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Новини Агресія Росії проти України
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"Вагнерівці" причетні до катувань, викрадень і масових страт у Центральній Африці, - ООН

Експерти Організації Об'єднаних Націй висловлюють стурбованість через порушення прав людини в Центральноафриканській Республіці, до яких причетні російські найманці з так званої ПВК Вагнера.

Відповідну заяву опубліковано 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами працівників ООН, вони "отримали і продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, винуватцем яких є приватний військовий персонал, який діє спільно зі збройними силами ЦАР, а в деяких випадках – із миротворцями ООН".

Як зазначається, серед імовірних злочинів – масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти й агресія проти представників гуманітарних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено

До цього, як стверджується, причетна так звана ПВК Вагнера, імовірно контрольована бізнесменом Євгеном Пригожиним, який, за повідомленнями ЗМІ, входить до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

У доповіді фігурують іще дві російські структури: підсанкційна Lobaye Invest, що спеціалізується на золоті і діамантах, та Sewa Security Services, яка забезпечує охорону президента та інших високопосадовців ЦАР

Як пише The Guardian, верховний комісар ООН з прав людини розслідує кілька інцидентів. Один із них стався в грудні, коли російські найманці і військовослужбовці армії ЦАР відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на контрольно-пропускному пункті у префектурі Уака: тоді загинули троє людей і 15 були поранені. Крім того, росіяни взяли участь у нападі на мечеть у місті Бамбарі. Видання розглядає цю історію як спробу організувати в ЦАР стратегічний центр військ в інтересах Кремля. Російська сторона заперечує звинувачення.

У ЦАР з 2013 року – після повалення президента – триває збройна боротьба між повстанцями і центральною владою. Відтоді з країни втекли до 5 мільйонів людей. Загострення конфлікту відбулося наприкінці грудня, після президентських виборів, на яких формально переміг Фостен-Арканжи Туадера. 30 березня він склав присягу. Його опоненти не погодилися з результатами і посилили збройний тиск. За повідомленнями ЗМІ, з кінця 2020 року в ЦАР із Росії для допомоги президенту країни перекидаються військові консультанти і найманці з важкими озброєннями і бронетехнікою.

Читайте: Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський

За наявними даними, у ЦАР також присутні миротворчий контингент ООН чисельністю 12 тисяч осіб і воєнізовані формування з Руанди.

Автор: 

Африка (307) страта (76) ООН (3359) катування (603) ПВК Вагнер (1540) Центральноафриканська Республіка (9)


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Топ коментарі
+19
если на мировом уровне выплывет что вазелин или его окружение отмазали от тюрьмы этих вагнеровцев, то думаю зеленым будет совсем печально
если я не ошибаюсь это первое подобное заявление со стороны ООН.
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01.04.2021 10:12
+10
Т.е. ЗЕ пособничал международным террористам.
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01.04.2021 10:25
+9
не совсем так - официальное заявление - это потверждение документально установленного факта
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01.04.2021 10:10
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заявления ООН = заявлениям СПОРТЛОТО!!! - толку от них 0,0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2021 10:07 Відповісти
не совсем так - официальное заявление - это потверждение документально установленного факта
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01.04.2021 10:10 Відповісти
и что дальше русские будут делать с этим "официальным заявлением", думаю всем понятно...
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01.04.2021 10:17 Відповісти
в любом суде и так далее рассматриваться и главное с последствиями ,только документально подтверждённые факты ,статьи не могут служить доказательством ,в отличии от официальных документов ,типа этого - как то так
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01.04.2021 10:24 Відповісти
А дальше пособничество ЗеОПы банд-формированию, официально признанному международными террористам.
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01.04.2021 10:26 Відповісти
вы дегенераты или что? причем тут зеленский, прекратите дрочить на зеленского, больше внимание ***** уделяйте бараны тупые
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01.04.2021 14:19 Відповісти
А далі - що ті вагнерівці навіть в Туреччину чи Єгипет на море поїхати не зможуть...
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01.04.2021 10:41 Відповісти
если на мировом уровне выплывет что вазелин или его окружение отмазали от тюрьмы этих вагнеровцев, то думаю зеленым будет совсем печально
если я не ошибаюсь это первое подобное заявление со стороны ООН.
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01.04.2021 10:12 Відповісти
могут сменить название бубизяничая с чёрной воды
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01.04.2021 10:15 Відповісти
Краснодарский край. Колонны военной техники движутся в сторону границы с Украиной!

