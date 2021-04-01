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Новини Коронавірус і карантин
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Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Україна буде серед аутсайдерів із вакцинації від COVID-19. Так, щоб вакцинувати 75% населення нашої країни необхідно близько 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Bloomberg в Instagram.

Редактор видання Девід Фіклінг зазначає, що в багатьох країнах, де COVID-19 останнім часом поширюється, швидше за все, нинішні темпи вакцинації не приведуть до колективного імунітету в найближчі роки або навіть десятиліття.

"Наприклад, у таких країнах, як Україна і Бангладеш, буде потрібно 10 років, щоб вакцинувати 75% населення", - зазначив Фіклінг.

Також дивіться: Вакцинуйтеся за першої нагоди, не відмовляйтеся, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+46
Та этот блумберг - проклятый порохобот! Они не знают, что бубачка чемпион мира по борьбе с короновирусом!
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01.04.2021 11:44
+42
Зате довіра до Бубочки - майже 50%. Цей нарід не тільки хоче знищити свою державу, він хоче вимерти фізично.
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01.04.2021 11:51
+39
"Дайтє їм іщо дєсять лєт!"
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01.04.2021 11:46
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Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения понадобится около 10 лет, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8141
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01.04.2021 11:43 Відповісти
Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1392
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01.04.2021 12:04 Відповісти
та не, - всех с днем дурака, одни радостно выбирали, другие радостно злорадствовали-так вам и надо..., но мы все в одной лодке...
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01.04.2021 13:02 Відповісти
Що з маячня ?? Степашка сказав ,що до кінця року 60% ,а зелена пліснява ніколи не бреше !!!)))
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01.04.2021 11:43 Відповісти
Все правильно, він же не сказав, до кінця якого року
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01.04.2021 11:46 Відповісти
ага около 18 тыщ в день на около 950 пунктах вакцинации, этож стремительные темпы до 20 человек в день на каждом!!! 20 минут работы на каждом!!! вы представляете какой запас по пропускной способности? этож просто космические масштабы!!!
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01.04.2021 11:49 Відповісти
В США за 100 днів президента Байдена 100 млн щеплень, тобто в день 1 млн. В Україні преЗЕдента Клоуна кількість щеплень біля 18 тисяч в день.
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01.04.2021 12:42 Відповісти
А толку від того щеплення? Ніякого.
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01.04.2021 13:00 Відповісти
Та этот блумберг - проклятый порохобот! Они не знают, что бубачка чемпион мира по борьбе с короновирусом!
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01.04.2021 11:44 Відповісти
То вони зведення читали догори ногами! Зєлєнскій же сказав, що ми чемпіони! Блумберг бреше! Мосєйчук - найчесніша! 🤢
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01.04.2021 11:46 Відповісти
"Дайтє їм іщо дєсять лєт!"
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01.04.2021 11:46 Відповісти
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01.04.2021 11:47 Відповісти
Краще "по десять лет" строгача.
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01.04.2021 12:22 Відповісти
не надо врать! у нас все чемпионы по короновирусу! сам величайший принижень сказал!
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01.04.2021 11:49 Відповісти
Зате довіра до Бубочки - майже 50%. Цей нарід не тільки хоче знищити свою державу, він хоче вимерти фізично.
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01.04.2021 11:51 Відповісти
+100%
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01.04.2021 12:00 Відповісти
Спортивна хода по граблях ,це національний вид спорта українців !!!)))
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01.04.2021 12:07 Відповісти
А при чому президент, він що, керує небесною канцелярією? Немає жодної надійної вакцини, а вірус мутує постійно. Польща багатша, але й там 28 тисяч нових хворих щодня. У нас -- наразі 17 тисяч.
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01.04.2021 13:06 Відповісти
Похоже на следующих президентских выборах будут обещания типа "я вакцинирую вас за 5 лет", "за 2 года", "за год" и т.д.
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01.04.2021 11:51 Відповісти
Будуть вакцину замість гречки роздавати
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01.04.2021 12:11 Відповісти
Вава с Васей Вирастюком обсуждают вакцинацию
Не торопитесь с выводами,дайте время.
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01.04.2021 11:52 Відповісти
Так паплюжити майстра спорта у боротьбі з коронавірусорм.... Баканову вже позвонили з приводу цього чорта?
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01.04.2021 11:52 Відповісти
к тому времени мы будем не успевать вакцинировать население уже совсем от других вирусов...
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01.04.2021 11:52 Відповісти
Та хер с этой вакцинацией-вон "рейтинг" опросил :46% доверяют клоуну-бл"дь толи ещё будет
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01.04.2021 11:53 Відповісти
Это показатель. Это нация, которой уже много и много веков!
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01.04.2021 11:59 Відповісти
А щодо опзж який показник, бо бидло перекинеться й на сталіністів, не дай Боже.
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01.04.2021 13:10 Відповісти
А як же йому не довіряти коли гречка, яка при "баризі" була 15 грн при Ваві стала 30 - 35 грн., олія була 18 грн стала 40, сало було 50 грн стало 100, паляниця хліба була 10 стала 20. Ви хіба не знаєте, що 21 квітня 2019 прийшов "кінець епохи бідності"?
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01.04.2021 12:52 Відповісти
Так паплюжити майстра спорта у боротьбі з коронавірусорм.... Баканову вже позвонили з приводу цього чорта?
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01.04.2021 11:53 Відповісти
Опять Порошенко виноват? Или Путин? Кто теперь у Зели виноват?
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01.04.2021 11:55 Відповісти
Путишенко
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01.04.2021 12:08 Відповісти
При Порошенко, мудрий нарід смердів би що Pfizer завозять недостатньо швидко і що Україна вже відстає від декількох європейських країн.
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01.04.2021 11:55 Відповісти
А!!! Ха-ха-ха!!!! Жарт Black Hawk про «дебільний 95-й квартал» забанили меньше ніж за хвилину!)))) на кнопці в Цензорі лисий сидить!?)))
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01.04.2021 12:01 Відповісти
Нічну новину про циган теж перехрестив ,як чмсто !!))
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01.04.2021 12:15 Відповісти
Это еще быстро...
Если будет "под особыстый контроль" - то и в эти сроки не вложитесь.
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01.04.2021 11:56 Відповісти
73% надо не прививать, а закопать и залить бетоном, шоб не вылезли на следующие выборы.

