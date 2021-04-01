Стягування російських сил до кордону з Україною: США підвищили рівень боєготовності армії в Європі до максимально можливого
Європейське командування збройних сил США підвищило рівень боєготовності армії до максимально можливого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times.
Зазначається, що загибель солдатів, а також нарощування російських військ на кордоні з Україною привернули увагу високопоставлених американських чиновників у Європі і Вашингтоні.
Так, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" - максимального рівня - у відповідь на розгортання додаткових російських військ.
Військовослужбовці США нарахували близько 4 тис. російських військових, яких підтягнули до кордону з Україною на додаток до вже існуючих на ньому сил.
Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
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На ці дешеві понти вже давно ніхто не звертає увагу.
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%
не говоря уже о доверии к тле за пределами Украины
В таких реалиях, слава богу, нашнй стране я.о. никто не доверит.
Це дійсно понти. Щоб захопити Україну цього дуже замало. Це якщо в Києві знову обваляться державні інститути, які наладом дихають через тупість, примітивність та жадібність то тоді можливі проблеми з "міратворцамі-братішкамі", а так це понти для глухонімих.
- приближение глобального замеса...
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https://twitter.com/GirkinGirkin
кто голосовал за него за ради Мира пускай и думают...
а ты Герой без памперсов я смотрю -это радует, есть кому отстоять Неньку..
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А тим часом в Україні -
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От себя добавлю, что вопрос «Путин будет выкручивать руки Зеленскому угрозой военных действий» изначально стоял не «если», а «когда».
- Потому что Зеленский пришёл к власти на слабой позиции «Просто перестать стрелять», ниже которой торговаться просто некуда.
- Потому что за два года клоун вляпался в кучу международных скандалов и утратил поддержку других стран и альянсов.
- Потому что власть Зеленского слаба, утратила рычаги влияния, просрала всё, что можно и презираема своим народом.
- Потому что население Украины разочаровано своим идиотским выбором двухлетней давности и измотано карантиином, и национальный подъём 14 года вылившийся в движение добробатов и волонтёров сейчас не повторится - и в Кремле об этом тоже знают.
- Потому что Путину нужна вода в Крым - скоро лето, а водохранилища по прежнему пустые, надежды на таяние снегов не оправдались.
- Потому что Трамп проиграл и Путину нужны козыри в торговле с Байденом - «я отведу войка, если вы надавите на Зеленского по поводу Крыма».
Потому что так Путин делает всегда - поднимает ставки и ждёт, когда у остальных «игроков» сдадут нервы.
Будет ли полноценная война - не знаю. По разным данным к ней не готовы ни Кремль, ни Украина, и кроме обоюдных потерь она ничего принесёт. Проблема в том, что поехавший царь бензоколонки готов к потерям, а мы нет.
Паразитуюча злодюжна брехлива київська кліка до цього не готова... крім скавчати і надіятися на "заграніцу" і "парабелум від Остапа Бендера."..
Паразитуюча злодюжна брехлива київська кліка до цього не готова... крім скавчати і надіятися на "заграніцу" і "парабелум від Остапа Бендера."..
добрымутром, Цензор! Проснулся...
шо у нас 73 % таки самаубийцы ???
нет скорее всего это любители и рыбку съесть и на... сесть, а так , как известно - не бывает...
Робить Америка все шо треба, Байден - це не ваш ************ Трампакс.
Если Россия начнет оккупацию Украины, что помешает Штатам оккупировать Якутию, японцам Дальний восток, китайцам Байкал (китайцам кстати жизненно нужна вода, а это их исконная территория), например, шведам, финнам и норвежцам взять под контроль исконную Карелию, а прибалтийцам вернуть Ливонию., белорусским партизанам вернуть смоленщину. И что будет делать Путлер?
God Bless America !!!