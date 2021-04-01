Ворог за добу п'ять разів зривав "тишу" на Донбасі, з опівночі вже тричі. Бойових втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території.
"Після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманцями Російської Федерації здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування.
Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.
31 березня, передовими підрозділами Збройних Сил України, зафіксовано виконання інженерних робіт збройними формуваннями Російської Федерації і створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці КАЛИНІВКИ, що на тимчасово окупованій території Донецької області.
Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - повідомили в штабі.
Також підкреслюється, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.
Станом на 7:00 ранку, 1 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золоте-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське –зі стрілецької зброї.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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- вечером "Режим тишины не нарушался".
- утром следующего дня "Вчера режим тишины нарушили 5 раз".
Но упоротые ЗЕляди рассказывают, шо был какой-то режим тишины.
не послушались сволочи наших двух столпов военной науки и дипломатии - кравчука и арестовича. а ведь они предлагали, настаивали, можно сказать - жестко ставили вопрос о перемирии с 1 апреля с 00:00
ну теперь пусть не обижаются. где 32 выхода в тыл там и 33 и даже, не побоюсь этого слова, 34 выхода.
а то у пуцькина медвежья болезнь начнется.
там от одного слова "абдристович" сепары драпать начинают чуть не до Камчатки.