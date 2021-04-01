УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10145 відвідувачів онлайн
Новини Олімпіада в Сочі Агресія Росії проти України Окупація Криму
7 981 38

Олімпіада-2014 у Сочі була операцією-прикриттям для підготовки до окупації Криму, - "слуга народу" Безугла

Олімпіада-2014 у Сочі була операцією-прикриттям для підготовки до окупації Криму, -

Росія ще з 1990-х років планувала захоплення Криму, і Олімпіада в Сочі, яка проводилася в 2014 році, використовувалася як операція прикриття для підготовки окупації. Україні було про це відомо, але вона не робила жодних дій у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Навіть Олімпіада в Сочі була операцією прикриття, тому що вже тоді проводилися активні дії щодо захоплення Криму. Чи було це відомо Україні? Так, можна говорити, що в 2012-2013 роках дані надходили від розвідки, і в СБУ це було відомо, але за фактом наші спецслужби перебували під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Але чомусь в 2014 році їм дозволили знищити ті документи, які були б доказовою базою для того, щоб відпрацьовувати, чому формувалися такі рішення", - сказала нардепка.

Безугла вважає, що Верховна Рада має створити тимчасову слідчу комісію.

"До того ж, і в 2013, і в 2012, і в 2010 роках СБУ вважала ледь не найбільшою загрозою кримських татар. А всі ці організації, які методично створювалися на території Криму і вели підготовчу роботу, не вважали загрозою національній безпеці. Це питання заговорювали, не проводилося достатнє розслідування, і воно повинно розслідуватися належним чином. У тому числі і парламент не повинен мовчати і розглянути це в форматі тимчасової слідчої комісії", - додала Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла про план оборонних закупівель: Міністерства не були готові до такого стрибка - щось неправильно підготували, щось недоробили, щось відклали

Автор: 

Крим (14175) окупація (6717) Олімпіада (687) росія (65346) Сочі (54) Безугла Мар’яна (298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
А вот и он...очередной зеленый дурачок ...нарисовался...
показати весь коментар
01.04.2021 12:49
+10
Порошенко не приплела....не зачОт...пробуй еще...
показати весь коментар
01.04.2021 12:45
+9
Аф-яй-яй! Що вона говорить! А як же твердження найзеленішого про те, що Турчинов і Порошенко здали Крим спонтанно? А то, виявляється ціла спецоперації була! Та ще й до того, як з'явилася постмайданна влада! Зелень починає жовтіти? Скоро буде опадати.
показати весь коментар
01.04.2021 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И где достать такого кокоса ?
показати весь коментар
01.04.2021 12:44 Відповісти
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувати систему медичного забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України , керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-bzgl-1 [1] .

