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Новини Агресія Росії проти України
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ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла

ТСК планує розглянути, крім справи

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування можливих злочинів представників влади може стати прообразом комітету з нагляду за спецслужбами, заявляє заступниця глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"І я сподіваюся, що ТСК з розслідування можливих злочинів представників держвлади, попрацювавши пів року-рік і розглянувши низку резонансних кейсів, пов'язаних тією чи іншою мірою з роботою спецслужб, розробить і суто технічно випробує новий алгоритм роботи. І вже перевірений на ТСК алгоритм ми зможемо перенести на роботу спецкомітету", - сказала Безугла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ТСК розглядатиме резонансні питання, а першою - так звану "справа вагнерівців".

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"Це буде перше питання, яким займеться наша комісія", - уточнила народна депутатка.

Безугла розповіла, що предметом розгляду ТСК стануть і оприлюднені записи розмов політиків, так звані "плівки", незалежно від часу давності їхнього публічного розголосу.

"ТСК займеться також рішеннями, які ухвалювалися в 2014 році і стосувалися трагічних подій під Іловайськом, Дебальцевим. Не залишаться без уваги і рішення (або їхня відсутність), що призвели до окупації Російською Федерацією Криму, а також Мінські угоди", - сказала Безугла.

Заступниця голови комітету з нацбезпеки зазначила, що регламентний комітет вже підтримав створення ТСК, однак голосування за це питання на пленарному засіданні відкладається, оскільки роботу парламенту заблокував розгляд змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління у сфері земельних відносин.

Також читайте: Комітет Ради підтримав створення ТСК, яка займеться діями політиків проти України. "Вагнерівці" будуть перший кейсом, - "слуга народу" Безугла

Вона нагадала, що закон про розвідку передбачає створення парламентського комітету з нагляду за спецслужбами, і він може бути створений під час поточного скликання Верховної Ради.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Нагадаємо, раніше "Цензор.НЕТ" опублікував запис телефонної розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова з Віктором Медведчуком, де співрозмовники обговорюють схему поставки в тимчасово окупований Крим російської електроенергії.

Автор: 

ВР (14994) ТСК (373) Іловайськ (269) мінські угоди (2231) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+48
Т.е. враги народа таки хотят сместить акценты с государственной измены ЗЕ на "папиредников".
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01.04.2021 09:37
+36
намешать все в одну кучу - типичная уловка мошенников
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01.04.2021 09:37
+34
а еще гастроли в мацкве и Донецке во время Иловайского расстрела колонн в "зеленом коридоре" под честное слово руцкого охфицера.... и крымскую недвижимость... без долгов
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01.04.2021 09:39
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Правила форума Рада форумчан
тупая курица
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01.04.2021 09:36 Відповісти
Толи ты -петух с яйцами!
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01.04.2021 09:47 Відповісти
опа.. свежий зебаран
фапаешь на безуглу?
пшел в будку псина
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01.04.2021 09:50 Відповісти
В том то и дело что не тупая, тупой "мудрый" нарид-малоросс который выбрал этих обрезаных мародеров, которому можно вкладывать в мозг любое дерьмо.
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01.04.2021 10:07 Відповісти
Вы яркий представитель своего нарида.
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01.04.2021 10:50 Відповісти
Нужно писать "вы яркий представитель своего нрОда", представитель нарИда это вы, и далеко не яркий, потому что г.но блестеть и излучать свет не может.
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01.04.2021 11:37 Відповісти
Т.е. враги народа таки хотят сместить акценты с государственной измены ЗЕ на "папиредников".
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01.04.2021 09:37 Відповісти
еще как хотят...мечтают!!!
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01.04.2021 09:40 Відповісти
Державна зрада - затримання російських вагнерівців білорусами в Білорусі, які незрозуміло що там робили.
Не державна зрада - втрата територій, військові втрати, договори з особливим статусом бамбасу, телефонне правосуддя.
Дивись не переплутай.
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01.04.2021 09:51 Відповісти
государственная измена - завалить спецоперацию по вагнеровцам
не государственная измена - освободить в результате боевых действий две трети захваченных территорий, подписать соглашения по котором кацапов ставили в стойло 4 года, послать нахер кацапов с "особым статусом" и ввести понятие "особенности местного самоуправления"
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01.04.2021 09:56 Відповісти
Бред
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01.04.2021 10:52 Відповісти
А я - Стрелок.
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01.04.2021 10:58 Відповісти
послать нахер кацапов с "особым статусом" и ввести понятие "особенности местного самоуправления"

ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 4146 ++++++
Как правильно? Совой об пень, или пнём по сове?
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01.04.2021 11:51 Відповісти
правильно совой об пень. потому как пнем по сове скорее всего не попадешь
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01.04.2021 11:54 Відповісти
ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9759
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01.04.2021 12:40 Відповісти
Лапоть, ты обосрался, иди подмойся. В следующий раз обнови методичку, бо уныло как то
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01.04.2021 09:57 Відповісти
Чому цей кацап ще не забанений!?
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01.04.2021 09:59 Відповісти
Бот зедебильный займись америкой,ты совсем не спишь,зедебил.Не пытайся отвлечь от предателей.
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01.04.2021 11:48 Відповісти
намешать все в одну кучу - типичная уловка мошенников
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01.04.2021 09:37 Відповісти
Яб сказав мошенників-блазнів.
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01.04.2021 10:23 Відповісти
Зебіли роблять все, щоб відпетляти від відповідальності за держзраду.
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01.04.2021 09:39 Відповісти
Класична тупа зелена песда..
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01.04.2021 09:39 Відповісти
Во первых -не зеленая ,а рыжая ,во вторых по поводу п....д на порнохаб....
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01.04.2021 09:49 Відповісти
Лять...а ты откуда уже знаешь какого цвета у зели п....да...
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01.04.2021 09:56 Відповісти
Валерия -п.....да у самок московитов,у наших дівчат та жіночок - роскішниця!
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01.04.2021 16:02 Відповісти
А зеля самка московитов?поучительно...
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01.04.2021 16:37 Відповісти
В этой ветке - про Марьяну и ее достоинства - шо вам всем нелюбимый гарант мерещится
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01.04.2021 22:06 Відповісти
а еще гастроли в мацкве и Донецке во время Иловайского расстрела колонн в "зеленом коридоре" под честное слово руцкого охфицера.... и крымскую недвижимость... без долгов
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01.04.2021 09:39 Відповісти
Сюда же и прием парада на Крещатике папередником,когда гибли наши хлопцы, а не прием военного положения по всей Украине....
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01.04.2021 09:51 Відповісти
Помню зебилы тут на гавно исходили, когда в 19-м частично ввели военное положение 😀
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01.04.2021 09:55 Відповісти
Удачно к выборам.... но не сложилось......
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01.04.2021 13:58 Відповісти
а давай ты попробуешь подтвердить свои слова про парад и гибель. с датами. сможешь?
когда начались проблемы в иловайске? какой числа?
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01.04.2021 09:57 Відповісти
Я не такой опытный как вы -но не обьявление военного положения по всей стране при прямом вторжении федеральных войск.....это надо уметь.....
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01.04.2021 13:56 Відповісти
так. и чем бы помог ввод военного положения по всей стране? и как быстро его можно ввести?
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01.04.2021 14:06 Відповісти
Припекло ментам прошлым летом пацана с якобы гранатой по кукурузе гонять- так гонялись и убили....так и по всей стране- не всем припекло...
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01.04.2021 22:08 Відповісти
вас цапов - за версту видно - одно и то же пишите, аж скучно ,все с 2014 года, не можете шо то другое придумать))
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01.04.2021 10:01 Відповісти
Недоумок парад был необходим,это и есть информационная война.Про наших солдат,зедебил лучше не пиши ,ваши как раз такие как ты уклонисты ссыкуны.
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01.04.2021 11:52 Відповісти
Товарисч полковник,докладываю 24 августа 2014 я находился на переподготовке в Десне,второй день.А где в этот день были вы-Крещатик не в зачет ?
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01.04.2021 13:36 Відповісти
Если это правда ,то очень жаль ,что вы не понимаете для каких целей необходим был этот парад ,особенно в 2014 году! Большего сплочения народа вокруг своей армии ,стремления защитить свою родину , такого подьема не было никогда ,чем после этого парада. И он был очень ,нужен ,что бы показать ,что армия есть ,она строится ,перевооружается и готова защитить свой народ.И меня не надо было переподготавливать.
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01.04.2021 14:42 Відповісти
Ну ладно - парад так парад,\понимаю , и не принимаю не парад при действующем\ ,но когда нашу Степановку окружили российские танки с трехцветами и начали обстрел наших -явная и видимая агрессия - не поднять всю страну.......в 14м - не понимаю....
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01.04.2021 15:59 Відповісти
Ошибок было много,не представляю что будет сейчас при клоуне? Ругать за то время можно всех и вся ,но главная задача выполнена,сохранена страна и построены практически с нуля ВСУ! Поклон тем кто в 14 году прошел все это и тем кто погиб.
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01.04.2021 16:29 Відповісти
Если вы -Вадимыч - то респект и уважение..
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01.04.2021 22:00 Відповісти
Спамят дядьку - значит любят...
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01.04.2021 13:53 Відповісти
Тогда расследуйте и отказ от ядерного оружия. Или кучма с кравчуком не разрешают?
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01.04.2021 09:40 Відповісти
За Іловайськ відповість хомчак разом з корбаном та бєньою. А завдяки Мінським угодам, ти курка тупорила ще жива, і квокчеш тут . Зі святом тебе дурненька!
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01.04.2021 09:41 Відповісти