Проблема не в том, как привить животных, а в том, куда от них деваться.
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01.04.2021 11:56 Відповісти
якраз за цей час вакцини пройдуть нормальне тестування
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01.04.2021 11:57 Відповісти
73% кретинов должны пройти через это наказание.
А по другому до зебилов никогда не дойдет понимание того, что они зебилы.
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01.04.2021 11:58 Відповісти
Ты надеешься, что они что-то поймут? Какой наивный.
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01.04.2021 12:37 Відповісти
Їм хоч камені з неба, хіба що бомбардування поможуть зрозуміти.
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01.04.2021 13:23 Відповісти
А яка надійна?Файзер тобі підійде?😂🌷
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01.04.2021 12:07 Відповісти
Вот и все что необходимо знать про зедебильных правителей.Сплошная ложь ,пиар и тупость,которая ведет к таким последствиям. Выбрали клоунов ,а требуете от этих дебилов как от серьезных и ответственных людей.
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01.04.2021 12:00 Відповісти
73/43%зебілів здобули.
І ми всі - разом з ними.
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01.04.2021 12:00 Відповісти
Да ладно вам!
Министр в новой куртке за 20К евро сказал, что за год управится!
Наверное, привлечет актера-массажиста, который у Зели анализы на наркоту брал...
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01.04.2021 12:01 Відповісти
Напоминаю:
Иммунитет от вакцины (любой) держится ДВА МЕСЯЦА, а потом, количество антител в организме начинает постепенно пропадать.
Таким образом, если где-то за пол года не успели всех привить и получить коллективный иммунитет - надо начинать вакцинацию заново.
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01.04.2021 12:02 Відповісти
І пилорама буде працювати нескінченно !!!))
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01.04.2021 12:20 Відповісти
Зато куртки всегда будут новые...
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01.04.2021 12:38 Відповісти
Сьогодні - поховання сусідки, померлої вчора від ковіду. Ховають прямо з моргу, до хати не привозять.
30 років покійній...
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01.04.2021 12:02 Відповісти
Нічого, ми йдемо в Європу. Там ніколи з моргу додому не привозять покійників. В Іспанії морги, мають кімнату для прощання родичів з померлими, які за бар'єром, все прикрашене і оздоблене, ніколи не ховають в одежі, а в савані. Поруч велика зала з лавками і сцена з трибуною, де священик проводить служіння за упокій. Звідти покійника везуть на кладовище або крематорій. Багато років з людей збирають гроші на майбутнє поховання (за адресою) на квитанцію.
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01.04.2021 13:40 Відповісти
Ничего. Мы не европейцы, население у нас не против жосткого локдауна сколько нужно. Выберем зе!лю на второй срок и всё будет путём
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01.04.2021 12:03 Відповісти
Это сколько же Степашка прикупит себе пальтишков за 10 лет ?????
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01.04.2021 12:04 Відповісти
Бутік з продажу пальтишков відкриє !!!))
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01.04.2021 12:21 Відповісти
Цікаве а де тут, наприклад, Латвія, Чорногорія, Албанія? які почали пізніше України і рівень вакцінації менший?
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01.04.2021 12:06 Відповісти
опять цифирь процентов отставания от темпов вакцинации , почти как на выборах"мудрого нарида" ,Уже это говорит оботставании "мудрого нариду",который должен "с радостью насладится" своим выбором сполна,,,
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01.04.2021 12:16 Відповісти
Дмитро Коптєв, в графіку Латвії й справді нема, й вона теж відстає, але її уряд вже реагує на провалену міністром охорони здоров'я вакцинацію - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3166533-ministra-ohoroni-zdorova-latvii-hocut-zvilniti-cerez-proval-covidvakcinacii.html голова уряду висловив недовіру міністру охорони здоров'я
натомість наш уряд цілком задоволений "роботою" степанова.
адже окрім результатів важлива й їхня адекватна оцінка та реакція, правда ж?
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01.04.2021 12:18 Відповісти
Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4637
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01.04.2021 12:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511591.html 1 апреля - День Зеленского, день 73%, день Дурака

Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7397
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01.04.2021 12:16 Відповісти
Дуже прикро, що порошенко не став президентом. сидили бі зараз усі багаті і привиті. Дивно, ну де ж він так помилився, ніби ну такий дужееее розумний
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01.04.2021 12:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470645, ми з вами не знаємо, як було б за порошенка (можливо краще, можливо гірше), натомість ми точно знаємо, як воно за зеленського.
тож давайте оцінювати те, що маємо, а не те, про що ми вже не дізнаємось.
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01.04.2021 12:20 Відповісти
Саме так ,минуле слід пам"ятати ,як власний досвід,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!!А еківоки в бік попередників ,це відмазки ,на рівні дітячого садка !!!)))
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01.04.2021 12:23 Відповісти
Очень досадно что ты опять встало с бутылки,ваторогое.
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01.04.2021 14:38 Відповісти
Імбіцилообразне, чому у вас, пецьососів такий репертуар одноообразний і примітивний. може це тому що ви песики?
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01.04.2021 15:08 Відповісти
Пигдог,обратись к своим братьям по разуму зелебобикам.У них очень богатый репертуар игры членом на рояле.
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01.04.2021 16:14 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html "Кінець епохи брехні" у виконанні ЗЕленого ОФФШОРНОГО бариги-ублюдка, виглядає ТАК:

Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ...

