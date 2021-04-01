4 636 34
У лікарні Харкова перебуває четверо "дуже важких" дітей із СОVID-19, - директор медустанови Кухар
В інфекційній лікарні Харкова перебуває 70 маленьких пацієнтів.
Як говориться в сюжеті ТСН, за словами медиків, діти почали хворіти на коронавірус частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче, передає Цензор.НЕТ.
Зараз у харківської дитячій інфекційці перебуває 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус.
"На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебуває четверо дітей. Двоє - на штучній вентиляції легень, двоє - на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже навіть важкі", - говорить директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.
Топ коментарі
+6 aquarius580 #416927
показати весь коментар01.04.2021 09:08
+4 aquarius580 #416927
показати весь коментар01.04.2021 09:20
+3 Злая Одесситка
показати весь коментар01.04.2021 09:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тада бєґі укалісь, ато нєуспєєш і іх усєх ґастґеляют!
Урод почитывает форумы время от времени.
В лікарнях пусто "врачі"- тобто брехуни влаштовують всякі перформанси ,люди хворіють і вмирають без операцій , і терапій.
Мужчина преклонного возраста на приеме у врача:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Слушайте, а сколько вам лет?
- 85.
- Ну так это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну, а что вам мешает говорить?!
Мы говорим о - "так о какой мы смертности говорим? и о каких причинах этой самой смертности?" . И кстати, ты завел речь о смертности - 6,1% умерло в Украине больше людей, чем в 2019. По какой такой причине?