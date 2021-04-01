ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування можливих злочинів представників влади може стати прообразом комітету з нагляду за спецслужбами, заявляє заступниця глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"І я сподіваюся, що ТСК з розслідування можливих злочинів представників держвлади, попрацювавши пів року-рік і розглянувши низку резонансних кейсів, пов'язаних тією чи іншою мірою з роботою спецслужб, розробить і суто технічно випробує новий алгоритм роботи. І вже перевірений на ТСК алгоритм ми зможемо перенести на роботу спецкомітету", - сказала Безугла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ТСК розглядатиме резонансні питання, а першою - так звану "справа вагнерівців".

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"Це буде перше питання, яким займеться наша комісія", - уточнила народна депутатка.

Безугла розповіла, що предметом розгляду ТСК стануть і оприлюднені записи розмов політиків, так звані "плівки", незалежно від часу давності їхнього публічного розголосу.

"ТСК займеться також рішеннями, які ухвалювалися в 2014 році і стосувалися трагічних подій під Іловайськом, Дебальцевим. Не залишаться без уваги і рішення (або їхня відсутність), що призвели до окупації Російською Федерацією Криму, а також Мінські угоди", - сказала Безугла.

Заступниця голови комітету з нацбезпеки зазначила, що регламентний комітет вже підтримав створення ТСК, однак голосування за це питання на пленарному засіданні відкладається, оскільки роботу парламенту заблокував розгляд змін до Земельного кодексу та інших законів про вдосконалення системи управління у сфері земельних відносин.

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Вона нагадала, що закон про розвідку передбачає створення парламентського комітету з нагляду за спецслужбами, і він може бути створений під час поточного скликання Верховної Ради.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Нагадаємо, раніше "Цензор.НЕТ" опублікував запис телефонної розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова з Віктором Медведчуком, де співрозмовники обговорюють схему поставки в тимчасово окупований Крим російської електроенергії.