Ніхера - та курка і ти живий завдяки загиблим та пораненим та добровольцям- можу поіменно -своіх знайомих......
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01.04.2021 09:55 Відповісти
а оружие и патроны твои добровольцы где взяли? а технику? все сами? ок а два года что мешает взять этим добровольцам донецк и луганск за один день? то было воняли - порох не дает. нет пороха - вперед!
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01.04.2021 09:59 Відповісти
Ты ленты к моему пкм набивать будешь?
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01.04.2021 13:38 Відповісти
чего вдруг? тебе нарид набьет..... ленту
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01.04.2021 13:43 Відповісти
Так ты ж стрелок - значит знаешь обращение с бк.А на войне пульки летают.А своих хлоцев я на нарідом не обзываю...
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01.04.2021 13:50 Відповісти
знаю
но тебе то какая от этого разница?
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01.04.2021 13:53 Відповісти
Так ты ж вперед на амбразуры зовешь,а мне наших хлопцев жалко и так могилы по всей Украине.....
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01.04.2021 14:00 Відповісти
я не зову. я спрашиваю. или ты плохо видишь знаки вопроса?
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01.04.2021 14:05 Відповісти
Я вообще плохо вижу, но чувствую ......пустое......
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01.04.2021 22:10 Відповісти
Гастроли клоуна в Москве, тупицы зеленые, не хотите рассмотреть? Ничего у вас не выйдет, уродцы зебиголовые. От слова совсем
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01.04.2021 09:42 Відповісти
Смешались в кучу время,люди и пуки множества орудий слились в протяжный вой....
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01.04.2021 09:57 Відповісти
Видел я эту тупую зьобнутую курицу Безуглую на Прямом канале. Такое ушлепище без мозгов, как эта овца надо еще поискать.
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01.04.2021 09:45 Відповісти
Подай заявление на ее должность -и замени ее тупую собой нетупым- всего лишь....
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01.04.2021 09:58 Відповісти
Кацап, ти тут на гілці в кожній дзюрці затичка?
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01.04.2021 10:02 Відповісти
Альо,америкос - иди на трампа....
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01.04.2021 13:46 Відповісти
ти міг її і тут, на форумі побачити: https://censor.net/user/121323 - та сама безугла
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01.04.2021 10:51 Відповісти
потрібне повне разоблачєніє
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01.04.2021 09:46 Відповісти
Ой лишенько, не хочуть розслідувати тільки те, що просять порохоботи, хочуть розслідувати все разом. А там скільки всього виплисти може, біда...
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01.04.2021 09:46 Відповісти
та ви б спершу розслідування по вагнерівцям б витримали.
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01.04.2021 09:50 Відповісти
Никто из зебанутых ничего расследовать не хочет, хотят заболтать, и накинуть гавна на вентилятор побольше. Уж такие вы зебилы, через попу родились
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01.04.2021 09:51 Відповісти
Рукожатель напрягся.
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01.04.2021 09:50 Відповісти
Походу это утро порадовало тебя рошенкой в портках😀
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01.04.2021 09:53 Відповісти
Ты время не теряй. Сухари суши, для передачек главному своему.
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01.04.2021 12:51 Відповісти
Торты у Петра,хороши однозначно,в остальном - иногда душок мелькает....Только не надо про действующего -бездействующего сейчас....
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03.04.2021 15:38 Відповісти
типа в штатах АНБ, а тут ****** - как рассмотреть все так, чтобы на выходе получить пшик, а в процессе - реальные бабосы из бюджета?...
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01.04.2021 09:52 Відповісти
О Господи, чучело зелёное, вали ты уже со страны
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01.04.2021 09:54 Відповісти
По результатам "рассмотра первого вопросам" можно предвидеть и результатьі всех остальньіх.
Посмотрим, оценим, скажем.
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01.04.2021 09:55 Відповісти
"ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая" - и про подробности визита Зеленского в Оман не забудьте.
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01.04.2021 09:55 Відповісти
Сцут зекретины ...и правильно -за это зелупе и ножечком по горлошку может прилететь)
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01.04.2021 09:59 Відповісти
это петяботы ссут, чувствуют что придётся отвечать по полной.
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01.04.2021 12:59 Відповісти
Так светит трындец только вам,зесрань)))и тут не надо быть пророком
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01.04.2021 13:02 Відповісти
хоспади, она ж тупая даже на фоне витальки кличка. кто ее поставил рулить спецслужбами?
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01.04.2021 09:59 Відповісти
заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").Источник: https://censor.net/ru/n3256917
А кто там глава?
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01.04.2021 09:59 Відповісти
ну тоді нехай заодно і розглянуть тричі ухиляння найвеличнішого від призову на військову службу
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01.04.2021 10:01 Відповісти
Після того як вона бекала на міжнародному форумі,що перекладача очі на верх вилізли - вона не курка тупа, а просто дурепа.По Іловайську вийдуть на Беню і Корбана це вони дали команду захватити там для себе заводик, по Криму на Янека це він запросив Путіна і розвалив армію- не забудьте Крим в лютому анексували, а Порошенка ми вибрали влітку президентом так що не вдастя на нього спихнути.
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01.04.2021 10:03 Відповісти
не вийдуть на беню. Спецом замилять.
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01.04.2021 10:57 Відповісти
Глеб Бабич

