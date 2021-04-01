За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 170 осіб, загалом - 248 736, - Степанов
248 734 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"17 170 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні. 248 736 осіб щеплені з початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами вакцинації.
"Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 387 611 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1720), Дніпропетровській (1180), Львівській (1073) та Миколаївської (1040) областях, найменше - у Херсонській (110) та Чернігівській (300) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Израиле
Полностью вакцинировано4 764 642 51,80 %
Всего вакцинаций 10 000 972
Просто там нет олигархов и не воруют миллионами