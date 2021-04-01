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Новини Агресія Росії проти України
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Стягування російських сил до кордону з Україною: США підвищили рівень боєготовності армії в Європі до максимально можливого

Стягування російських сил до кордону з Україною: США підвищили рівень боєготовності армії в Європі до максимально можливого

Європейське командування збройних сил США підвищило рівень боєготовності армії до максимально можливого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times.

Зазначається, що загибель солдатів, а також нарощування російських військ на кордоні з Україною привернули увагу високопоставлених американських чиновників у Європі і Вашингтоні.

Так, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи" - максимального рівня - у відповідь на розгортання додаткових російських військ.

Також читайте: Арестович оприлюднив графік прив'язки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО і ТКГ: Видно стійке зростання

Військовослужбовці США нарахували близько 4 тис. російських військових, яких підтягнули до кордону з Україною на додаток до вже існуючих на ньому сил.

Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Автор: 

росія (65346) США (23032) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+33
Поставить Украине ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками в количестве не менее 200 штук .
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01.04.2021 11:11
+27
***** колотить понти.
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01.04.2021 11:11
+25
Гидота
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01.04.2021 11:20
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***** колотить понти.
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01.04.2021 11:11 Відповісти
Гидота
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01.04.2021 11:20 Відповісти
симвал
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01.04.2021 12:05 Відповісти
***** якраз діє,а понти колотят шваби з жабоїдами,америкоси і англічани,а більш за всіх понти колотят зелені .
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01.04.2021 11:30 Відповісти
_Самый глупый вариант ответной реакции на действия врага - уговаривать себя что то всё просто так.
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01.04.2021 12:22 Відповісти
думаю, те, что уговаривают, что окружение войсками - это понты, надеются вовремя сдрыснуть
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01.04.2021 13:48 Відповісти


На ці дешеві понти вже давно ніхто не звертає увагу.
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01.04.2021 11:11 Відповісти
Шо за понты,андруша?😂🌷
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01.04.2021 11:18 Відповісти
Поставить Украине ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками в количестве не менее 200 штук .
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01.04.2021 11:11 Відповісти
ага, щаз, с таким уровнем доверия к руководству Украины

Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%
не говоря уже о доверии к тле за пределами Украины
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01.04.2021 11:16 Відповісти
можеш цю статистику запхати собі в сраку.
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01.04.2021 11:32 Відповісти
самсон: сказано дуже точно -підтримую.
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01.04.2021 18:02 Відповісти
откуда ты взял цифру 46%?
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01.04.2021 11:35 Відповісти
Довіряє 19%, 46 то показники 20 року )
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01.04.2021 16:51 Відповісти
Чтобы барыги в тот же день их продали в дыру?
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01.04.2021 11:34 Відповісти
какие ракеты? Байден у зели под следствием , на подписке...
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01.04.2021 12:07 Відповісти
Хорошая идея, но половина наших зеленомордых дебилов перепутает поставку ядерных боевых блоков с партией молекулярной еды и тут же начнет скандалить, что они столько не заказывали, а вторая тут же попытается продать ядерное оружие через объявление в газете "Комсомольская правда в Украине"!..(
В таких реалиях, слава богу, нашнй стране я.о. никто не доверит.
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01.04.2021 14:29 Відповісти
да..и больше нифига и не нужно..десяток танков и столько же самолетов для парадов....
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01.04.2021 17:28 Відповісти
Пока только "Джавелины", только их спрятали, чтобы не стрельнули, случайно.
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01.04.2021 21:01 Відповісти
2000 ракет с ядерными боеголовками на головы кацапсинов, что останется залить напалмом!
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01.04.2021 23:10 Відповісти
около 4 тыс. российских военных, которых подтянули к границе с Украиной в дополнение к уже существующим на ней силам.Источник: https://censor.net/ru/n3256942

