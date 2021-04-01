Вхід винятково за спецперепустками: Макогон розповіла, як працюватиме столичне метро з 5 квітня

З 5 квітня метро в Києві працюватиме з обмеженнями у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом. Зокрема, в метро пускатимуть тільки за спеціальними перепустками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, що стосується графіка роботи, то метро буде функціонувати в звичайному режимі. Тобто станції будуть відкриватися і закриватися за нинішнім графіком, а також не буде скорочено кількість потягів на лініях.

"У нас ходитимуть поїзди так, як і сьогодні ходять, але людей пускатимуть винятково за спецперепустками. Контролювати будуть поліцейські і чергові по станції, на входах будуть перевіряти пропуски", - зазначила Макогон.

Читайте також: Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 10 областей, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

При цьому, за її словами, проїзд за спеціальними перепустками не означає, що він буде безкоштовним.

"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати - банківська карта, карта киянина і Kyiv Smart Card", - додала Макогон.

Вона також підкреслила, що спеціальний пропуск на транспорт можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.

Нагадаємо, напередодні міська влада повідомила про нові обмеження з 5 квітня, в тому числі на транспорті. Очікується, що вони триватимуть до 16 квітня.