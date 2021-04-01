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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу через COVID-19 у світі померли 12,2 тис. осіб, інфікувалися - 640,1 тис. Загальна кількість захворілих перевищила 129,4 млн

За минулу добу через COVID-19 у світі померли 12,2 тис. осіб, інфікувалися - 640,1 тис. Загальна кількість захворілих перевищила 129,4 млн

Станом на ранок 1 квітня у світі зареєстрували 640 165 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID -19. Померли за добу - 12 266 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 129 495 677 випадків інфікування, з них 640 165 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 828 629 осіб, з них 12 266 за минулу добу.

За минулу добу через COVID-19 у світі померли 12,2 тис. осіб, інфікувалися - 640,1 тис. Загальна кількість захворілих перевищила 129,4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 104,4 млн осіб.

Також читайте: В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 421 особа, 17 569 випадків зараження, одужали 9602 особи

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

За минулу добу через COVID-19 у світі померли 12,2 тис. осіб, інфікувалися - 640,1 тис. Загальна кількість захворілих перевищила 129,4 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Дупатут Шахов казав що ніякого коронавірусу не існує, а сьогодні став завзятим прихильником вакцинації.
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01.04.2021 08:57 Відповісти
В Польше полную вакцинацию двумя дозами прошли 2 млн. человек.
В Украине полную вакцинацию прошло 2 человека.
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01.04.2021 09:07 Відповісти
 
 