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Новини Коронавірус і карантин
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Вхід винятково за спецперепустками: Макогон розповіла, як працюватиме столичне метро з 5 квітня

Вхід винятково за спецперепустками: Макогон розповіла, як працюватиме столичне метро з 5 квітня
Фото: Сайт КВСЗ

З 5 квітня метро в Києві працюватиме з обмеженнями у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом. Зокрема, в метро пускатимуть тільки за спеціальними перепустками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, що стосується графіка роботи, то метро буде функціонувати в звичайному режимі. Тобто станції будуть відкриватися і закриватися за нинішнім графіком, а також не буде скорочено кількість потягів на лініях.

"У нас ходитимуть поїзди так, як і сьогодні ходять, але людей пускатимуть винятково за спецперепустками. Контролювати будуть поліцейські і чергові по станції, на входах будуть перевіряти пропуски", - зазначила Макогон.

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При цьому, за її словами, проїзд за спеціальними перепустками не означає, що він буде безкоштовним.

"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати - банківська карта, карта киянина і Kyiv Smart Card", - додала Макогон.

Вона також підкреслила, що спеціальний пропуск на транспорт можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.

Нагадаємо, напередодні міська влада повідомила про нові обмеження з 5 квітня, в тому числі на транспорті. Очікується, що вони триватимуть до 16 квітня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19528) Метрополітен (1418) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Придурки.Жодна країна світу не зачиняла метро. Так, є обмеження на 50% присутності в вагоніах, але повністю НІХТО І НІДЕ НЕ ЗАКРИВАВ. Все через жопу
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01.04.2021 12:31
+11
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 9678
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01.04.2021 12:42
+11
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 7808
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01.04.2021 12:50
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Придурки.Жодна країна світу не зачиняла метро. Так, є обмеження на 50% присутності в вагоніах, але повністю НІХТО І НІДЕ НЕ ЗАКРИВАВ. Все через жопу
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01.04.2021 12:31 Відповісти
Це не просто придурки це вороги держави та народу. Внутрішні вороги, вони набагато страшнішві за зовнішніх. А той хто каже, що спочатку потрібно побороти зовнішніх ворогів, а потім вже дивитися на внутрішніх, той або дебіл, або сам є внутрішнім ворогом.
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01.04.2021 12:35 Відповісти
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 9678
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01.04.2021 12:42 Відповісти
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 131
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01.04.2021 12:43 Відповісти
До чого цей висер? Тут дебіли 30 років керують та обирають таких же дебілів жадібних, продажних та цинічних і мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними, а ти видно тільки останніми рефлексами керуєшся в житті....
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01.04.2021 12:46 Відповісти
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 2065
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01.04.2021 12:48 Відповісти
У него сегодня повышенные обязательства - пообещали премию😁
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01.04.2021 17:27 Відповісти
Да, совершенно верно. Они - враги Украины и её народа.
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01.04.2021 12:52 Відповісти
Всередині тебе сидить внутрішній ворог?
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01.04.2021 13:15 Відповісти
Ні, в середині тебе він сидить. А я кажу про внутрішніх ворогів держави Україна, які в ній безкарно її грабують та руйнують з середити і ослаблюють для зовнішніх ворогів. Дійшло? Чи ти геть деградував?.
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01.04.2021 13:19 Відповісти
Росіяни в Україні це зовнішні, чи внутрішні вороги?
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01.04.2021 13:36 Відповісти
Внутрішні вороги це, ті що грабують державу та руйнують державні інститути, корупціонери та зрадники, а вони в нас є і серед українців і серед росіян і серед євреїв. Ще не дійшло?
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01.04.2021 13:39 Відповісти
Тоді треба приклад держави, яку знищили внутрішні вороги.
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01.04.2021 14:18 Відповісти
Та їх сотні тих прикладів від Київської Русі і закінчуючи совком. А по світу скільки! Ти взагалі в школі вчився? І як ти вчився взагалі?
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01.04.2021 14:33 Відповісти
І ще давніше від 2-х тисяч років до н.є. Всі імперії падали від внутрішніх ворогів. Всі зниклі держави згинули від внутрішніх ворогів в основному. За невеликою кількістю винятків. Іди трохи щось почитай, бо бачу пустку в твоїй голові.
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01.04.2021 14:36 Відповісти
Це цікаво...а хто був внутрішнім ворогом у Совку?
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01.04.2021 14:39 Відповісти
Такі дураки, як ти. Все давай, відпочивай.
