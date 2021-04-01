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Новини
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Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування

Абсолютна більшість (84%) опитаних жителів України вважають, що в країні насамперед бракує порядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними соцдослідження, абсолютна більшість (84%) громадян вважають, що в Україні насамперед бракує порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок у динаміці зростає і нині перебуває на найвищому рівні, починаючи з 2017 року.

Зі сфер безпеки громадян опитані найкраще оцінили захист від надзвичайних ситуацій (добре або задовільно оцінили 59%).

Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування Рейтингу 01

Відносно краще також оцінили захист від терористичних загроз (48%) та соціальний захист (50%). Безпеку на дорогах добре або задовільно оцінили 47%, безпеку життя та майна громадян – 43%, охорону здоров’я – 40%, захист прав людини – 39%, екологію – 37%, захист від епідемій – 34%. Захист у сфері нелегальної міграції добре або задовільно оцінили 40%, водночас чверть не змогли дати жодної оцінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова

Найменш захищеними громадяни вважають себе у сфері правосуддя (добре або задовільно оцінили 26%) і захисту від корупції (12%).

Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування Рейтингу 02

Захист в усіх сферах краще оцінюють молодші опитані. Винятком є сфери екології та захисту від корупції, де оцінки майже однаково низькі в усіх вікових категоріях. Є відмінності і за територіальною ознакою: наприклад, захист від терористичних загроз має кращі оцінки там, де він є більш актуальним – у великих містах, для киян та жителів східних областей. Також у обласних центрах краще оцінюють безпеку на дорогах, а соціальний захист й правосуддя – навпаки, краще оцінили у менших поселеннях. Екологію, захист від нелегальних мігрантів та багато інших сфер найгірше оцінили на Півдні. Захист у сферах, які стосуються здоров’я, найкраще оцінюють у західних регіонах.

Опитування було проведено 26-28 березня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Автор: 

безпека (936) опитування (1942)


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Топ коментарі
+12
До какого уровня бардака нужно было довести зеленым ситуацию, что война отошла на второй, а то и третий(и далее по порядку) план...
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01.04.2021 11:21
+11
хто шо вважає порядком. Я от вважаю, що це жахливий непорядок, що авака, єрмак і зєля не в тюрмі
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01.04.2021 11:21
+7
Вот так клоун ведет страну к диктатуре. Теперь мудрый нарид во всем будет винить демократов и запрашивать сильную руку. С этим населением демократическую и успешеую страну не построишь..
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01.04.2021 11:54
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нет власти. нет неотвратимости наказания за преступления! вот ниже наверное были инвестиционные няни:

