63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість опитаних жителів України (63%) підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на COVID-19 суттєво зростатиме. 34% - протилежної думки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно із соцдослідженням, 58% опитаних жителів України повідомили, що часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Зазначається, що зі зростанням рівня захворюваності інтерес до цієї інформації збільшився. Частіше за інших відстежують такі новини люди старшого віку і жінки.

63% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на COVID-19 суттєво зростатиме. 34% - протилежної думки. Від початку березня спостерігається зростання підтримки "жорсткого" карантину.

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Водночас понад 60% очікують, що поширення коронавірусу зменшиться в результаті запровадження "жорсткого" карантину, 37% - мають протилежну думку. Найбільше підтримують "жорсткий" карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто стежать за новинами про коронавірус.









Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

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Опитування було проведено 26-28 березня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.