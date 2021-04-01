Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 10 областей, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 21 регіоні та в Києві, на червоному рівні перебуває столиця і 10 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, в червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

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У помаранчевій зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

І тільки Херсонська область залишається в "жовтій" зоні.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 22 регіонах - у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, за визначеного показника рівня госпіталізацій у 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник, станом на 31 березня, становить 110,1. Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області - 122,2 на 100 тис. населення, у Житомирській області - 118,8, у Вінницькій області - 113,4 та Миколаївській області - 108,4.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем, станом на 31 березня, в Києві - 84,3%, Житомирській області - 71,1%, Київській - 69,0%, Львівській - 70,9%, Миколаївській - 69,9% і Одеській обл. - 65,4% (за визначеного показника 65%).