однозначно Наполеон !!!!
показати весь коментар
01.04.2021 12:54 Відповісти
Могла достати судячі з реноме))
показати весь коментар
01.04.2021 12:55 Відповісти
Всіх українців з Днем Зєлєнського !!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.04.2021 13:01 Відповісти
І тебе з професійним святом
показати весь коментар
01.04.2021 15:45 Відповісти
а ты бык лопухастый с чего мычишь не по теме! ты в крыму было кроме ссср, знаешь что делалось и как в 2004-2010?
показати весь коментар
01.04.2021 13:48 Відповісти
Ну чтобы понять шо ты прокукарекал ,нужен очень хороший психиатр . или ты на клавиатуру рухнул ?
показати весь коментар
01.04.2021 16:47 Відповісти
Порошенко не приплела....не зачОт...пробуй еще...
показати весь коментар
01.04.2021 12:45 Відповісти
как это? а вот "Но почему-то в 2014 году им позволили уничтожить те документы, которые были бы доказательной базой для того, чтобы отрабатывать, почему формировались такие решения"
показати весь коментар
01.04.2021 12:59 Відповісти
...депутаны цирковые, когда вы работать будете, а не говорильней заниматься?
показати весь коментар
01.04.2021 12:45 Відповісти
Звичайна ТП.
показати весь коментар
01.04.2021 12:47 Відповісти
Як би не агент Лоліта, то ніякої війни не було б.
показати весь коментар
01.04.2021 12:47 Відповісти
А вот и он...очередной зеленый дурачок ...нарисовался...
показати весь коментар
01.04.2021 12:49 Відповісти
Парашні тролі впізнаються не стільки побрєдовим висєрам скільки по брєдовим неймам
показати весь коментар
01.04.2021 12:52 Відповісти
скоро проколиться, і адміни його деактивують. Тут таких є парочку... Антісвін, Єлажев..., постійно під віпіен заходять, і в деактив літають
показати весь коментар
01.04.2021 14:36 Відповісти
А їй і не треба приплітати пороха,мутрий наріт сам це зробить...
показати весь коментар
01.04.2021 12:51 Відповісти
https://censor.net/ua/user/485617, дуже цікаво було б почути вашу аргументацію. якщо така є.
показати весь коментар
01.04.2021 13:35 Відповісти
дай дату окупації Криму будь ласка
показати весь коментар
01.04.2021 21:37 Відповісти
Аф-яй-яй! Що вона говорить! А як же твердження найзеленішого про те, що Турчинов і Порошенко здали Крим спонтанно? А то, виявляється ціла спецоперації була! Та ще й до того, як з'явилася постмайданна влада! Зелень починає жовтіти? Скоро буде опадати.
показати весь коментар
01.04.2021 12:48 Відповісти
Так не хотіла,не хотіла і спалила свинчолого з кровавим!
показати весь коментар
01.04.2021 13:30 Відповісти
Коли московити знову попруть ви будете валіть московитів чи із єтай_страни?
Мутрий наріт з собою заберете?
показати весь коментар
01.04.2021 12:50 Відповісти
Доходить нашим людям дуже пізно та і коли дійшло, все одно все забувають. Звичайно, що створення новососії кацапи запланували ще з часів утворення ригоаналів і поділення карти України під час підрахунку голосів виборів 2005 року це будо демонстративно показано. А януковоща вони використали для ослаблення України і анексії Криму. Хоча плани звичайно були більші але вони від них не відмовляються. Навпаки. Вони тепер мітять вже на всю Україну. Чому наші люди такі не далекоглядні та примітивні? Я постійно задаю це питання і собі і цим людям.
показати весь коментар
01.04.2021 12:54 Відповісти
Якщо мутрий наріт ходить до московитської церкви і молиться за здравіє патріарха всія русі кіріла за путіна в прочіх...от іхні молитви і вислухані.
На черзі чергова звиздюліна від мишебратьїв і новий виток по колу історії...
показати весь коментар
01.04.2021 12:57 Відповісти
Так. Матриця. Ментальна інвалідність.
показати весь коментар
01.04.2021 12:59 Відповісти
идиотка!!!!! решение о проведении олимпиады принимается за несколько лет. подготовка проходит тоже несколько лет
какая нахер "операция прикрытия"?
показати весь коментар
01.04.2021 12:58 Відповісти
відкрили таємницю, ****
показати весь коментар
01.04.2021 12:59 Відповісти
А ВСК по "делу вагнеровцев" не хотите организовать? Или займитесь организацией обороны страны от завтрашней угрозы, которая уже на пороге! Только бы языком трепать... клоуны проклятые...
показати весь коментар
01.04.2021 13:06 Відповісти
Штірліц із анекдотів,реінкарнація...А слабо назвати групу прикриття?МОК,ООН,куча перших лідерів і решта спонсорів,а по сутті спільників.Чи може вони не розуміли що це було і яка їх роль?
показати весь коментар
01.04.2021 13:08 Відповісти
Олимпиада операция прикрытия? Шо эта тётя курит?
показати весь коментар
01.04.2021 13:19 Відповісти
розкажи про енергобезпеку
показати весь коментар
01.04.2021 13:32 Відповісти
услужливые шлюхи готовы на любые, самые фантастические, комиссии только бы не отдельную по вагнеровцам и засланцам из ОПы, бо Зеля стала чаще ходить под себя
показати весь коментар
01.04.2021 13:34 Відповісти
а поутру оне проснклось ... через семь лет
показати весь коментар
01.04.2021 13:38 Відповісти
З Мар'яною треба обережно Смалить вона те, що дають. От тут її шедеврhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154968008288085&id=100013246907552 виступ ваЗелинової з іншого питання. Вона ще той спЄц!
показати весь коментар
01.04.2021 13:53 Відповісти
Буквально гигант мысли

Во время проведения форума «Украина 30. Платежка», народный депутат от партии президента Марьяна Безуглая произнесла странную, бессвязную речь о тарифах в Украине, которые помогут вернуть Крым.
«В рамках нашего комитета и энергетической безопасности было сказано, что кроме электрики и того, как сложно найти баланс между импортом и ценами для населения, но тем не менее надо направляться к собственным мощностям - это и вопрос присоединения к европейскому пространству. И снова-таки, этот вопрос обрабатывается, сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как такой - то есть энергетических вопросов - это и логистический компонент, и разные категории… С позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее тот политический диапазон, который приемлем», - заявила Безуглая.
показати весь коментар
01.04.2021 14:47 Відповісти
так жирик и говорил пройдет олимпиада и покажем..видео есть
показати весь коментар
01.04.2021 15:58 Відповісти
Америку відкрила.
показати весь коментар
01.04.2021 17:51 Відповісти
Безугла ,вона і Безмозгла уособлення 73% населення і українського наРіДу .Привело але факт.
показати весь коментар
12.09.2021 20:09 Відповісти
 
 