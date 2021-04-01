"Вагнерівці" причетні до катувань, викрадень і масових страт у Центральній Африці, - ООН

Експерти Організації Об'єднаних Націй висловлюють стурбованість через порушення прав людини в Центральноафриканській Республіці, до яких причетні російські найманці з так званої ПВК Вагнера.

Відповідну заяву опубліковано 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами працівників ООН, вони "отримали і продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, винуватцем яких є приватний військовий персонал, який діє спільно зі збройними силами ЦАР, а в деяких випадках – із миротворцями ООН".

Як зазначається, серед імовірних злочинів – масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти й агресія проти представників гуманітарних організацій.

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До цього, як стверджується, причетна так звана ПВК Вагнера, імовірно контрольована бізнесменом Євгеном Пригожиним, який, за повідомленнями ЗМІ, входить до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

У доповіді фігурують іще дві російські структури: підсанкційна Lobaye Invest, що спеціалізується на золоті і діамантах, та Sewa Security Services, яка забезпечує охорону президента та інших високопосадовців ЦАР

Як пише The Guardian, верховний комісар ООН з прав людини розслідує кілька інцидентів. Один із них стався в грудні, коли російські найманці і військовослужбовці армії ЦАР відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на контрольно-пропускному пункті у префектурі Уака: тоді загинули троє людей і 15 були поранені. Крім того, росіяни взяли участь у нападі на мечеть у місті Бамбарі. Видання розглядає цю історію як спробу організувати в ЦАР стратегічний центр військ в інтересах Кремля. Російська сторона заперечує звинувачення.

У ЦАР з 2013 року – після повалення президента – триває збройна боротьба між повстанцями і центральною владою. Відтоді з країни втекли до 5 мільйонів людей. Загострення конфлікту відбулося наприкінці грудня, після президентських виборів, на яких формально переміг Фостен-Арканжи Туадера. 30 березня він склав присягу. Його опоненти не погодилися з результатами і посилили збройний тиск. За повідомленнями ЗМІ, з кінця 2020 року в ЦАР із Росії для допомоги президенту країни перекидаються військові консультанти і найманці з важкими озброєннями і бронетехнікою.

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За наявними даними, у ЦАР також присутні миротворчий контингент ООН чисельністю 12 тисяч осіб і воєнізовані формування з Руанди.