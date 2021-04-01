ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування можливих злочинів представників влади може стати прообразом комітету з нагляду за спецслужбами, заявляє заступниця глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").
"І я сподіваюся, що ТСК з розслідування можливих злочинів представників держвлади, попрацювавши пів року-рік і розглянувши низку резонансних кейсів, пов'язаних тією чи іншою мірою з роботою спецслужб, розробить і суто технічно випробує новий алгоритм роботи. І вже перевірений на ТСК алгоритм ми зможемо перенести на роботу спецкомітету", - сказала Безугла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, ТСК розглядатиме резонансні питання, а першою - так звану "справа вагнерівців".
"Це буде перше питання, яким займеться наша комісія", - уточнила народна депутатка.
Безугла розповіла, що предметом розгляду ТСК стануть і оприлюднені записи розмов політиків, так звані "плівки", незалежно від часу давності їхнього публічного розголосу.
"ТСК займеться також рішеннями, які ухвалювалися в 2014 році і стосувалися трагічних подій під Іловайськом, Дебальцевим. Не залишаться без уваги і рішення (або їхня відсутність), що призвели до окупації Російською Федерацією Криму, а також Мінські угоди", - сказала Безугла.
Заступниця голови комітету з нацбезпеки зазначила, що регламентний комітет вже підтримав створення ТСК, однак голосування за це питання на пленарному засіданні відкладається, оскільки роботу парламенту заблокував розгляд змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління у сфері земельних відносин.
Вона нагадала, що закон про розвідку передбачає створення парламентського комітету з нагляду за спецслужбами, і він може бути створений під час поточного скликання Верховної Ради.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Нагадаємо, раніше "Цензор.НЕТ" опублікував запис телефонної розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова з Віктором Медведчуком, де співрозмовники обговорюють схему поставки в тимчасово окупований Крим російської електроенергії.
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фапаешь на безуглу?
пшел в будку псина
Не державна зрада - втрата територій, військові втрати, договори з особливим статусом бамбасу, телефонне правосуддя.
Дивись не переплутай.
не государственная измена - освободить в результате боевых действий две трети захваченных территорий, подписать соглашения по котором кацапов ставили в стойло 4 года, послать нахер кацапов с "особым статусом" и ввести понятие "особенности местного самоуправления"
++++++
Как правильно? Совой об пень, или пнём по сове?
когда начались проблемы в иловайске? какой числа?
но тебе то какая от этого разница?
Посмотрим, оценим, скажем.
А кто там глава?
Зеленський таки мав рацію.
Вони фізіологічно інші. І коли їх "команду" набирали по оголошенню, в ньому, швидше за все, були вказані необхідні фізіологічні відмінності. Які унеможливлюють зв'язок зі своєю країною, і відчуття себе частиною єдиної нації.
У глибині їх мозку просто відсутній якийсь центр, який відповідає за те, що більш за все відрізняє людину від тварини, і робить її суспільною істотою. Той, що наділяє його не тільки основними інстинктами "їсти-пити-розмножуватися-уникати небезпеки", але й дозволяє бути частиною цілого. Ці смішні і непотрібні багатьом речі називаються - "мораль", "емпатія", "громадський історичний досвід", "критичність", "колективна безпека", і "особиста відповідальність". Ну і "свідомість" - яку ці ж люди давно спробували зробити смішним мемом.
Всю різницю я показав в цій картинці - це просто. У двох фотографіях і в двох цитатах.
На першій світлині медик 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Світлана Земліна. Ця маленька, тендітна дівчина витягла з під вогню пораненого під Шумами. І її слова - про що вона думала, коли полізла в жорсткий заміс, де тільки що загинуло чотири людини.
Ні про що вона не думала. Крім виконання своєї головної функції - рятувати і захищати. Це працював той самий центр мозку. Який відповідає не за себе - за інших і спільне.
На другій світлині депутат ВР від "Слуги народу" - Анна Колісник. Вона не під вогнем. Вона в кріслі залу Верховної Ради слухає виступ Хомчака. В якому він розповідає про посилення російської загрози та обставини загибелі 4 військових під Шумами. В черговий "провокації" росії. В умовах доктрини "просто перестати стріляти", до якогї сам же і доклав руку.
І депутат пише - "Треба валити з цієї країни". Працює простий базовий інстинкт самозбереження. Ця людина, вибрана у вищу владу країни - ніколи не буде "витягувати з під вогню" нікого. А країну - тим більше.
Дівчина-медик - представник тієї частини країни, яка називається незрозумілим для багатьох словом "Нація". Це коли усвідомлення своєї країни, історії, відповідальності за інших і за загальне - дозволяє здійснювати вчинки, що ведуть до виживання суспільства. Так чинять опір пворогові, що перевершує. Так будують свою країну, а не тільки особистий добробут і кайф. Так допомагають слабким і нужденним. Так всі разом навалюються на біду. Або святкують перемогу.
Слава Богу, що структура, в якій кількість усвідомлення людий в більшості - це Армія. Інакше Україна давно б лягла. А ,так у нас всіх є захист, і шанс на порятунок, в разі серйозного погіршення ситуації.
Дівчина-депутат реагує на рівні особистих інстинктів. Примітивно і просто.
Фізіологічно. Більшість з "більшості" - саме такі. Тому, з цієї сторони шансів у нас немає. Вони не будуть рятувати країну. Ні в військовому, ні в політичному, ні в економічному плані. І вся ця епідемія їм - до дупи. Вони вакцинуються як "публічні особи", або за гроші "правильною вакциною", і будуть водити амури в телефоні, коли хтось буде зачитувати зведення про померлих від вірусу.
Ну, або напишуть в черговий раз, що "потрібно валити з цієї країни".
І вони звалять, коли вам буде зовсім зле. Без різниці - війна це буде, або чума. Підкоряючись інстинктам вони з'їдять, вип'ють і засвоять все до чого дотягнуться. І звалять.
І коли ви чуєте про те що "вони змінюються" - не вірте. Всі їх "правильні дії" - це просто "правильні слова". Ширма, димова завіса, яку вони ставлять з інстинкту самозбереження. Щоб їм не заважали їсти-пити-розмножуватися-набивати нору. Вони просто не можуть пв інший спосіб. Вони фізіологічно інші, і цим пишаються.
Що робити? Готуватися до змін. Готуватися до нового шансу і важкої роботі. І наближати все це, крок за кроком.
Ми зробили багато, але не змогли зробити головне. Розбудити сплячу частину мозку у більшості в своїй країні. Зробити їх частиною Нації.
Тому поки переважають основні інстинкти.
Тому на вершину піраміди вони підносять "фізіологічно інших".
Але є і хороші новини. Те що вони вже замислюються про втечу - це дійсно добре.
зеленая
не съедобная
Наканец!