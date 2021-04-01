Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість (84%) опитаних жителів України вважають, що в країні насамперед бракує порядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними соцдослідження, абсолютна більшість (84%) громадян вважають, що в Україні насамперед бракує порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок у динаміці зростає і нині перебуває на найвищому рівні, починаючи з 2017 року.

Зі сфер безпеки громадян опитані найкраще оцінили захист від надзвичайних ситуацій (добре або задовільно оцінили 59%).

Відносно краще також оцінили захист від терористичних загроз (48%) та соціальний захист (50%). Безпеку на дорогах добре або задовільно оцінили 47%, безпеку життя та майна громадян – 43%, охорону здоров’я – 40%, захист прав людини – 39%, екологію – 37%, захист від епідемій – 34%. Захист у сфері нелегальної міграції добре або задовільно оцінили 40%, водночас чверть не змогли дати жодної оцінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова

Найменш захищеними громадяни вважають себе у сфері правосуддя (добре або задовільно оцінили 26%) і захисту від корупції (12%).

Захист в усіх сферах краще оцінюють молодші опитані. Винятком є сфери екології та захисту від корупції, де оцінки майже однаково низькі в усіх вікових категоріях. Є відмінності і за територіальною ознакою: наприклад, захист від терористичних загроз має кращі оцінки там, де він є більш актуальним – у великих містах, для киян та жителів східних областей. Також у обласних центрах краще оцінюють безпеку на дорогах, а соціальний захист й правосуддя – навпаки, краще оцінили у менших поселеннях. Екологію, захист від нелегальних мігрантів та багато інших сфер найгірше оцінили на Півдні. Захист у сферах, які стосуються здоров’я, найкраще оцінюють у західних регіонах.

Опитування було проведено 26-28 березня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.