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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук про війська РФ на кордоні з Україною: Росіяни постійно готуються до якоїсь війні, ми маємо бути готовими. ВIДЕО

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів про "філософію Росії", яка може вирішувати питання виключно військовим шляхом. Так він прокоментував відмову Росії від повернення до режиму припинення вогню, а також заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За словами Кравчук, "росіяни постійно готуються до якоїсь війні".

"Уже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Це головне. У них немає іншого шляху вирішення, або не бачать іншого шляху вирішення питань, тільки силовий шлях. Російська позиція на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Це філософія і позиція Росії. Тому говорити про позицію Росії, чи готуються сьогодні або завтра, або післязавтра до війни, - постійно і завжди. Інша справа, що ми повинні бути готовими до такого сценарію, і робити все, щоб найгірше не відбулося", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Також читайте: Стягування російських сил до кордону з Україною: США підвищили рівень боєготовності армії в Європі до максимально можливого

Також Кравчук назвав висловлювання Пєскова "блажью".

"Я читав заяву пана Пєскова, він сказав, що "Україна може спровокувати конфлікт, це може викликати силове вирішення питання на Донбасі". Тобто він передбачає можливості України для конфлікту. Росія перебуває на нашій землі, їх війська, зброя, вони концентрують бронесили близько українського кордону. І раптово йому в голову приходить така блажь, нібито "Україна може спровокувати" з його точки зору. Вони провокують, а ми "можемо"! І ось ця позиція, що Україна для них повинна виконувати ці забаганки, які вони вважають необхідними, і тільки ті рішення правильні, які вони пропонують. А йти на переговорні процеси вони відмовляються. Але це не означає, що ми будемо опускати руки", - підсумував Кравчук.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив про ризик "відновлення" війни на Донбасі.

Виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Також читайте: Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня, - Арестович

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Пєсков Дмитро (1644) росія (65346)


