"Слуга народу" Безугла про план оборонних закупівель: Міністерства не були готові до такого стрибка - щось неправильно підготували, щось недоробили, щось відклали

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у квітні розпочне розгляд плану щодо оборонних закупівель, повідомила заступниця глави комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"... з планом з оборонних закупівель цього року буде все нормально (вже з квітня візьмемося до його розгляду)", - сказала Безугла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що формування плану оборонних закупівель трудомісткий і тривалий процес, що передбачає узгодження загального плану, парламентський нагляд і контроль, зокрема за науково-дослідними роботами з озброєння й техніки.

За її словами, закон "Про оборонні закупівлі "випередив час".

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"Закон почав діяти з першого січня, але міністерства не були готові до такого стрибка. Попри те, що ... у них у запасі було ще пів року, щоб підготувати ретельно підзаконні акти. Так, вони щось підготували, але неправильно, щось не доробили, щось намагалися відкласти ... А з нового року увімкнувся режим, який працює в багатьох країнах - є документ, є програма - отримуєш гроші, немає програми - не отримуєш гроші і відповідно просто не освоїти бюджет", - розповіла народна депутатка.

Вона зазначила, що в підсумку міністерства прискорили підготовку нових підзаконних актів, і Кабінет Міністрів нещодавно затвердив їх основний пакет.