ВООЗ визнала ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: її можуть схвалити для екстреного використання до кінця квітня
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ефективність вакцини від коронавірусу виробництва китайських фармацевтичних компаній Sinopharm і Sinovac.
У ВООЗ заявили, що ці вакцини відповідають вимогам організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".
За попередніми даними клінічних досліджень, проведених у різних країнах, ефективність вакцини Sinopharm становить приблизно 79,34%, а ефективність Sinovac коливається від 50,65 до 83,5%. До цього висновку у ВООЗ прийшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня.
Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото припустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня.
Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим вимогам, підсумували в ВООЗ.
Нагадаємо, 25 березня в Україні доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac.
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Они как бы люди и им тоже как бы чем-то надо вакцинироваться.
Не жирно...