"Мінська група 28 років працювала безрезультатно. Ми дали відповідь на полі бою" - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що якби на Вірменію чинився серйозний тиск світової спільноти, то Карабаське питання давно було б вирішено мирним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Азербайджан".

"Мінська група ОБСЄ була створена в 1992 році для вирішення цього питання і протягом 28 років працювала безрезультатно. Результат Мінської групи був нульовим. Співголовами Мінської групи є провідні країни світу, ядерні держави і постійні члени Радбезу ООН. Звичайно, якби був серйозний тиск на Вірменію і з урахуванням вимог Азербайджану були б введені санкції, питання могло б давно вирішитися мирним шляхом", - підкреслив Алієв.

За словами президента Азербайджану, навпаки, були зроблені кроки щодо заморожування питання.

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"Фактично Вірменія відмовилася від переговорів. Якщо в попередні роки була імітація переговорів, то останні два-три роки відкрито і демонстративно заявлялося, що Азербайджану не буде повернуто ні п'яді азербайджанської землі. До того ж, безвідповідальні і провокаційні дії і заяви керівництва Вірменії зробили переговори практично безглуздими. Два роки тому вірменський лідер сказав, що "Карабах - це Вірменія. І крапка". Звичайно ж, ми відповіли на це, і найсерйозніша відповідь була дана на полі бою. Однак це саме по собі говорить про те, що керівництво Вірменії вважало питання вирішеним і не хотіло повертати землі", - додав Алієв.