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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ визнала ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: її можуть схвалити для екстреного використання до кінця квітня

ВООЗ визнала ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: її можуть схвалити для екстреного використання до кінця квітня

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ефективність вакцини від коронавірусу виробництва китайських фармацевтичних компаній Sinopharm і Sinovac.

У ВООЗ заявили, що ці вакцини відповідають вимогам організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".

За попередніми даними клінічних досліджень, проведених у різних країнах, ефективність вакцини Sinopharm становить приблизно 79,34%, а ефективність Sinovac коливається від 50,65 до 83,5%. До цього висновку у ВООЗ прийшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня.

Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото припустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації

Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим вимогам, підсумували в ВООЗ.

Нагадаємо, 25 березня в Україні доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+3
"для экстренного использования" - это когда нужно вколоть хоть шота, но физраствор всё еще кажется слишком большой наглостью.
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01.04.2021 10:24
+1
Для папуасов сойдет.

Они как бы люди и им тоже как бы чем-то надо вакцинироваться.
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01.04.2021 10:23
+1
Эффективность...качество..и безопасность вакцины можно определить одним простым способом....посмотреть используют ее в Израиле или нет...
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01.04.2021 10:28
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Для папуасов сойдет.

Они как бы люди и им тоже как бы чем-то надо вакцинироваться.
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01.04.2021 10:23 Відповісти
"для экстренного использования" - это когда нужно вколоть хоть шота, но физраствор всё еще кажется слишком большой наглостью.
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01.04.2021 10:24 Відповісти
в европе так колят джонсон
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01.04.2021 10:40 Відповісти
тебе с параши виднее,чего там колят в Европе.
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01.04.2021 16:06 Відповісти
для цих знань не треба бути на твоїй параші, достатньо відкрити потрібні сайти. а ти точно на параші, бо такий тупенький.
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01.04.2021 16:13 Відповісти
на твою парашу інфа не доходе, тебе русские педагинички не навчили шукати інфу, чи інфа у тебе через нижню півкулю попадає і через очко одразу випадає? не можеш переварити?
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01.04.2021 16:14 Відповісти
тебе дырявый, веретено в очко с прокрутом
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01.04.2021 16:31 Відповісти
ти вже отримав, що тебе так пердолить?
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01.04.2021 16:43 Відповісти
пердолю тебя за щеку
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01.04.2021 20:18 Відповісти
Эффективность...качество..и безопасность вакцины можно определить одним простым способом....посмотреть используют ее в Израиле или нет...
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01.04.2021 10:28 Відповісти
Визнання вакцини в День ЛОХА. Як символічно.
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01.04.2021 10:33 Відповісти
статейка щоб з другого тижня квітня ніхто не возбухав проти короновак, бо сплине 10 денні тестування нововвезеної вакцини?
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01.04.2021 10:39 Відповісти
хле ты умничаешь тугосеря
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01.04.2021 16:07 Відповісти
тьі так не можешь, и тебе завидно?
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01.04.2021 16:10 Відповісти
От якщо Євросоюз її визнає то і я її визнаю в іншому випадку нехай нею "ширяється" Гібереус чи як його там!!!
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01.04.2021 10:39 Відповісти
а вариантов как бы и нет. производители вакцин не справляются, либо китайскую вакцину легализировать, либо "спутник Х".
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01.04.2021 10:41 Відповісти
У ВОЗ вообще очень "продуктивные" отношения с Китаем.
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01.04.2021 11:41 Відповісти
Як казав класик - https://www.youtube.com/watch?v=bXQ1NxuW-gM
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01.04.2021 10:49 Відповісти
Эффективность 50%?
Не жирно...
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01.04.2021 11:31 Відповісти
 
 