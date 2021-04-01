Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді"

На каналі "Звезда" російського телебачення в лютому 2021 року вперше з'явилося відео ліквідації 7 російських військових на Донбасі, яку провели бійці підрозділу українських добровольців.

9 лютого 2021 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив про це пост у Facebook, за який його сьогодні забанили.





Тоді журналіст зазначив, що росТБ продемонструвало відео нічної атаки на позиції росіян на Донбасі в прямому ефірі телеканалу "Звезда", який належить Міністерству оборони Росії.

"Вперше росіянам на державному телеканалі показали кілька правдивих кадрів війни в Україні! Кадри ліквідації 7 російських окупантів Українським добровільним підрозділом "Ведмеді" показали на телебаченні Росії! Ці вражаючі кадри нічної атаки і ліквідації росіян поблизу - одні з найбільш видовищних на нашій війні", - наголосив Бутусов.

"Special Service Ведмеді стали тепер широко відомі серед наших ворогів. І зверніть увагу - жодної зверхності, жодного презирства - тільки страх в розповідях російських пропагандистів. Страх перед майстерністю наших воїнів, які ліквідували російський опорний пункт. Ось таку Україну Путін боїться і поважає", - зазначив журналіст.

Юрій Бутусов звертатиметься у Facebook з апеляцією стосовно цього блокування його аккаунта.

Нагадаємо, що відеозапис успішної атаки на позиції ворога опублікував користувач Олександр Ведмідь на своїй сторінці в соцмережі. За даними Цензор.НЕТ, відео знято в 2019 році. Атака українських воїнів не є порушенням Мінських угод, тому що була проведена в сірій зоні, захопленій російськими найманцями 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.