Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Україна буде серед аутсайдерів із вакцинації від COVID-19. Так, щоб вакцинувати 75% населення нашої країни необхідно близько 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Bloomberg в Instagram.

Редактор видання Девід Фіклінг зазначає, що в багатьох країнах, де COVID-19 останнім часом поширюється, швидше за все, нинішні темпи вакцинації не приведуть до колективного імунітету в найближчі роки або навіть десятиліття.

"Наприклад, у таких країнах, як Україна і Бангладеш, буде потрібно 10 років, щоб вакцинувати 75% населення", - зазначив Фіклінг.

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