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01.04.2021 14:41 Відповісти
Я вже неодноразово чув, що найбільшим ворогом українців є українці. Ти з цим згоден?
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01.04.2021 14:41 Відповісти
не українці, а хохли малороси. Різницю знаєш. Чи цього тебе теж не навчили? Вілпочивай тобі якщо не дійшло, то і не дійде.
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01.04.2021 14:43 Відповісти
Зрозумів. А найбільшими ворогами Росії є не росіяни, а москалі та кацапи.
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01.04.2021 15:22 Відповісти
Найдебільніше, що у нас повністю закривали метро, коли хворих було 50-100 на день...
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01.04.2021 12:42 Відповісти
Полный идиотизм. Они что думают что все ТЦ. ТРЦ. магазины. Останутся без охраны , обслуживания сетей и т д. И что они не должны ездить ??
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01.04.2021 12:45 Відповісти
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 7808
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01.04.2021 12:50 Відповісти
дешевле желающих на такси развозить, чем гонять всё метро за пары тысяч человек..
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01.04.2021 12:33 Відповісти
Безумцы убивающие свою страну!
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01.04.2021 12:35 Відповісти
Oни вовсе не безумцы. Они действуют по чётко утверждённому плану, спущенному их Хозяевами из Австрии. Всё то же самое происходит и во Франции, и в Италии, и т.д.
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01.04.2021 12:52 Відповісти
..і в Бєларуссіі??
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01.04.2021 13:16 Відповісти
Нет, конечно. В Белоруссии был выбор вообще из двух зол: присоединение к сумасшедшим хозяевам Евроколхоза, или к "русскому миру".
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01.04.2021 14:06 Відповісти
І яке, по твоєму, зло є більшим?
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01.04.2021 14:16 Відповісти
Они примерно одинаковы. "Русский мир" - это попытка реинкарнации "мягкого сталинизма". Евроколхоз - типичные троцкисты.
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01.04.2021 15:08 Відповісти
От дебилы *** ,эти меры нужно было вводить перед 8 Марта ,тогда вероятней всего такой ситуации бы не было ...
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01.04.2021 12:36 Відповісти
Идиот ты. Нельзя уничтожать транспорт в своей стране, ни при каких условиях
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01.04.2021 12:41 Відповісти
Ты придурок ,на карантин внимания не обращай а завтра же беги до психиатра ,можно и сегодня , это пожалуй единственно что можно тебе сказать...
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01.04.2021 12:47 Відповісти
Слабоумный, это тупо оправдывать одно безумие другим
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01.04.2021 13:14 Відповісти
Оправдывать убийство транспорта (кровообращения в стране) другим безумием (имитацией карантина) может только йодо-дефицитный человек
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01.04.2021 13:16 Відповісти
И ник поменяй,, ты не серый волк, ты овца обычная.
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01.04.2021 13:17 Відповісти
Ну всё это врачу и покажешь ,чтобы он определился ,шо тебе назначать ..
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01.04.2021 13:28 Відповісти
В случае с убийством транспорта и кровообращением в стране только уколы зеленки в голову или лечение током...
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01.04.2021 13:35 Відповісти
Самим вигідним транспортом буде лісапет з моторчиком. Проїде всюди.Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 9487
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01.04.2021 12:39 Відповісти
Для здоров'я краще без моторчика
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01.04.2021 13:01 Відповісти
Сегодня четверг, завтра пятница, успеют ли раздать пропуска? А если нет - значит ли это, что утром в понедельник меня не пустят в транспорт?
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01.04.2021 12:54 Відповісти
У нас сейчас на работе объявили, что старые пропуска таки будут действовать.

Разумеется, на всякий случай я попросил оформить и новый - ибо меньше всего доверяю клованам, неспособным, имхо, и жопу нормально подтереть.
Но есть шанс, что таки правда - тогда не придется морочить голову с заменой.
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01.04.2021 13:18 Відповісти
А як з приміськими електричками буде?
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01.04.2021 12:56 Відповісти
Никак. Йо-хо-хо-хо-хо!!! Зебилы, поздравляю вас с профессиональным праздником!!! Радуйтесь!!!
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01.04.2021 13:04 Відповісти
Не судіть всіх по собі. Електричками не тільки зебіди їздять. Хоча там їх більшість
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01.04.2021 13:36 Відповісти
Такий велік - коштовна штучка, бо раритет.
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01.04.2021 13:11 Відповісти
"Вхід винятково за спецперепустками: Макогон розповіла, як працюватиме столичне метро з 5 квітня"-поволі зебіли дрейфують у сторону лугандона , вони теж почали з покладання Йухя на права людини і конституцію!
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01.04.2021 13:38 Відповісти
 
 