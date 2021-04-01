УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10297 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 165 42

"Слуга народу" Безугла про план оборонних закупівель: Міністерства не були готові до такого стрибка - щось неправильно підготували, щось недоробили, щось відклали

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у квітні розпочне розгляд плану щодо оборонних закупівель, повідомила заступниця глави комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"... з планом з оборонних закупівель цього року буде все нормально (вже з квітня візьмемося до його розгляду)", - сказала Безугла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що формування плану оборонних закупівель трудомісткий і тривалий процес, що передбачає узгодження загального плану, парламентський нагляд і контроль, зокрема за науково-дослідними роботами з озброєння й техніки.

За її словами, закон "Про оборонні закупівлі "випередив час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 рр.

"Закон почав діяти з першого січня, але міністерства не були готові до такого стрибка. Попри те, що ... у них у запасі було ще пів року, щоб підготувати ретельно підзаконні акти. Так, вони щось підготували, але неправильно, щось не доробили, щось намагалися відкласти ... А з нового року увімкнувся режим, який працює в багатьох країнах - є документ, є програма - отримуєш гроші, немає програми - не отримуєш гроші і відповідно просто не освоїти бюджет", - розповіла народна депутатка.

Вона зазначила, що в підсумку міністерства прискорили підготовку нових підзаконних актів, і Кабінет Міністрів нещодавно затвердив їх основний пакет.

Автор: 

держзакупівлі (383) оборона (4793) Держоборонзамовлення (62) Безугла Мар’яна (298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Странно.
ЗЕ и СН пришли на все готовое и вдруг через 2 года оказались не готовы к прыжку.
показати весь коментар
01.04.2021 11:26
+19
"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то не доделали, что-то отложили - Цензор.НЕТ 7152
показати весь коментар
01.04.2021 11:31
+15
Безуглая, вам тоже надо "валить из этой страны". Ваш же кумир не прекратил войну, "просто перестав стрелять". А вы провалили оборонку, два года ждали, что х..ло мир подарит Зеленскому за его талант артиста и убивали армию.
показати весь коментар
01.04.2021 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"что-то" тупаки при власти.
показати весь коментар
01.04.2021 11:24 Відповісти
Яких обрали корисні ідійоти, такі і при владі.
показати весь коментар
01.04.2021 11:26 Відповісти
Ну кто и тупой, а кто и не переставая стрижет купоны под прикрытием тупых. Напомнить что недавно купил Абромавичус? Наколядовал немного в оборонпроме.
показати весь коментар
01.04.2021 11:40 Відповісти
"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то не доделали, что-то отложили - Цензор.НЕТ 1634.
показати весь коментар
01.04.2021 11:25 Відповісти
"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то не доделали, что-то отложили - Цензор.НЕТ 7152
показати весь коментар
01.04.2021 11:31 Відповісти
Як називаються люди, які голосують за ідіотів?
показати весь коментар
01.04.2021 11:26 Відповісти
Теж ідійоти.
показати весь коментар
01.04.2021 11:27 Відповісти
Идиоты тоже люди. Вот только на нормальную работу их не берут. Содержат, но ничего ответственного им не доверяют.