Це дійсно понти. Щоб захопити Україну цього дуже замало. Це якщо в Києві знову обваляться державні інститути, які наладом дихають через тупість, примітивність та жадібність то тоді можливі проблеми з "міратворцамі-братішкамі", а так це понти для глухонімих.
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01.04.2021 11:15 Відповісти
сколько там понадобилось чтобы захватить Донецк? 1000 человек? ни мобилизации ни эвакуации, ни обучения, нихрена. после семи лет войны в школах даже и не начинали нормально объяснять обращению и опасности оружия, воспитывать мораль и т.п. работающих институтов имхо у нас нет и не слишком и было. осталось что-то действующее по инерции с совка, но больше все перезаточено на распилы бабла а не на необходимые действия для которого те институты и придумали. имитация имитации.
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01.04.2021 11:39 Відповісти
Це правда. Я в сина питаю, а що там вас вчить ваш капітан ДПЮШНІк, хто ворог, скільки і як потрібно вбити ворогів, як горло перегризти без зброї? А він каже та ні, якусь херню розказує про види бою, ну така совдеповська книжкова теорія. Я згадую, що нас такому ж вчили, тільки їх ще гірше. І кажу йому таке сину тобі в бою з ворогом не допоможе, і це при тому, що син він 23 рази підтягується не бухає не палить, а твоїх сопливих друзів, що взагалі є шлангами виріжуть, як баранів. Він задумався....
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01.04.2021 12:25 Відповісти
Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного - Цензор.НЕТ 8592
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01.04.2021 11:15 Відповісти
Цікаво, коли в українського головнокомандуючого здадуть нерви і він чкурне в Італію?
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01.04.2021 11:16 Відповісти
він шо італієць??? він шкурне в ізраіль або штати.
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01.04.2021 11:33 Відповісти
в Штаты?
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01.04.2021 11:36 Відповісти
Ну, да там потужна єврейська община....
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01.04.2021 12:27 Відповісти
а "оно" им надо?
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01.04.2021 16:07 Відповісти
в штаны шкурне... а не в штаты
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01.04.2021 12:39 Відповісти
в штаны кирпичами
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01.04.2021 16:08 Відповісти
Не, в Італію, там в нього хвазенда
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01.04.2021 12:54 Відповісти
В маскву оно рванёт.
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01.04.2021 12:24 Відповісти
ото скорее всего
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01.04.2021 17:59 Відповісти
я начинаю свой день с просмотра этих профилей в Твитере - и вам советую..
- приближение глобального замеса...
https://twitter.com/galandecZP
https://twitter.com/GirkinGirkin
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01.04.2021 11:16 Відповісти
Кажуть, підчас другої світової, таких як ти кацапи прострілювалася прямо на вулицях. Ти весь Цензор засрав.
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01.04.2021 11:18 Відповісти
ага.., а таких как ты брали себе в услужение.. - нужники чистить..
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01.04.2021 11:20 Відповісти
Да нє, моя вся родина воювала, а твоя по складам сиділа і навіть не військових.
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01.04.2021 11:22 Відповісти
Тебе тут за одним висєр надовго запам'ятали, патц смердячий.
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01.04.2021 11:23 Відповісти
Баіссі? Бубачка теж вдягнув памперс.
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01.04.2021 11:22 Відповісти
а причем здесь я и Шут ?
кто голосовал за него за ради Мира пускай и думают...
а ты Герой без памперсов я смотрю -это радует, есть кому отстоять Неньку..
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01.04.2021 11:25 Відповісти
приплыли бы в Одессу в гости на парочке авианосцев.
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01.04.2021 11:16 Відповісти
Галимая парашка не смогла одолеть Чечню, куда ей браться за Украину! Полномасштабная война с Украиной, это конец существования парашки!!
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01.04.2021 11:18 Відповісти
Ага, кацапи повмирають зі сміху, коли ви почнете тікати в сторону Польші.
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01.04.2021 11:40 Відповісти
Плюс если учесть, то что ей придётся столкнуться с самой сильной армией Европы, то это конечено прибавляет поинтов к копилку.
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01.04.2021 11:59 Відповісти
командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимально возможного. Источник: https://censor.net/ru/n3256942
--------------------------------------------
А тим часом в Україні -

Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного - Цензор.НЕТ 1497.
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01.04.2021 11:20 Відповісти
Треба слідкувати за облаштуванням *********** польових госпіталів. Перед вторгненням обов'язково їх розгортають в місцях удару.
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01.04.2021 11:33 Відповісти
***** з самого початку розбудував інфраструктуру з госпіталями в ростовскій обл. біля кордону з Україною.
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01.04.2021 22:17 Відповісти
Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного - Цензор.НЕТ 2068
Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного - Цензор.НЕТ 4548
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01.04.2021 11:42 Відповісти
Вашингтон обеспокоен активностью ВС РФ, а ******** бесопокит только виртуальный режим тишины.