https://twitter.com/newkc14/status/1377405852500512769
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01.04.2021 10:15 Відповісти
покойнички едут..
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01.04.2021 10:40 Відповісти
Если пытаешься запугать, то зря , украинцы ватных рашистских пдрсв не боятся уже,будут утилизированы ваньки-невстаньки аж бегом...
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01.04.2021 11:52 Відповісти
Страх - это нормальное чувство здоровых людей. Позволяет выживать. А не боятся - идиоты, предназначенные на утилизацию.
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06.04.2021 16:04 Відповісти
Ну так - самое оно объявить их террористической организацией.
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01.04.2021 10:17 Відповісти
лучше рассказать неграм там что мясо вагнеровцев излечивает от болезней
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01.04.2021 10:28 Відповісти
и если видел смерть вагнеровца ещё при этой жизни
в другой дарован будет им верный и зоркий глаз (С)
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01.04.2021 10:34 Відповісти
Ха-ха-ха))) зесрань,вы попали
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01.04.2021 10:19 Відповісти
Ппц зеленому котенку
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01.04.2021 10:22 Відповісти
Да что там та Африка, Сирия или Украина. Ну не в Израиле же, значит можно и не задерживать.
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01.04.2021 10:24 Відповісти
ухаха вы понимаете сих поцов нанимать контрактёрами для Моссада-опустится на уровень с разведкой Мозамбика
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01.04.2021 10:27 Відповісти
Т.е. ЗЕ пособничал международным террористам.
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01.04.2021 10:25 Відповісти
прикольно да? это резко ограничивает круг стран куда можно будет сбежать при шухере
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01.04.2021 10:36 Відповісти
Собственно, даже с отмыванием денег Коломоя ЗЕ уже в ЕС делать нечего будет.

Так что не даром ЗЕ по Оманам ездит по личным делам. Клоуну по сути вобще особо деваться некуда. На Роисе его тоже примут только для публичной порки и обдирания.
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01.04.2021 10:39 Відповісти
в эмиратах плохо
бухать - харам
наркота - вилы
ему будет очень не весело
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01.04.2021 10:41 Відповісти
А если бы не ишак Оманский, часть бы из них грела парашу в киевском сизо
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01.04.2021 10:37 Відповісти
Очень может быть, что они уехали бы сидеть гораздо дальше.

И сейчас Байден слова про то, что ***** убийца, сопровождал бы их показаниями.
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01.04.2021 10:41 Відповісти
Да вряд ли, на тот момент в США президентом был Трамп, которому насрать было на тех вагнеровцев. А до того как Байден стал президентом, Зеля бы давно уже их выменял на каких-то бедолаг, которых кацапы нахватали среди жителей лугандона.
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01.04.2021 11:33 Відповісти
Зеля тихо грызет ногти от нервного напряжения))
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01.04.2021 11:55 Відповісти
одно радует - обвинения против нашего придурочка из цирка - множаться как ком лавины... добре....
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01.04.2021 12:53 Відповісти
когда уже мир поймет что россияне тупые людоеды
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01.04.2021 14:18 Відповісти
в ЦАР они охраняют добычу ископаемых, а также базы-схроны, где кремлёвские держат миллиарды в валюте и драгметаллах.
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01.04.2021 15:41 Відповісти
Гарант зберіг їх для Африки:- цінні " кадри"!!!
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01.04.2021 20:20 Відповісти
 
 