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Топ коментарі
+8
Вони пришиблені. Єкономічно конкурувати з Заходом - не вміють, розуму не вистачає, а бряцати зброєю - багато розуму не треба
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01.04.2021 12:11
+8
вони бандюги просто
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01.04.2021 12:28
+6
Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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01.04.2021 12:16
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*****..и к какой же такой войне они готовятся?? С марсианами что ли?? Или это секрет??
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01.04.2021 12:08 Відповісти
Нє! З марсіанами не зможуть - Рогозін ще такий батут не побудував. А от з "піндосами", "гейропейцями" та іншими "чурками" можуть. Але не з Україною! Ну не міг же найвеличніший політик Всесвіту збрехати про мир в очах путлєра! Він же не бреше, бо "цар хороший, а пагані - боярє"! Та й "просто пєрєстать стрєлять" працює, якщо армію відвести за лінію досяжності пострілу... А там вже можна і домовитись десь по середині Дніпра... І всьо - війні кінець! Нажаль і країні також
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01.04.2021 13:01 Відповісти
Они могут воевать только с теми странами,
армии которых вооружены водяными пистолетиками...
а Украина уже вышла из этой категории...
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01.04.2021 13:06 Відповісти
Вони пришиблені. Єкономічно конкурувати з Заходом - не вміють, розуму не вистачає, а бряцати зброєю - багато розуму не треба
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01.04.2021 12:11 Відповісти
вони бандюги просто
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01.04.2021 12:28 Відповісти
ну ты ж нас подготовил???))))
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01.04.2021 12:11 Відповісти
россияне не готовятся, а вполне себе все это время продолжают вести войну, а вот Украина чето даже и не собиралась.
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01.04.2021 12:11 Відповісти
Андруша,а если коцапы открыто нападут,ты за кого пойдешь воевать?😂🌷
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01.04.2021 12:13 Відповісти
парашенцы варвары по сути своей. главное завоевание их дидов, - изобретение мирового варварства.
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01.04.2021 12:13 Відповісти
Та не мы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ а МЫ ГОТОВЫ, давным-давно надо говорить !!!
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01.04.2021 12:14 Відповісти
...макарыч, ты, походу, уже давно готовый
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01.04.2021 12:14 Відповісти
наверное к войне с китаем
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01.04.2021 12:15 Відповісти
Сдав ядерное оружие, ты отлично подготовил страну к войне со свинособаками.
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01.04.2021 12:15 Відповісти
Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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01.04.2021 12:16 Відповісти
Україні треба терміново нагадати Китаю - для чого було побудоване таке Чудо Світу , як Велика Китайська Стіна
Бо ми зараз маємо справу з цією самою Ордою
https://www.youtube.com/watch?v=qIBM_9IFNLk Выпуск про удивительные приключения Чингисхана и завоевание Северного Китая и Тангутского царства монголами. А также краткий рассказ о том, как происходило становление Монгольской империи.
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01.04.2021 12:54 Відповісти
Лавров КАК БЫ получил согласие, - кивок головой, или подмаргиванием глазами, или.... Пекина на эскалацию войны и, возможно, вторжение в Украину. Это вписывается в СТРАТАГЕМУ Китая загребать жар чужими руками в их противостоянии с США... После того, как прекратится бездорожье может начаться война... Ни Европа ни ЕС не станет Украине помогать... Ситуация в Украине теперь, как в России в период первой мировой войны, когда большевики Ленина, - тогдашняя "аппАзизия" разлагали армию и тыл "революционной пропагандой", а власть валялась между Невским проспектом и Царским селом... Сейчас у Путина наверное изобретают \разрабатывают сценарий телевизионного сюжета - привода к вторжению... аналог операции «Консервы» \ Aktion KonserveНападение на радиостанцию в Глайвице, или Глайвицкая провокация, также операция «Консервы» \Aktion Konserve) - инсценировка нападения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 Гливице ), проведённая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 31 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1939 года в рамках широкомасштабной «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 операции Гиммлер » для создания повода для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1939) нападения . Или нечто подобное Ма́йнильскому инциде́нту, ставшему https://ru.wikipedia.org/wiki/Casus_belli формальным поводом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) советско-финской войны 1939 года - сталинская военная провокация: артиллерийский обстрел своих же солдат у приграничной советской деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE Майнила , произошедший 26 ноября 1939 года.
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01.04.2021 13:35 Відповісти
пЕСик не на того гавкай, оружие сдал Кучма а не Кравчук
вам порохоботам лишь бы гавном обсирать
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01.04.2021 12:19 Відповісти
ну и надо добавить к этому, что россия - кидалы, они кидают всегда и сделают то что им нужно в итоге
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01.04.2021 12:26 Відповісти
касапы всю жизнь воюют со здравым смыслом..
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01.04.2021 12:35 Відповісти
"россияне постоянно готовятся к какой-то войне, мы должны быть готовы ОБЪЯВИТЬ ПЕРЕМИРИЕ"
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01.04.2021 12:38 Відповісти
Зрадник, а тоді коли ви з кучмою здавали ядерний щит та розвалювали армію будуючи корумповану злочинну олігархічну систему, ти тоді думав, що так може все повернутися. Виродок!
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01.04.2021 12:39 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3256957/kravchuk_o_voyiskah_rf_na_granitse_s_ukrainoyi_rossiyane_postoyanno_gotovyatsya_k_kakoyito_voyine_my
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01.04.2021 12:47 Відповісти
Гниды кремлёвские открыто воевать не будут, только как ихтамнеты за спинами зомбаков из дыры, вот тут и надо их "несуществующих" накрывать при помощи НАТО.
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01.04.2021 12:57 Відповісти
Ви вже готові.
Кравчук про війська РФ на кордоні з Україною: Росіяни постійно готуються до якоїсь війні, ми маємо бути готовими - Цензор.НЕТ 8267
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01.04.2021 12:59 Відповісти
А ти *****...))))Готовий,,,???)))
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01.04.2021 13:08 Відповісти
Цензор штампует десятками статьи с одними и теми-же фразами Кравчука. Просто какой-то унылый спам)
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01.04.2021 13:14 Відповісти
Усі, кого екіпірують і утримують за рахунок бюджету, готові воювати тільки зі своїм народом.
А що буде із тими, хто готовий воювати із парашею, показують печерні суди.
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01.04.2021 13:20 Відповісти
+ 10 надо нанести привектиный удар Градами и точками У и другими сридцтвами!!!
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01.04.2021 13:59 Відповісти
ты пошто кацам ядерное отдал, СЛУГАд ???
или продал? за 25 лет "сувиринитету"...?
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01.04.2021 15:09 Відповісти
Всех чиновников за 30 лет грабежа и разваливания страны на передовую и оллигархов им в командывание!!!
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01.04.2021 20:35 Відповісти
Старый комуняка, сдал ядерное оружие теперь притворяется идиотом.
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01.04.2021 21:24 Відповісти
Кравчук : Захватили какой то войной - какой то Крым, какой то донбасс - идиот.
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02.04.2021 01:12 Відповісти
мудило комуняцьке прокинулося на 7 році війни з ***********, дебіл млять білобрисий?
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02.04.2021 04:42 Відповісти
Ну нет, старая мразь, слово не воробей, все что хотел казать, ты сказал раньше!
того тебе никто не забудет - Скот старый...
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02.04.2021 08:12 Відповісти
 
 