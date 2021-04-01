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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 44 людини, одужали - 612, виявили 1150 нових випадків, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 44 людини, одужали - 612, виявили 1150 нових випадків, - Кличко

Ситуація з коронавірусом у Києві не поліпшується. За минулу добу від COVID-19 померли 44 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу виявили 1150 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (від початку пандемії 163 441 випадок).

Серед захворілих 578 жінок віком від 18 до 92 років, 486 чоловіків віком від 18 до 87 років, 49 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 37 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Крім того, 44 людини померли від COVID-19 (загалом від початку пандемії 3449 летальних випадків).

160 осіб були госпіталізовані з діагнозом COVID-19. А 571 людина госпіталізована з підозрою на COVID-19 і пневмонією.

Водночас 612 осіб побороли коронавірус (загалом 106 217 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (303), Деснянському (189) та Голосіївському (112).

Також читайте: Відомчі лікарні МОЗ і Нацакадемії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус. Ми робимо все, щоб запобігти колапсу медсистеми, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19525) Кличко Віталій (3516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Статистика нужна, исходя из количества заболевших на каждые 100 000. Если учесть , что в Киеве 3 млн , То заболевших 0,00038% или около 37 человек на каждые 100 000. Это вообще ни о чем. Нужно просто увеличивать места в больницах. Вакцинировать людей. Закрывать самое простое решение
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01.04.2021 10:36 Відповісти
Мадам желает выступить спонсором и профинансировать новые койко-места? Мадам закупит за свои деньги вакцину? Мадам работает волонтером в госпитале, спасая людей? Или просто мадам, сидя на диване, поучает других, что им делать? Кличко - настоящий мужик, который наплевав на свой рейтинг, принимает тяжелые решения.
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01.04.2021 10:44 Відповісти
Киев не нуждается ни в каких спонсорах. Это богатейший город, с золотой землей, с умнейшими людьми. Кстати , я далека от критики Кличко , хотя хочу , чтобы наша столица стала лучшей в Европе, а этого пока нет. На въезде в Киев со стороны Одессы шикарные дороги, где их продолжение в Киеве? Киев не только ваш, киевлян, это лицо всей страны. Коронавирус к нам пришёл уже навсегда, так будем жить в постоянном страхе угрозы локдаунов?
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01.04.2021 12:06 Відповісти
 
 