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
@RadioLemberg
Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1728

Виявляється, і через 2 роки президентства Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 офшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
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01.04.2021 12:19 Відповісти
це досягнення чи провал ?
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01.04.2021 12:27 Відповісти
Какая разніца!? (с)
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01.04.2021 12:30 Відповісти
Вітаю зе виборців - сьогодні ваш день!
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01.04.2021 12:29 Відповісти
Может потому,что у тупого,,нарида,, все проваливший и во всем обосравшийся имеет рейтинг 49 процентов?
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01.04.2021 12:39 Відповісти
Я не думаю, что у нас в правительстве вообще кто-то собирается кого-то вакцинировать. Деньги в бюджете - они не резиновые, и сами себя не украдут. Будут пару лет кормить завтраками и видосиками, пока лохтократ не забудет, да и всё. Ну подумаешь, вымрет пару сотен тысяч человек, да кто из там считает...
А там, гляди, и эпидемия сама собой закончится, и медальку "за победу над короной" себе можно будет нацепить. Расчет, именно такой, я думаю.
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01.04.2021 12:44 Відповісти
Так потому что наверное вакцины нету.Те помои,что конченая зеленая мразь где то в Индии зачерпнуло из Ганга,пускай сами себе колят и своим семьям.Я намерен колоть исключительно производства США-Канада,остальным имбицылам просто не доверяю
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01.04.2021 12:47 Відповісти
А Канада вакцинується індійською... І, до речі, з набагато більшим бажанням, ніж британською. Правда, при дуже уважному аналізі якості. Справа в тому, що індійська вакцина виробляється, здається, на 34-х виробничих площадках, а тому важливо знати, де саме вона виготовлена. Лише в цьому проблема. А зелені виродки всю цю інформацію тупо засекретили.
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01.04.2021 13:54 Відповісти
Все по плану.
ВАЗеленському з хазяями та їх "слугами" нарід і не портібен. Його вже використали, можна й викинуть.
Головне- сама велика територія в центрі Європи. Це ж скільки трильйонів на землі пінняти можна? А ще й розблокована "велика прихватизація". А корисні копалини? Вода?
Не тільки онукам вистачить.
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01.04.2021 12:51 Відповісти
Уже половина населения переболела а дебилы Ляшко и Степанов талдычат про какую-то вакцинацию на которой зелёное бабло отмывают) уже даже тупая зелень понимает что нужно валить из этой страны)
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01.04.2021 13:05 Відповісти
У Великій Британії близько третини колишніх COVID-пацієнтів в наступні місяці знову потрапили до лікарень з ускладненнями, кожен восьмий - помер, - дослідження
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01.04.2021 13:49 Відповісти
Бесконечным становится вечный грёбаный стыд...
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01.04.2021 13:39 Відповісти
Зато не баригі і не доктор смерть. Прості хлопці з народа в куртках за 620 тисяч.
Да зебіли? Зробили себе разом
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01.04.2021 13:42 Відповісти
10 років то дуже оптимістичний прогноз.
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01.04.2021 13:48 Відповісти
Вы все вретеУкраїна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7882
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01.04.2021 14:03 Відповісти
Що за упаднічєско-петріотічєскі заголовки - Україна є ЛІДЕРОМ серед аудсайдерів!
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01.04.2021 14:14 Відповісти
Кравчук в 1991 году - через 5 лет будем жить как во Франции.
Ющенко в 2004 году - через 10 лет будем жить как в Польше.
Саакашвилли в 2015 году - через 20 лет будем жить как при Януковиче.
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01.04.2021 14:28 Відповісти
Шо вже перестав їздити по тротуару, і паркуватися під знаком зупинка заборонена, на голові у пішоходів або на газонах?
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01.04.2021 14:33 Відповісти
Ці проплачені статті вже набридли. Завозьте файзер та модерну і ми одразу підемо щеплюватися. Готовий заплатити гроші за таке щеплення. Але наше держава це ідіоти, які вважають що карантин на місяць це краще, ніж робити щеплення навіть по 20 баксів. Замість того щоб придбати файзер по 20 баксів за дозу, купили більше дешеву астразенеку по 1.5 долара, від типу вірусу 1, і "яка несподіванка" в країні одразу почалася епідемія типу 2.
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01.04.2021 14:29 Відповісти
С ваших цен на куртку не барыжишь! Имейте совесть!
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01.04.2021 16:06 Відповісти
Дайте ему ещё 100 дней!!!
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01.04.2021 20:41 Відповісти
 
 