От себя добавлю, что вопрос «Путин будет выкручивать руки Зеленскому угрозой военных действий» изначально стоял не «если», а «когда».
- Потому что Зеленский пришёл к власти на слабой позиции «Просто перестать стрелять», ниже которой торговаться просто некуда.
- Потому что за два года клоун вляпался в кучу международных скандалов и утратил поддержку других стран и альянсов.
- Потому что власть Зеленского слаба, утратила рычаги влияния, просрала всё, что можно и презираема своим народом.
- Потому что население Украины разочаровано своим идиотским выбором двухлетней давности и измотано карантиином, и национальный подъём 14 года вылившийся в движение добробатов и волонтёров сейчас не повторится - и в Кремле об этом тоже знают.
- Потому что Путину нужна вода в Крым - скоро лето, а водохранилища по прежнему пустые, надежды на таяние снегов не оправдались.
- Потому что Трамп проиграл и Путину нужны козыри в торговле с Байденом - «я отведу войка, если вы надавите на Зеленского по поводу Крыма».
Потому что так Путин делает всегда - поднимает ставки и ждёт, когда у остальных «игроков» сдадут нервы.
Будет ли полноценная война - не знаю. По разным данным к ней не готовы ни Кремль, ни Украина, и кроме обоюдных потерь она ничего принесёт. Проблема в том, что поехавший царь бензоколонки готов к потерям, а мы нет.
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01.04.2021 11:43 Відповісти
Так то оно так, но вы идеализирует наш электорат, посмотрите ка кто там лидер президентских симпатий независимо от соцконторы? То то и оно, эти зедолбни непрошибаемы
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01.04.2021 12:00 Відповісти
США пришлют своих солдат на передовую?
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01.04.2021 11:55 Відповісти
Ми своїх відводимо, а американці будуть за нас воювати))
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01.04.2021 11:59 Відповісти
Та достаточно пары облетов б-52 у ********** границ
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01.04.2021 12:01 Відповісти
оно уже обосралось после полетов возле Крыма
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01.04.2021 19:10 Відповісти
Если разведаете огромные месторождения газа и нефти, то вероятность этого велика.
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01.04.2021 12:02 Відповісти
Ватный рашистский длбб,одень на морду власовскую тряпку
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01.04.2021 12:13 Відповісти
Росія знаходиться на межі великої кризи. У таких випадках кремлівські верховоди віками застосовували провірений спосіб - "малєнькая побьєдоносная война". Щоб відволікти увагу московськог пропитого і окраденого бидла від паразитуючої кремлівської кліки. Сьогодні " малєнькая побьєдоносная" планується шляхом вторгнення в Україну під гаслом "русскіх бьют!"
Паразитуюча злодюжна брехлива київська кліка до цього не готова... крім скавчати і надіятися на "заграніцу" і "парабелум від Остапа Бендера."..
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01.04.2021 12:01 Відповісти
Адиннарот.
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01.04.2021 12:02 Відповісти
Откуда подгоняли и кто?
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01.04.2021 15:55 Відповісти
Росія знаходиться на межі великої кризи. У таких випадках кремлівські верховоди віками застосовували провірений спосіб - "малєнькая побьєдоносная война". Щоб відволікти увагу московськог пропитого і окраденого бидла від паразитуючої кремлівської кліки. Сьогодні " малєнькая побьєдоносная" планується шляхом вторгнення в Україну під гаслом "русскіх бьют!"
Паразитуюча злодюжна брехлива київська кліка до цього не готова... крім скавчати і надіятися на "заграніцу" і "парабелум від Остапа Бендера."..
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01.04.2021 12:03 Відповісти
ПреЗЕденту - приготуватися. Якщо москалі підуть у наступ, для Зе буде чудова нагода реабілітуватися за свій зашквар 2014 року. Це коли він "проста нє успєл защітіть наш Крим, каторий сдалі ссикуни і баригі ва главє с Турчінавим".
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01.04.2021 12:07 Відповісти
пф...
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01.04.2021 13:50 Відповісти
С добрым утром, Цензор! Проснулся...
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01.04.2021 12:08 Відповісти
Штатам бы лучше ещё добавить помощ Украине современной военной техникой,тогда меньше бы пришлось "напрягаться" и у Украины бы появился шанс реально противостоять российской военщине.При сильной боевой подготовке украины Россия бы НИКОГДА не решилась влезть в пределы чужой страны или продолжать оставаться на оккупированной территории.При подготовленной армии и приличном для противостояния оружии,Украине бы не нужны были "режимы тишины".она бы использовала агрессию как повод к военному освобожденимю.
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01.04.2021 12:41 Відповісти
И своих инструкторов к этой технике прислать тоже лишним не будет.
