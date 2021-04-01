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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 170 осіб, загалом - 248 736, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 170 осіб, загалом - 248 736, - Степанов

248 734 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"17 170 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні. 248 736 осіб щеплені з початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами вакцинації.

"Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 387 611 осіб", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 421 особа, 17 569 випадків зараження, одужали 9602 особи

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1720), Дніпропетровській (1180), Львівській (1073) та Миколаївської (1040) областях, найменше - у Херсонській (110) та Чернігівській (300) областях.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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01.04.2021 08:34 Відповісти
А які плани були, які плани...
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов - Цензор.НЕТ 9932
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01.04.2021 08:34 Відповісти
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов - Цензор.НЕТ 4722
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01.04.2021 08:35 Відповісти
статист хренов
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01.04.2021 08:39 Відповісти
Есть такая страна Израиль. Меньше чем Украина, без природных ресурсов, тоже воюет (несколько десятилетий) но...
Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Израиле

Полностью вакцини­ровано4 764 642 51,80 %

Всего вакцинаций 10 000 972
Просто там нет олигархов и не воруют миллионами
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01.04.2021 08:55 Відповісти
В отличие от нашего мудрого нарида-малоросса, израильтяне же не идиоты выбирать президента египтянина или китайца, который смеется над защитниками своей страны, сравнивает свою страну с проституткой, извиняется перед арабскими главарями боевиков, отводит войска, запрещает стрелять в ответ, ищет мир в глазах противника, держит возле себя предателей которые сливают всю инфу врагу, назначает на ключевые места в министерства друзей, родственников, соседей по подъезду, одноклассников и знакомых своей жены. И двойное гражданство в Израиле признается в исключительных случаях, например когда тебя как еврея притесняют и хотят в другой стране в которой ты украл деньги, о боже, судить! Бывший беглый министр энергетики Украины Эдик-п.дик Ставицкий (который таки уже с 14 года Розенберг), качающийся на волнах Средиземного моря близ Тель-Авива вам подтвердит мои слова.
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01.04.2021 09:27 Відповісти
Какая мразь, в его декларации норковые шубы, кольца по 5-40 штук баксов, серьги, другие драгоценности, десяток часов по 10-50 штук баксов, четыре элитных авто один из них более 100 штук баксов. Сотни тысяч баксов и евро налички, офшорные счета, дома квартиры, земельные участки. Ради интереса посмотрел декларацию Супрун, нищебродка по сравнению с этим зеленым ничтожеством. В нищей стране с нищим населением ни министр ни будь какой либо чиновник не имеет права покупать кольца и часы по цене нескольких квартир в любом провинциальном городе. Мрази зеленые куда мы катимся с вашими новыми лицами? (вопрос риторический)
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01.04.2021 09:11 Відповісти
 
 