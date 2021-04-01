Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді"
На каналі "Звезда" російського телебачення в лютому 2021 року вперше з'явилося відео ліквідації 7 російських військових на Донбасі, яку провели бійці підрозділу українських добровольців.
9 лютого 2021 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив про це пост у Facebook, за який його сьогодні забанили.
Тоді журналіст зазначив, що росТБ продемонструвало відео нічної атаки на позиції росіян на Донбасі в прямому ефірі телеканалу "Звезда", який належить Міністерству оборони Росії.
"Вперше росіянам на державному телеканалі показали кілька правдивих кадрів війни в Україні! Кадри ліквідації 7 російських окупантів Українським добровільним підрозділом "Ведмеді" показали на телебаченні Росії! Ці вражаючі кадри нічної атаки і ліквідації росіян поблизу - одні з найбільш видовищних на нашій війні", - наголосив Бутусов.
"Special Service Ведмеді стали тепер широко відомі серед наших ворогів. І зверніть увагу - жодної зверхності, жодного презирства - тільки страх в розповідях російських пропагандистів. Страх перед майстерністю наших воїнів, які ліквідували російський опорний пункт. Ось таку Україну Путін боїться і поважає", - зазначив журналіст.
Юрій Бутусов звертатиметься у Facebook з апеляцією стосовно цього блокування його аккаунта.
Нагадаємо, що відеозапис успішної атаки на позиції ворога опублікував користувач Олександр Ведмідь на своїй сторінці в соцмережі. За даними Цензор.НЕТ, відео знято в 2019 році. Атака українських воїнів не є порушенням Мінських угод, тому що була проведена в сірій зоні, захопленій російськими найманцями 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.
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Мы повторно рассмотрели Вашу публикацию и убедились, что она нарушает наши Нормы сообщества - не давно ФБ удалил мое следующего содержания "Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
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Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
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Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
А як ви,та ваші помічники тут банять,та підтирають дописи,які не співпадають з вашою думкою?