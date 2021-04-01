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Через неправдиве повідомлення про мінування з клінічної лікарні Києва №7 евакуювали пацієнтів і персонал, - Муніципальна варта

Через неправдиве повідомлення про мінування з клінічної лікарні Києва №7 евакуювали пацієнтів і персонал, - Муніципальна варта

У Києві невідомий "замінував" міську клінічну лікарню №7. У ході оперативних заходів вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Муніципальну варту Києва.

Водночас повідомляється, що через повідомлення про мінування з лікарні евакуювали персонал і пацієнтів до прибуття правоохоронців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування

Автор: 

лікарня (1362) Київ (19528) мінування (1218)


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01.04.2021 12:45 Відповісти
Хорошо, что психушки не "минируют".
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01.04.2021 12:51 Відповісти
 
 