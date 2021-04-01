Водій мопеда кинув у бік поліцейських гранату в Рубіжному. Введено спецоперацію "Сирена", - речниця Нацполіції Луганщини. ФОТО

На Луганщині введена спеціальна поліцейська операція "Сирена" для розшуку і затримання небезпечного злочинця.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретарка Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

Підкреслюється, що сьогодні вранці в м.Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу близько 7-го мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їхній бік гранату і зник з місця події.

"Особовий склад поліції Луганщини піднято по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлено, що водій - 39-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але судом засуджений до умовного терміну покарання", - зазначає Погукай.

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