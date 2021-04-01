Олімпіада-2014 у Сочі була операцією-прикриттям для підготовки до окупації Криму, - "слуга народу" Безугла

Росія ще з 1990-х років планувала захоплення Криму, і Олімпіада в Сочі, яка проводилася в 2014 році, використовувалася як операція прикриття для підготовки окупації. Україні було про це відомо, але вона не робила жодних дій у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Навіть Олімпіада в Сочі була операцією прикриття, тому що вже тоді проводилися активні дії щодо захоплення Криму. Чи було це відомо Україні? Так, можна говорити, що в 2012-2013 роках дані надходили від розвідки, і в СБУ це було відомо, але за фактом наші спецслужби перебували під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Але чомусь в 2014 році їм дозволили знищити ті документи, які були б доказовою базою для того, щоб відпрацьовувати, чому формувалися такі рішення", - сказала нардепка.

Безугла вважає, що Верховна Рада має створити тимчасову слідчу комісію.

"До того ж, і в 2013, і в 2012, і в 2010 роках СБУ вважала ледь не найбільшою загрозою кримських татар. А всі ці організації, які методично створювалися на території Криму і вели підготовчу роботу, не вважали загрозою національній безпеці. Це питання заговорювали, не проводилося достатнє розслідування, і воно повинно розслідуватися належним чином. У тому числі і парламент не повинен мовчати і розглянути це в форматі тимчасової слідчої комісії", - додала Безугла.

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