"Слуга народу" Безугла про план оборонних закупівель: Міністерства не були готові до такого стрибка - щось неправильно підготували, щось недоробили, щось відклали
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у квітні розпочне розгляд плану щодо оборонних закупівель, повідомила заступниця глави комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").
"... з планом з оборонних закупівель цього року буде все нормально (вже з квітня візьмемося до його розгляду)", - сказала Безугла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що формування плану оборонних закупівель трудомісткий і тривалий процес, що передбачає узгодження загального плану, парламентський нагляд і контроль, зокрема за науково-дослідними роботами з озброєння й техніки.
За її словами, закон "Про оборонні закупівлі "випередив час".
"Закон почав діяти з першого січня, але міністерства не були готові до такого стрибка. Попри те, що ... у них у запасі було ще пів року, щоб підготувати ретельно підзаконні акти. Так, вони щось підготували, але неправильно, щось не доробили, щось намагалися відкласти ... А з нового року увімкнувся режим, який працює в багатьох країнах - є документ, є програма - отримуєш гроші, немає програми - не отримуєш гроші і відповідно просто не освоїти бюджет", - розповіла народна депутатка.
Вона зазначила, що в підсумку міністерства прискорили підготовку нових підзаконних актів, і Кабінет Міністрів нещодавно затвердив їх основний пакет.
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В Украине другие правила потому, что тоже людей тут большинство.
Саме з таким аутоеротизмом у поважному онлайн-суспільстві асоціюється самовподобайка.
ЗЕ и СН пришли на все готовое и вдруг через 2 года оказались не готовы к прыжку.
генератор случайных фраз
как она в медицинском то училась - не понимаю
О БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НЕ ЗАБОТИТЕСЬ
« европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимальноИсточник: https://censor.net/ru/n3256942
А сейчас два года НОЛЬ! И за два года даже ПЛАНОВ нет???В прошлом году тоже самое было--летом опомнились---надо планы составлять, глядь, уже и год закончился!
Уже ЧЕТВЕРТЫЙ месяц идет 21 года, кацап на пороге---они опять не готовы!
Зелень безмозглая, вас расстрелять мало!