Зеленський таки мав рацію.

Вони фізіологічно інші. І коли їх "команду" набирали по оголошенню, в ньому, швидше за все, були вказані необхідні фізіологічні відмінності. Які унеможливлюють зв'язок зі своєю країною, і відчуття себе частиною єдиної нації.

У глибині їх мозку просто відсутній якийсь центр, який відповідає за те, що більш за все відрізняє людину від тварини, і робить її суспільною істотою. Той, що наділяє його не тільки основними інстинктами "їсти-пити-розмножуватися-уникати небезпеки", але й дозволяє бути частиною цілого. Ці смішні і непотрібні багатьом речі називаються - "мораль", "емпатія", "громадський історичний досвід", "критичність", "колективна безпека", і "особиста відповідальність". Ну і "свідомість" - яку ці ж люди давно спробували зробити смішним мемом.

Всю різницю я показав в цій картинці - це просто. У двох фотографіях і в двох цитатах.

На першій світлині медик 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Світлана Земліна. Ця маленька, тендітна дівчина витягла з під вогню пораненого під Шумами. І її слова - про що вона думала, коли полізла в жорсткий заміс, де тільки що загинуло чотири людини.
Ні про що вона не думала. Крім виконання своєї головної функції - рятувати і захищати. Це працював той самий центр мозку. Який відповідає не за себе - за інших і спільне.

На другій світлині депутат ВР від "Слуги народу" - Анна Колісник. Вона не під вогнем. Вона в кріслі залу Верховної Ради слухає виступ Хомчака. В якому він розповідає про посилення російської загрози та обставини загибелі 4 військових під Шумами. В черговий "провокації" росії. В умовах доктрини "просто перестати стріляти", до якогї сам же і доклав руку.

І депутат пише - "Треба валити з цієї країни". Працює простий базовий інстинкт самозбереження. Ця людина, вибрана у вищу владу країни - ніколи не буде "витягувати з під вогню" нікого. А країну - тим більше.

Дівчина-медик - представник тієї частини країни, яка називається незрозумілим для багатьох словом "Нація". Це коли усвідомлення своєї країни, історії, відповідальності за інших і за загальне - дозволяє здійснювати вчинки, що ведуть до виживання суспільства. Так чинять опір пворогові, що перевершує. Так будують свою країну, а не тільки особистий добробут і кайф. Так допомагають слабким і нужденним. Так всі разом навалюються на біду. Або святкують перемогу.

Слава Богу, що структура, в якій кількість усвідомлення людий в більшості - це Армія. Інакше Україна давно б лягла. А ,так у нас всіх є захист, і шанс на порятунок, в разі серйозного погіршення ситуації.

Дівчина-депутат реагує на рівні особистих інстинктів. Примітивно і просто.

Фізіологічно. Більшість з "більшості" - саме такі. Тому, з цієї сторони шансів у нас немає. Вони не будуть рятувати країну. Ні в військовому, ні в політичному, ні в економічному плані. І вся ця епідемія їм - до дупи. Вони вакцинуються як "публічні особи", або за гроші "правильною вакциною", і будуть водити амури в телефоні, коли хтось буде зачитувати зведення про померлих від вірусу.

