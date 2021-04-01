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Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді"

На каналі "Звезда" російського телебачення в лютому 2021 року вперше з'явилося відео ліквідації 7 російських військових на Донбасі, яку провели бійці підрозділу українських добровольців.

9 лютого 2021 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив про це пост у Facebook, за який його сьогодні забанили.

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців Ведмеді 01
Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців Ведмеді 02

Тоді журналіст зазначив, що росТБ продемонструвало відео нічної атаки на позиції росіян на Донбасі в прямому ефірі телеканалу "Звезда", який належить Міністерству оборони Росії.

"Вперше росіянам на державному телеканалі показали кілька правдивих кадрів війни в Україні! Кадри ліквідації 7 російських окупантів Українським добровільним підрозділом "Ведмеді" показали на телебаченні Росії! Ці вражаючі кадри нічної атаки і ліквідації росіян поблизу - одні з найбільш видовищних на нашій війні", - наголосив Бутусов.

"Special Service Ведмеді стали тепер широко відомі серед наших ворогів. І зверніть увагу - жодної зверхності, жодного презирства - тільки страх в розповідях російських пропагандистів. Страх перед майстерністю наших воїнів, які ліквідували російський опорний пункт. Ось таку Україну Путін боїться і поважає", - зазначив журналіст.

Юрій Бутусов звертатиметься у Facebook з апеляцією стосовно цього блокування його аккаунта.

Нагадаємо, що відеозапис успішної атаки на позиції ворога опублікував користувач Олександр Ведмідь на своїй сторінці в соцмережі. За даними Цензор.НЕТ, відео знято в 2019 році. Атака українських воїнів не є порушенням Мінських угод, тому що була проведена в сірій зоні, захопленій російськими найманцями 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

Автор: 

Facebook (725) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3598) блокування (650)


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Топ коментарі
+92
Перегини на місцях....
Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах "Ведмеді" - Цензор.НЕТ 567
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01.04.2021 08:44
+51
Лапті абіділісь і накатали портянку в Фейспук.
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01.04.2021 08:46
+31
жалко нет ссылки на видео с канала "трызда" хочется глянуть на кацапов и их реакцию
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01.04.2021 08:50
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Побольше б таких "видосиков", а не от Шмаркли.
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01.04.2021 11:26 Відповісти
давно було пора.. треба інколи думати, про що пишеш
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01.04.2021 12:10 Відповісти
"Мы убедились, что Ваша публикация нарушает наши Нормы сообщества
Мы повторно рассмотрели Вашу публикацию и убедились, что она нарушает наши Нормы сообщества - не давно ФБ удалил мое следующего содержания "Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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01.04.2021 12:29 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то це вже не вперше, коли головреда Цензора банить фейсбук. Це черговий раз підтверджує, що ФСБук - це кацапська помийка.
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01.04.2021 12:59 Відповісти
ЮРІЮ БУТУСОВУ
Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді" - Цензор.НЕТ 1695
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01.04.2021 13:04 Відповісти
Юрий Бутусов,а як воно як банять?
А як ви,та ваші помічники тут банять,та підтирають дописи,які не співпадають з вашою думкою?
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01.04.2021 17:38 Відповісти
От этого фейсбука все больше и больше разит заскорузлым русским миром,они там в ФБ даже и не подозревают что в Украине идет война которую развязала московия они всячески блокируют украинцев и дают право кацапам изрыгать свою злобу и ненависть на нашу страну.
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01.04.2021 16:55 Відповісти
Юрию Бутусову респект 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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01.04.2021 23:49 Відповісти
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