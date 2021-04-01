У лікарні Харкова перебуває четверо "дуже важких" дітей із СОVID-19, - директор медустанови Кухар

В інфекційній лікарні Харкова перебуває 70 маленьких пацієнтів.

Як говориться в сюжеті ТСН, за словами медиків, діти почали хворіти на коронавірус частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у харківської дитячій інфекційці перебуває 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус.

"На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебуває четверо дітей. Двоє - на штучній вентиляції легень, двоє - на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже навіть важкі", - говорить директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

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