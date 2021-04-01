Кравчук про війська РФ на кордоні з Україною: Росіяни постійно готуються до якоїсь війні, ми маємо бути готовими. ВIДЕО
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів про "філософію Росії", яка може вирішувати питання виключно військовим шляхом. Так він прокоментував відмову Росії від повернення до режиму припинення вогню, а також заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
За словами Кравчук, "росіяни постійно готуються до якоїсь війні".
"Уже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Це головне. У них немає іншого шляху вирішення, або не бачать іншого шляху вирішення питань, тільки силовий шлях. Російська позиція на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Це філософія і позиція Росії. Тому говорити про позицію Росії, чи готуються сьогодні або завтра, або післязавтра до війни, - постійно і завжди. Інша справа, що ми повинні бути готовими до такого сценарію, і робити все, щоб найгірше не відбулося", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.
Також Кравчук назвав висловлювання Пєскова "блажью".
"Я читав заяву пана Пєскова, він сказав, що "Україна може спровокувати конфлікт, це може викликати силове вирішення питання на Донбасі". Тобто він передбачає можливості України для конфлікту. Росія перебуває на нашій землі, їх війська, зброя, вони концентрують бронесили близько українського кордону. І раптово йому в голову приходить така блажь, нібито "Україна може спровокувати" з його точки зору. Вони провокують, а ми "можемо"! І ось ця позиція, що Україна для них повинна виконувати ці забаганки, які вони вважають необхідними, і тільки ті рішення правильні, які вони пропонують. А йти на переговорні процеси вони відмовляються. Але це не означає, що ми будемо опускати руки", - підсумував Кравчук.
Нагадаємо, раніше прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив про ризик "відновлення" війни на Донбасі.
Виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
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армии которых вооружены водяными пистолетиками...
а Украина уже вышла из этой категории...
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
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Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
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Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
Бо ми зараз маємо справу з цією самою Ордою
https://www.youtube.com/watch?v=qIBM_9IFNLk Выпуск про удивительные приключения Чингисхана и завоевание Северного Китая и Тангутского царства монголами. А также краткий рассказ о том, как происходило становление Монгольской империи.
вам порохоботам лишь бы гавном обсирать
А що буде із тими, хто готовий воювати із парашею, показують печерні суди.
или продал? за 25 лет "сувиринитету"...?
того тебе никто не забудет - Скот старый...