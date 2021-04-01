ВООЗ визнала ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: її можуть схвалити для екстреного використання до кінця квітня

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ефективність вакцини від коронавірусу виробництва китайських фармацевтичних компаній Sinopharm і Sinovac.

У ВООЗ заявили, що ці вакцини відповідають вимогам організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".

За попередніми даними клінічних досліджень, проведених у різних країнах, ефективність вакцини Sinopharm становить приблизно 79,34%, а ефективність Sinovac коливається від 50,65 до 83,5%. До цього висновку у ВООЗ прийшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня.

Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото припустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня.

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Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим вимогам, підсумували в ВООЗ.

Нагадаємо, 25 березня в Україні доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac.