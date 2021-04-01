Передано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Черкас, командувача загоном бойовиків т.зв. "ЛНР", - прокуратура
Черкаська обласна прокуратура за результатами спеціального (заочного) досудового розслідування затвердила і направила до суду обвинувальний акт за фактом участі в діяльності терористичної організації "ЛНР" уродженця м.Черкаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури.
Підкреслюється, що в ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений з 2014 року бере участь у діяльності одного з незаконних збройних формувань.
"Нині підозрюваний проходить "військову службу" на посаді" командира загону 11 окремого механізованого підрозділу", який входить до складу "1 армійського корпусу" так званої "Луганської народної республіки", - випливає з повідомлення.
У зв'язку з приховуванням від слідства на тимчасово окупованій території України зазначену особу оголошено у всеукраїнський розшук і суд надав дозвіл на його затримання.
У прокуратурі зазначають, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
"Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здесь ключевые слова"на срок до пятнадцати лет" и " или без таковой", а должны быть "на срок ОТ пятнадцати лет с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ конфискацией имущества".