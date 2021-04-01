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Водій мопеда кинув у бік поліцейських гранату в Рубіжному. Введено спецоперацію "Сирена", - речниця Нацполіції Луганщини. ФОТО

Водій мопеда кинув у бік поліцейських гранату в Рубіжному. Введено спецоперацію

На Луганщині введена спеціальна поліцейська операція "Сирена" для розшуку і затримання небезпечного злочинця.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретарка Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

Підкреслюється, що сьогодні вранці в м.Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу близько 7-го мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їхній бік гранату і зник з місця події.

"Особовий склад поліції Луганщини піднято по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлено, що водій - 39-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але судом засуджений до умовного терміну покарання", - зазначає Погукай.

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Автор: 

граната (793) Нацполіція (15196) патрульна поліція (1442) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+16
Судью, которая решила что домашнего ареста достаточно, приобщить к делу как пособника.
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01.04.2021 09:17
+9
Застрелить при задержании.
Сколько времени и сил сэкономится!
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01.04.2021 09:13
+8
ну вот что в башке должно быть у урода.. он не кинул .. а поднял... срок
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01.04.2021 09:12
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ну вот что в башке должно быть у урода.. он не кинул .. а поднял... срок
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01.04.2021 09:12 Відповісти
Забавно...но может быть так, что она залетит тебе в подвал....ну там где ты будешь свою семью прятать! А судьи тем временем, высунут тебе вырок за пособничество бандеровцам и какой то наркоман пустит тебе пулю в голову! Как тебе такое, Николаевичь?
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01.04.2021 10:12 Відповісти
без - Ь
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01.04.2021 10:14 Відповісти
Застрелить при задержании.
Сколько времени и сил сэкономится!
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01.04.2021 09:13 Відповісти
А також коштів платників податків..
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01.04.2021 09:17 Відповісти
Так граната муляжная была,что ему условно дают?
Некоторым за разрисованные двери конкретный срок светит,а здесь гранаты...
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01.04.2021 09:15 Відповісти
Нет, просто судьи там - коллаборанты.
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01.04.2021 09:24 Відповісти
Мусора заработали то что заслуживают.
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01.04.2021 09:15 Відповісти
Безнаказанность порождает новые преступления.
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01.04.2021 09:16 Відповісти
Водитель мопеда бросил в сторону полицейских гранату в Рубежном. Введена спецоперация "Сирена", - пресс-секретарь Нацполиции Луганщины - Цензор.НЕТ 1110
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01.04.2021 09:16 Відповісти
Судью, которая решила что домашнего ареста достаточно, приобщить к делу как пособника.
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01.04.2021 09:17 Відповісти
У нас у человека в машине нашли гранату, 7 лет ввалили.
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01.04.2021 09:24 Відповісти
Отправить служить ГРАНАТОМЁТЧИКОМ .
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01.04.2021 09:25 Відповісти
Даун-басянин...
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01.04.2021 09:25 Відповісти
С такой рожей тока увидел- стреляй на месте! Видно же по морде, что урод и преступник!
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01.04.2021 09:29 Відповісти
Ніззя, бо Пашинський вже так зробив і ледь від тюрми відмазався...
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01.04.2021 09:36 Відповісти
разрешение на скрытое ношение короткоствольного оружия закрывает два радикальных вопроса, а это уличная преступность и хамство ментов
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01.04.2021 09:48 Відповісти
Как это решит с хамством ментов? Будешь стрелять в каждого хама. Боекомплект очень быстро закончится
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01.04.2021 09:56 Відповісти
Интересные у нас судьи. Как они принимают свои решения, уму не постижимо. Может основываясь на личной симпатии к человеку? Судя по фото у преступника, ну ооочень "одухотворенное" лицоооо. Такому можно "поверить" и второй, и в третий раз. Простить, и отпустить.
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01.04.2021 09:49 Відповісти
Тю, это ж не стекло в ап разбить. Дело ерундовое.
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01.04.2021 09:54 Відповісти
Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания", - отмечает Погукай.
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01.04.2021 09:55 Відповісти
Да понятно, за стекло в АП - 7 лет, за триста гривен - 7 лет. За гранату в ментов условно!
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01.04.2021 09:57 Відповісти
Я ментам дивуюся - невже їх це влаштовує? Тож можна було шмальнуть того сєпара і їм за це нічого не було б!
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01.04.2021 10:44 Відповісти
он же гранату выбросил ))) стрелять в безоружного - низззя))))
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01.04.2021 11:33 Відповісти
Ну так це ж "повстанець", а не якись там особливо небезпечний Антоннко. Ще раз попередити і відпустити...
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01.04.2021 09:55 Відповісти
судьи - основные и бесконтрольные беспредельщики в Украине.. всё остальное - следствие их беспредела
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01.04.2021 09:57 Відповісти
Чому не пристрелили?
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01.04.2021 09:58 Відповісти
Уявляю що він міг кинути якби їхав не на мопеді, а на машині...
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01.04.2021 10:03 Відповісти
Дід із банкою меду на блокпосту. Продовження історії - https://www.youtube.com/watch?v=XeLjmD4gJxA&t=5s
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01.04.2021 10:14 Відповісти
Кажется знаю его духовного лидера
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8?t=116
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01.04.2021 10:52 Відповісти
Это уже,превращается в национальное развлечение:что не происшествие то граната.Что на них,номеров нет,или а АТО ими(без хозными)всё усеяно?
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01.04.2021 12:28 Відповісти
 
 