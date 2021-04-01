Стягування російських сил до кордону з Україною: США підвищили рівень боєготовності армії в Європі до максимально можливого

Європейське командування збройних сил США підвищило рівень боєготовності армії до максимально можливого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times.

Зазначається, що загибель солдатів, а також нарощування російських військ на кордоні з Україною привернули увагу високопоставлених американських чиновників у Європі і Вашингтоні.

Так, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи" - максимального рівня - у відповідь на розгортання додаткових російських військ.

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Військовослужбовці США нарахували близько 4 тис. російських військових, яких підтягнули до кордону з Україною на додаток до вже існуючих на ньому сил.

Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.