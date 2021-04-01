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"Мінська група 28 років працювала безрезультатно. Ми дали відповідь на полі бою" - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що якби на Вірменію чинився серйозний тиск світової спільноти, то Карабаське питання давно було б вирішено мирним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Азербайджан".

"Мінська група ОБСЄ була створена в 1992 році для вирішення цього питання і протягом 28 років працювала безрезультатно. Результат Мінської групи був нульовим. Співголовами Мінської групи є провідні країни світу, ядерні держави і постійні члени Радбезу ООН. Звичайно, якби був серйозний тиск на Вірменію і з урахуванням вимог Азербайджану були б введені санкції, питання могло б давно вирішитися мирним шляхом", - підкреслив Алієв.

За словами президента Азербайджану, навпаки, були зроблені кроки щодо заморожування питання.

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"Фактично Вірменія відмовилася від переговорів. Якщо в попередні роки була імітація переговорів, то останні два-три роки відкрито і демонстративно заявлялося, що Азербайджану не буде повернуто ні п'яді азербайджанської землі. До того ж, безвідповідальні і провокаційні дії і заяви керівництва Вірменії зробили переговори практично безглуздими. Два роки тому вірменський лідер сказав, що "Карабах - це Вірменія. І крапка". Звичайно ж, ми відповіли на це, і найсерйозніша відповідь була дана на полі бою. Однак це саме по собі говорить про те, що керівництво Вірменії вважало питання вирішеним і не хотіло повертати землі", - додав Алієв.

Автор: 

Азербайджан (856) Алієв Ільхам (152) ОБСЄ (3507) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+49
И это ПРАВИЛЬНЫЙ подход !
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01.04.2021 12:22
+44
не бреши, ЗЕлупа! Назви мені хоч одну санкцію Заходу до Вірменії, яка була прив"язана до "Мінських угод Азербайджана"! НЕМА НІ ОДНОЇ? Вау, який нежданчик для тупимх ЗЕбілів) А "Мінські угоди" стосовно Кацапії - ПРЯМО прив"язані до виконання Рашкою цих угод. Нема виконання - на Рашку навалюють санкції. Але ЗЕбіли або тупі, або гниди брехливі, бо роблять вигляд, що не розуміють кардинальної різниці між угодами Азербайджана і Укураїни.
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01.04.2021 12:29
+38
При Пороху, без усякої підтримки Туреччини чи Штатів, БУЛО ЗВІЛЬНЕНО 2/3 окупованих на той час території Донбасу. Нижче - мапа, на кортій зліва - ситуація станом на весну 2014, ДО того, як Порох став Президентом. А справа - ситуація станом на літо 2014, ПІСЛЯ того, як Петро став Президентом:
"Мінська група 28 років працювала безрезультатно. Ми дали відповідь на полі бою" - Алієв - Цензор.НЕТ 5444
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01.04.2021 12:41
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а ты?
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02.04.2021 12:06 Відповісти
не, ну если так, таки тогда да, но тока после вас) а вы - шо имеете сказать?
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07.04.2021 03:57 Відповісти
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