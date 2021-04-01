Ворог за добу п'ять разів зривав "тишу" на Донбасі, з опівночі вже тричі. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території.

"Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями Російської Федерації здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування.

Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

31 березня, передовими підрозділами Збройних Сил України, зафіксовано виконання інженерних робіт збройними формуваннями Російської Федерації і створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці КАЛИНІВКИ, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - повідомили в штабі.

Також підкреслюється, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Станом на 7:00 ранку, 1 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золоте-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське –зі стрілецької зброї.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.