Угрозами и издевательствами трое мужчин отобрали у предпринимателя 25 тыс. долл. США, 3 тыс. грн и мобильный телефон.
Кроме того, 40-летнего бизнесмена заставили написать расписку на долг в 25 тыс. долл. США, после чего бросили в лесу и уехали.
Одного из подозреваемых, 34-летнего не работающего мужчину, задержали. Остальных разыскивают. Среди подозреваемых - знакомый бизнесмена. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Преступление произошло днем 30 марта в лесу около села Русские Тишки Харьковского района области. Уголовное дело открыли по ч.4 ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса Украины.
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01.04.2021 11:21 Відповісти
Не хватает ЗЕльоненького Наполеончика? 🤔
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01.04.2021 15:18 Відповісти
До какого уровня бардака нужно было довести зеленым ситуацию, что война отошла на второй, а то и третий(и далее по порядку) план...
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01.04.2021 11:21 Відповісти
хто шо вважає порядком. Я от вважаю, що це жахливий непорядок, що авака, єрмак і зєля не в тюрмі
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01.04.2021 11:21 Відповісти
Это типа подводка к новым диктаторским законам? так бы сразу и сказали, все равно в эти "опросы" почти никто не верит...
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01.04.2021 11:28 Відповісти
да! і зєлю!
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01.04.2021 11:49 Відповісти
сьогодні день дурня. 73 радуйтесь, це ваше свято.
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01.04.2021 11:44 Відповісти
А потім в совковому стилі: "З великим ентузіазмом та повною підтримкою мудрий нарід сприйняв ноаину про затвердження закону про відтворення ГУЛАГу"
Цікаво: вони ці опитування де проводять? У ВРУ чи КМУ та в ОПі?
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01.04.2021 11:54 Відповісти
Ты где живешь? Про отсутствие порядка ноют все, а не только в ВРУ и КМУ. Правда украинцы такой народ что сначала тоскуют за порядком, а потом ноют про беспредел.
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01.04.2021 14:54 Відповісти
Порядок починається в голові кожної окремої людини: з недопалку, який не влучив у смітник, але людина підійшла, підняла та кинула його до смітнику, з одноразового посуду, який використовувався на пікніку і не був спалений у вогнищі, а зібраний у сміттєві пакети та викинутий до сміттєвого баку, з дотримання ПДР навіть тоді, коли ніхто не бачить...
А сидіти та чекати коли прийде ХТОСЬ та наведе порядок - ніколи до порядку не приведе. Але більшість саме так і живе: в очикуванні халяви і що міфічний ХТОСЬ прийде і все зробить.
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01.04.2021 15:09 Відповісти
Я тебе про реальное положение дел в головах у населения, а ты мне про свое понимание идеального порядка. Все кто мусорит, дает взятки, лезет без очереди, использует положение никогда не скажут тебе что любят беспорядок. Они скажут - страна такая. Для них порядок это то что их заставят соблюдать а не то что должно как убеждение. И да, хотят сидеть и ждать когда кто-то придет и заставит их не мусорить. Это реальность.
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01.04.2021 15:39 Відповісти
Вот так клоун ведет страну к диктатуре. Теперь мудрый нарид во всем будет винить демократов и запрашивать сильную руку. С этим населением демократическую и успешеую страну не построишь..
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01.04.2021 11:54 Відповісти
Где-то у меня завалялась старая кожаная тужурка ,самое время доставать ...
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01.04.2021 12:06 Відповісти
Аваков, ау! Народ уже лёг и просит.
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01.04.2021 12:19 Відповісти
Вот тут в точку, многие смотрят на него как на спасителя.
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01.04.2021 14:55 Відповісти
Надо было ещё после Оранжевой революции расстрелять в Бабьем Яру Медеччука, Ахметова, Каломойского, Вальцманов и тд. Сейчас в стране был бы не большой, но порядок
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01.04.2021 12:31 Відповісти
И вот это величайший лидер всех времен и народов не смог за два года навести порядок в стране? Ну ниче, ему доверяют 146%, так что за вторую каденцию точно будет полный порядок. Как в северной корее, а мож и лучше, он же не лох какой-нибудь.
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01.04.2021 12:43 Відповісти
Спальний район Копенгагену vs спальний район будь-якого міста України.

Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8564
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01.04.2021 12:47 Відповісти
Зебілів вже 84 %.
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01.04.2021 13:21 Відповісти
Цей "рейтинг" задовбав своїм піаром перед владою... "Запит на порядок"? Що мається на увазі ? Саджати в тюрми і психушки всіх неугодних владі? Це запит"на порядок"? І якщо вже маніпулювати цим поняттям , то треба починати з суддівської гілки влади і виконати вічний Закон Державотворення " Обирати і Контролювати " суддів повинні лише ГРОМАДИ. От тоді, коли судді будут підпорядковані своїм Громадам і їх діяльність буде напряму залежати від людей , тільки тоді почне пробиватися СПРАВЕДЛИВІСТЬ і настане в Країні Порядок!
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01.04.2021 13:39 Відповісти
Нечего не рейтинг пенять если население хочет крепкой руки.
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01.04.2021 14:57 Відповісти
А порядок в стране должен обеспечивать ДРУГ Зели АВАКОВ.И этим все сказано ,о хорошей работе этого министра.
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01.04.2021 14:15 Відповісти
Порядок, дело хорошее.
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01.04.2021 15:25 Відповісти
не забывайте что опрос провели 1 апреля Ну и шутки у тебя дурацкие рейтинг.как у 95 квартала.
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01.04.2021 16:47 Відповісти
А опрос вице-президент заказал? У него в министерстве спят и видят, как бы покороче ногти обрезать, а если получится, то и пальцы. Сашко Билого убил, Стерненко посадил, остальных "не спокойных" пытается штрафами наказывать. Только рюкзаки и иностранное гражданство никто ещё не отменял. Ни Италия, ни Франция не спасут, не помогут ни купленные вертолёты, ни катера, ни Ситроены
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01.04.2021 17:15 Відповісти
Бидло в своей голове не может навести порядок, хочет чтоби кто- то в стране навел.
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04.04.2021 09:53 Відповісти
 
 