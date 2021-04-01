За добу від COVID-19 у Києві померли 44 людини, одужали - 612, виявили 1150 нових випадків, - Кличко

Ситуація з коронавірусом у Києві не поліпшується. За минулу добу від COVID-19 померли 44 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу виявили 1150 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (від початку пандемії 163 441 випадок).

Серед захворілих 578 жінок віком від 18 до 92 років, 486 чоловіків віком від 18 до 87 років, 49 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 37 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Крім того, 44 людини померли від COVID-19 (загалом від початку пандемії 3449 летальних випадків).

160 осіб були госпіталізовані з діагнозом COVID-19. А 571 людина госпіталізована з підозрою на COVID-19 і пневмонією.

Водночас 612 осіб побороли коронавірус (загалом 106 217 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (303), Деснянському (189) та Голосіївському (112).

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