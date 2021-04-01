Передано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Черкас, командувача загоном бойовиків т.зв. "ЛНР", - прокуратура

Черкаська обласна прокуратура за результатами спеціального (заочного) досудового розслідування затвердила і направила до суду обвинувальний акт за фактом участі в діяльності терористичної організації "ЛНР" уродженця м.Черкаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури.

Підкреслюється, що в ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений з 2014 року бере участь у діяльності одного з незаконних збройних формувань.

"Нині підозрюваний проходить "військову службу" на посаді" командира загону 11 окремого механізованого підрозділу", який входить до складу "1 армійського корпусу" так званої "Луганської народної республіки", - випливає з повідомлення.

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У зв'язку з приховуванням від слідства на тимчасово окупованій території України зазначену особу оголошено у всеукраїнський розшук і суд надав дозвіл на його затримання.

У прокуратурі зазначають, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - додали у відомстві.