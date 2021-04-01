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Новини Коронавірус і карантин
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63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість опитаних жителів України (63%) підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на COVID-19 суттєво зростатиме. 34% - протилежної думки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно із соцдослідженням, 58% опитаних жителів України повідомили, що часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% - рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Зазначається, що зі зростанням рівня захворюваності інтерес до цієї інформації збільшився. Частіше за інших відстежують такі новини люди старшого віку і жінки.

63% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на COVID-19 суттєво зростатиме. 34% - протилежної думки. Від початку березня спостерігається зростання підтримки "жорсткого" карантину.

63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування Рейтингу 01

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63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування Рейтингу 02

Водночас понад 60% очікують, що поширення коронавірусу зменшиться в результаті запровадження "жорсткого" карантину, 37% - мають протилежну думку. Найбільше підтримують "жорсткий" карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто стежать за новинами про коронавірус.

63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування Рейтингу 03
63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування Рейтингу 04
63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування Рейтингу 05
63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування Рейтингу 06
Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

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Опитування було проведено 26-28 березня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1942) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+9
Маніпуляції свідомістю. Підтримують бюджетники але вони в нас тупі, бо не розуміють, що якщо інші не будуть працювати і нормально жити, то і до них обовязково черга дійде. Вони останні падають, але і останні піднімаються.....
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01.04.2021 10:48
+5
Да, нормально... Просто в Украине около 60% БЮДЖЕТНИКОВ... И им сохраняется з/п, дажп если они месяцами дома сидеть будут... остальные - выживайте как хотите...
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01.04.2021 11:25
+4
Вітаю зебілів з днем ЛОХА. Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 10:47
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Рєфєрєндум.. нє? Вже місяць як тра було вводити.. Але ж 8 тищ платити.. Теж ділємма))
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01.04.2021 10:45 Відповісти
Можно было до этого и не допускать а дурачков барыг отправлять на 15 суток плюс штраф тысяч в 100 ...
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01.04.2021 10:46 Відповісти
Вітаю зебілів з днем ЛОХА. Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 10:47 Відповісти
Всіх тра вітати)) І нас, і вас)) Гарного свята))
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01.04.2021 11:16 Відповісти
Маніпуляції свідомістю. Підтримують бюджетники але вони в нас тупі, бо не розуміють, що якщо інші не будуть працювати і нормально жити, то і до них обовязково черга дійде. Вони останні падають, але і останні піднімаються.....
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01.04.2021 10:48 Відповісти
Хоч всі будуть проти, все одно закриють, бо в Єпрові таке вже є.
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01.04.2021 10:49 Відповісти
В Україні кожного дня кількість померлих як у Ілловайську. Хто зараз наживається на смертях?
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01.04.2021 10:51 Відповісти
так люди смертны, и без короновируса умирало в Укарине до 2000 человек в день
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01.04.2021 10:58 Відповісти
Интересно сколько граждан поддерживают арест Зеленского, Ермака, Ляшка и Степанова?
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01.04.2021 10:56 Відповісти
Забадали этим "зЕрейтингом", то то разум.к.off своими рейтингами по 5 - 6 раз в сутки писал о рейтинге клоуна, теперь этот...
Хоть я тоже считаю что жизнь человека дороже денег и карантином может командовать только врачи, а не политики, но этот "рейтинг" - сплошной фейк!
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01.04.2021 10:57 Відповісти
А что эти 63% сделали для не распространения?
Нужно вводить не локдаун а 100% тестирование населения. И изоляция больных.
Нет денег в государстве? Ввести платное.
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01.04.2021 11:03 Відповісти
кацапы,соблюдайте самоизоляцию...не ходите по гостям в надежде сообразить на троих

63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 223
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01.04.2021 11:19 Відповісти
Да, нормально... Просто в Украине около 60% БЮДЖЕТНИКОВ... И им сохраняется з/п, дажп если они месяцами дома сидеть будут... остальные - выживайте как хотите...
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01.04.2021 11:25 Відповісти
АГА, а ще 46% ******* і підтримують члєнограя!
засуньТЕ свої діаграми собі в дупу, а краще в дупу під патьто за 622 косаря!
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01.04.2021 11:49 Відповісти
10% уже поумнели
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01.04.2021 12:34 Відповісти
63% підтримують використання зубної пасти, якщо зуби почнуть випадати...

Країна ХХХ-ів...
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01.04.2021 13:32 Відповісти
Ложь.
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01.04.2021 14:40 Відповісти
 
 