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01.04.2021 16:09 Відповісти
Треба дозволити НАТО збудувати пару військових баз на Сході і Півдні України. І кацапські тхори заткнуться, бо вони тільки проти слабших хоробрі.
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01.04.2021 12:44 Відповісти
Где территориальная оборона?
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01.04.2021 12:53 Відповісти
Кого не прочитай одні бувалі герої...і крим і рим і мідні труби пройшли...Шановні ви хоть у відро влучите з 10 метрів коли навколо вас все почне спалахувати...Мабуть влучите тільки ні із зброї а з Жопи..так?))))) Як ви вже днабридли знатоки ... Кажуж вас всі слід у військо ..і всіх інших до єдиного і щоб кожен хоч по одному окупанту поклав .. івсе країна буде обєднанаперед ворогом
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01.04.2021 12:59 Відповісти
а шо зробив наш преЗЕдент?! походу, вопрос риторический
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01.04.2021 13:39 Відповісти
Гидкий карлик.Шоб він здох!
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01.04.2021 13:39 Відповісти
очень удивляюсь, как наше безмозглое зебыдло пришло в два года назад на избирательные и выбрало себе клоуна в правители... во время войны,
шо у нас 73 % таки самаубийцы ???
нет скорее всего это любители и рыбку съесть и на... сесть, а так , как известно - не бывает...
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01.04.2021 14:51 Відповісти
Вчора одна селючка-емігрантка тут запитувала: «А шо «Животворящій» мовчить та нічого не робить? Хто відповість за загиблих солдат? «Населення» України чекає, два місяці вже пройшло» (с)
Робить Америка все шо треба, Байден - це не ваш ************ Трампакс.
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01.04.2021 18:01 Відповісти
Это что приблизительное движение этих уродов? Теоретически конечно.
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01.04.2021 20:27 Відповісти
І ще з Криму буде похід одночасно. Не дай боже звичайно. Але кажуть краще жахливий кінець ніж жах без кінця.
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01.04.2021 21:45 Відповісти
А що там наш ******************************? Мабуть всю ніч писав наказ привести в бойову готовність ЗСУ і зараз як дасть відосіком по зомбоящикам про те,, який він крутий поцан і всіх почне "бамбіть"? Що скажете зєлєбоботи?
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01.04.2021 19:05 Відповісти
Ключевая фраза в статье издания - "watch level". Это значит, речь идет про уровни готовности WATCHCON, которые не являются степенями боеготовности в привычном для обывателя понимании и подразумевают усиление только разведывательной деятельности.
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01.04.2021 19:44 Відповісти
А у нас зато добровольцы,весьма успеешно,сидят по тюрьмам.И кто,если что, будет защищать нас?
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01.04.2021 20:23 Відповісти
Да когда же уже этот плешивый успокоится! Мне что в Мариуполе опять к худшему готовится как в 2014?((( Только спокойно и тихо стало, дороги делают, парки реконструируют. И опять жди беду. Прибило бы уже тот кремль метеоритом каким.
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01.04.2021 20:25 Відповісти
Хтось читав статтю таймс,там не сказано за боєготовність.Навіщо ця маніпуляція? Москалі і так не будуть воювати з США.а з Україною будуть,приблизно як зараз.Ситуація буде то загострюватись.то послаблятися.Так москалі можуть воювати дуже довго.
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01.04.2021 20:38 Відповісти
Зачем врёшь, подлец!
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01.04.2021 21:50 Відповісти
Ти читав? Переклади її.
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01.04.2021 22:01 Відповісти
Tomahawk - семейство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американских многоцелевых высокоточных дозвуковых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатых торпед (КР) небольшой дальности стратегического и тактического назначения Совершают полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Стягування російських сил до кордону з Україною: США підвищили рівень боєготовності армії в Європі до максимально можливого - Цензор.НЕТ 6499

Если Россия начнет оккупацию Украины, что помешает Штатам оккупировать Якутию, японцам Дальний восток, китайцам Байкал (китайцам кстати жизненно нужна вода, а это их исконная территория), например, шведам, финнам и норвежцам взять под контроль исконную Карелию, а прибалтийцам вернуть Ливонию., белорусским партизанам вернуть смоленщину. И что будет делать Путлер?
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01.04.2021 21:52 Відповісти
"Nuke the filthy russian animals till they glow, then shoot them in the dark!"
God Bless America !!!
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01.04.2021 23:30 Відповісти
Путлер готується до великої війни, а чи готуємося ми? Щось не дуже.
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06.04.2021 21:54 Відповісти
 
 