В Украине другие правила потому, что тоже людей тут большинство.
показати весь коментар
01.04.2021 11:30 Відповісти
Я голосовал с начала за Порошенко. а во втором туре за Зе с надеждой на перемены... УВЫ!! Разочарование полное!!! Так и не смог собрать команду профи патриотов Украины!! Голосовать за Зе не буду никогда...
показати весь коментар
01.04.2021 11:33 Відповісти
Слово «сначала» правильно пишется слитно и с буквой «а» в конце, если это наречие. Существительное «с начала» (года), имеющее зависимое слово, пишется раздельно с предлогом «с».
показати весь коментар
01.04.2021 11:38 Відповісти
А ще самолайки на ЦН вважаються ганьбою.
показати весь коментар
01.04.2021 11:42 Відповісти
І асоціюються з автофеляцією (самоміньєтом)
показати весь коментар
01.04.2021 12:04 Відповісти
У мене кума теж голосувала за Зе, хоч я її переконував що так робити ніззя. Тепер вона розчарувалась і запитала Що робити? Відповідь: два варінти - повернутись у 2019 рік і не йти на вибори, другий - чекати ще 3 роки і на наступних виборох проголосувати за Дзидзьо.
показати весь коментар
01.04.2021 11:41 Відповісти
Бачили слона, який сам собі хоботом відсмоктує члін?
Саме з таким аутоеротизмом у поважному онлайн-суспільстві асоціюється самовподобайка.
показати весь коментар
01.04.2021 12:00 Відповісти
Странно.
ЗЕ и СН пришли на все готовое и вдруг через 2 года оказались не готовы к прыжку.
показати весь коментар
01.04.2021 11:26 Відповісти
Зате в Буковелі ЗЕ гарно стрибав на лижах.
показати весь коментар
01.04.2021 11:29 Відповісти
"Это другое".
показати весь коментар
01.04.2021 11:30 Відповісти
Рівень «підготовки» української політичної еліти просто зашкалює! Щось треба кардинально міняти в «консерваторії». Система явно не працює як треба-замість дійсно найкращих і найдостойніших членів суспільства, котрі зможуть змінити країну на краще, до влади приводять відвертих ідіотів і пройдисвітів. Це просто жах.
показати весь коментар
01.04.2021 11:27 Відповісти
Яка це ЬІліта? Шпана з підворотні.
показати весь коментар
01.04.2021 11:30 Відповісти
Шпана ,це лише лялькі ,а істеблішмент (олігархат), це Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів !!))
показати весь коментар
01.04.2021 11:35 Відповісти
Безуглая, вам тоже надо "валить из этой страны". Ваш же кумир не прекратил войну, "просто перестав стрелять". А вы провалили оборонку, два года ждали, что х..ло мир подарит Зеленскому за его талант артиста и убивали армию.
показати весь коментар
01.04.2021 11:28 Відповісти
За 7 лет войны Укроборонпром не научился планировать закупки??!!!! "Слуги народа" гавкают на попередников но тот факт что сейчас бездари в власти всем понятен!!! Бла бла бла вместо конкретики в делах!!! регионалы вернулись для реванша при нынешних "слугах"... увы... противно!!!
показати весь коментар
01.04.2021 11:31 Відповісти
спасибо тебе и таким как ты
показати весь коментар
01.04.2021 11:52 Відповісти
самотсос... фууууу
показати весь коментар
02.04.2021 01:11 Відповісти
Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет.
показати весь коментар
01.04.2021 11:32 Відповісти
Ляльковий балаган продовжує стрибати !!!))))
показати весь коментар
01.04.2021 11:32 Відповісти
прыжку кого? безуглой?
генератор случайных фраз
как она в медицинском то училась - не понимаю
показати весь коментар
01.04.2021 11:34 Відповісти
Вот и я думаю. Там клиника. Скорее всего купила. Или как Зеля в "папином" филиале института.
показати весь коментар
01.04.2021 11:51 Відповісти
Za raspilom babla nekogda vverch glyanuty ... Otstanyte !!!
показати весь коментар
01.04.2021 11:35 Відповісти
ТРИ месяца нет закупок техники, оружия и боеприпасов. ТРИ МЕСЯЦА... зато они "закон приняли новый". чтоб вы им подавились турбинисты зеленые
показати весь коментар
01.04.2021 11:35 Відповісти
«Что-то не доделали, что-то отложили, что-то не знали, что-то не поняли, что-то ....., что-то....,» текущая ВР.
показати весь коментар
01.04.2021 11:40 Відповісти
...пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником квартальное чмо, делающее вид, что оно Президент, и 73% нарида, что за это голосовали...
показати весь коментар
01.04.2021 11:43 Відповісти
Глава комитета даже не понимает какой бред она несет. Министерства за пол-года ДО принятия закона получили задачи, благополучно все похерили и ...? И ничего. Никто не уволен, никто не наказан. Ну и зачем им тогда напрягаться? Болеше того, когда речь идет об оборонном заказке в воющей стране, то это уже не "халатное отношение к своим обязанностям", а нанесение вреда государственным интересам. И ответственность должна быть не "выговор/увольнение", а ТЮРЬМА. Понятно, что при такой ответственности за з/п в 15 000 грн/мес. в министерствах работать никто не будет. Надо повышать зарплату. А денег нет, т.к. все ушло на схемы, откаты и большую стройку. Вот о чем надо говорить, неуважаемая глава комитета!
показати весь коментар
01.04.2021 11:50 Відповісти
Я считаю это перемога! Над здоровим глуздом...
показати весь коментар
01.04.2021 11:55 Відповісти
ГНАТЬ ВАС , цуки , надо из власти
О БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НЕ ЗАБОТИТЕСЬ
« европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимальноИсточник: https://censor.net/ru/n3256942
показати весь коментар
01.04.2021 11:58 Відповісти
Каждый раз, когда слышу бред этой Безуглой, хочется назвать ее Безглуздой! (где тут иконка face palm?! почему ее нет?! рыдаю)
показати весь коментар
01.04.2021 12:18 Відповісти
Від цієї чорноротої "всезнаючої" плісняви вже реально нудить.
показати весь коментар
01.04.2021 12:24 Відповісти
министерства и руководства оборон. предприятий "не будут готовы" до тех пор,пока их не очистить от наёмных вредителей....Вопрос к СБУ и контррозведке
показати весь коментар
01.04.2021 12:34 Відповісти
Напомнило "- Страна семимильными шагами движется к коммунизму. - А почему мяса в магазинах нет? - Скотина не успевает за нами"... *****, ну как же вы уже затрахали своими турборежимами, зашквар за зашкваром...
показати весь коментар
01.04.2021 12:38 Відповісти
Ще один ПРОФФФІ у ВЛАДІ і оборонці!!!
показати весь коментар
01.04.2021 15:58 Відповісти
Замість щиросердечного визнання що вони повні нездари чуємо белькіт про недопрацювання.
показати весь коментар
01.04.2021 17:59 Відповісти
Безмозглая, кто к чему был не готов??? 5 лет все были готовы, был оборонзаказ, планы и выполнение.
А сейчас два года НОЛЬ! И за два года даже ПЛАНОВ нет???В прошлом году тоже самое было--летом опомнились---надо планы составлять, глядь, уже и год закончился!

Уже ЧЕТВЕРТЫЙ месяц идет 21 года, кацап на пороге---они опять не готовы!
Зелень безмозглая, вас расстрелять мало!
показати весь коментар
02.04.2021 01:38 Відповісти
 
 