Ну, або напишуть в черговий раз, що "потрібно валити з цієї країни".

І вони звалять, коли вам буде зовсім зле. Без різниці - війна це буде, або чума. Підкоряючись інстинктам вони з'їдять, вип'ють і засвоять все до чого дотягнуться. І звалять.

І коли ви чуєте про те що "вони змінюються" - не вірте. Всі їх "правильні дії" - це просто "правильні слова". Ширма, димова завіса, яку вони ставлять з інстинкту самозбереження. Щоб їм не заважали їсти-пити-розмножуватися-набивати нору. Вони просто не можуть пв інший спосіб. Вони фізіологічно інші, і цим пишаються.

Що робити? Готуватися до змін. Готуватися до нового шансу і важкої роботі. І наближати все це, крок за кроком.

Ми зробили багато, але не змогли зробити головне. Розбудити сплячу частину мозку у більшості в своїй країні. Зробити їх частиною Нації.
Тому поки переважають основні інстинкти.
Тому на вершину піраміди вони підносять "фізіологічно інших".

Але є і хороші новини. Те що вони вже замислюються про втечу - це дійсно добре.
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01.04.2021 10:05 Відповісти
ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 7522
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01.04.2021 10:07 Відповісти
Ага, ще й взяття Батиєм Києва та вбивство Святослава печенігами на дніпровських порогах туди підкиньте для приховування своєго злочину! Від сцикливості кловани зовсім затупіли - все уже всім відомо, збільшення брехні з їхньої сторони тільки все більше їх викриває.
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01.04.2021 10:09 Відповісти
..ну от чому усілякими заступницями глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за влади Зелі Порноакторки призначають найтупіших та найбеспринципніших істот?.. соу падение
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01.04.2021 10:13 Відповісти
зебилы сегодня ваш день
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01.04.2021 10:16 Відповісти
Вспомните кем эти "депутаты СН" были до депутатства и как их набирали под всеми подворотнями ? Ну там же весь сброд от трассовых проституток до насильников малолеток собран. Такой принцип подбора был не случаен,адекватные люди они ведь способны анализировать и думать за что они голосуют и какие решения принимают и потому они не нужны были Коломойскому а этот сброд не способен критически мыслить а уж тем более брать на себя ответственность за то что они мелят языками. Это как сказал покойный Гепа всего лишь "кнопки" и их основная задача для чего этот весь сброд и был собран в ВР нажимать кнопки на которые им укажут их кукловоды и получать за это ооочень неплохие деньги лохов которые голосовали за этот сброд.Что касается объединения всего в одну кучу это конечно же верный способ все запутать,заболтать и похоронить. Таким способом была опошлена и декларация для ВЫСШИХ ГОСЧИНОВНИКОВ которая предполагалась изначально. Декларации должны были подавать лишь чиновники Верховоной власти,министры,всех уровней,судьи,Генпрокуратура,спикер ВР и руководители областных прокуратур и так называемые губернаторы областей и их первые замы,короче вся верхушка. И это было правильно но хитросделанные "СЛУГИ" начали добавлять в этот список всех подряд вплоть до рядового состава ВСУ и даже активистов по борьбе с коррупцией и таким образом заблокировали работу НАПК которое просто физически не могло проверить и переработать миллионы деклараций. Сейчас зелёная саранча пытается устроить хаос и свалить всё в кучу что бы и сам Господь Бог ногу сломал в этом хаосе.
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01.04.2021 10:28 Відповісти
Чем больше дел одновременно - тем меньше вероятность окончания расследования.
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01.04.2021 10:36 Відповісти
Солянка сборная
зеленая
не съедобная
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01.04.2021 10:37 Відповісти
наголосували, зебіли, а тепер віднєкуєтесь?
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01.04.2021 11:06 Відповісти
Давненько зебелята не разаблачали Порошенко!
Наканец!
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01.04.2021 10:57 Відповісти
Безмозглая, как и савченко, как и бардина и др. слуги врагов Украины похоже проходили одну школу риторики, равняются на скабееву.
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01.04.2021 15:29 Відповісти
В Германии Сара Вагенкнехт не беспокоит и не зудит?
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01.04.2021 22:17 Відповісти
Так Безуглая неадекватка, двух слов нормально сказать не может и туда же- Глава комитета да еще по безопасности. Какая с такими "кадрами" может быть безопасность? Когда же Зеленский будет назначать на должности нормальных, адекватных, умных и знающих людей. у которых есть такая непонятная для него вещь, как совесть.
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02.04.2021 00:11 Відповісти
 
 