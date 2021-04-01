За минулу добу через COVID-19 у світі померли 12,2 тис. осіб, інфікувалися - 640,1 тис. Загальна кількість захворілих перевищила 129,4 млн
Станом на ранок 1 квітня у світі зареєстрували 640 165 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID -19. Померли за добу - 12 266 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 129 495 677 випадків інфікування, з них 640 165 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 828 629 осіб, з них 12 266 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 104,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.
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