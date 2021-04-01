"Слуги народу" хочуть зробити фігуранта "плівок Юзика" й учасника серйозної ДТП Прихожанова прокурором Дніпропетровської області, - ЗМІ
Дніпропетровську обласну прокуратуру може очолити виходець із Кривого Рогу Валерій Прихожанов, який вже зараз працює в.о. керівника облпрокуратури.
Про це пише місцеве видання "Днепр главное", передає Цензор.НЕТ.
"Втім, альтернатива - не краща: за даними обізнаних джерел, свою людину на пост керівника облпрокуратури наполегливо просуває одіозний Святослав Олійник - ставленик олігарха Коломойського, по вуха замазаний у корупції колишній глава обласної ради (і виходець з прокурорських кіл)", - пише видання.
Видання зазначає, що в своїй декларації Валерій Прихожанов, який на сайті обласної прокуратури вказаний як "перший заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури", вказав: земельну ділянку в 1000 кв.м в красивому селі Піщанка під Дніпром, квартиру в Києві вартістю 1 мільйон 973 тисячі 100 гривень, записану на дружину прокурора, Ольгу Сайпуддіновну, квартиру в Запоріжжі в 32 кв.м і квартиру в Дніпрі, площу якої пан Прихожанов не вказав.
У прокурорського сімейства немає офіційно задекларованих машин.
За 2020 р. Валерій Олександрович отримав 320 996 грн зарплати в прокуратурі Запорізької області і 466 698 в Дніпропетровській облпрокуратурі. У його дружини, судячи з усього, немає офіційних доходів - в декларації про це ні слова.
Але при цьому у прокурора і його дружини 600 000 гривен готівкою.
Ще 189 292 гривень Прихожанов тримає в банку. У його дружини, взагалі не має офіційно задекларованих доходів, є майже півтора десятки банківських рахунків, однак кількість складених там грошей прокурор не вказав.
"До речі, Прихожанов і раніше в порушення Закону України "Про запобігання корупції" двічі не повідомляв про отримання в 2016 р. доходу від відчуження квартири в Кривому Розі, загальною площею 121,60 м² в сумі 2 000 000 грн. Також прокурор в минулих деклараціях промовчав про отримання 26.02.2016 права власності на ту саму квартиру в Києві загальною площею 98,80 м² вартістю 1 млн 973 тис. 100 гривень, яка тепер записана на його дружину. Експерти вважають, що таким чином Прихожанов причетний до скоєння адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 172-6 КУпАП", - пише видання.
На початку 2010-х років Валерій Прихожанов очолював прокуратуру Центрально-Міського району Кривого Рогу. У прокурорській декларації за 2012 р. можна побачити дохід у розмірі всього лише 115 тис. грн на рік, ділянку землі в 1000 м.кв та дві елітні машини, а також прочерки в розділах про банківські вклади та готівкові кошти.
"При цьому в Кривому Розі місті Прихожанова звинувачували в причетності до корупційних схем. Саме тому відразу після перемоги Революції Гідності для нього настали важкі часи. Городяни виступали проти атуру в Києві, щоб не допустити призначення Прихожанова на високий пост. А 5 червня 2014 року активісти з Кривбасу навіть пікетували Генеральну прокуратуру в Києві, щоб не допустити призначення Пріхожанова на високий пост. Під тиском обуреної громадськості Валерій Олександрович написав заяву, що не вступатиме в посаду без згоди громади міста. Однак все-таки покерувати в Кривому Розі встиг, хоч і не надто довго", - йдеться у статті.
"У листопаді 2014 року в Кривому Розі спалахнув "ковбасний скандал": з'ясувалося, що чиновники мерії разом з комерсантами створили монополію на постачання в освітні установи міста фальсифікованої ковбасної продукції (з додаванням хімічних речовин, неприпустимих для дитячого харчування). А зароблені кошти (йшлося мінімум про декілька мільйонів гривень) в т.ч. виводили в "нал". було ясно, що без надійного даху "силовиків" провернути нахабну схему було важко. У результаті скандалу "полетіли голови". в тому числі "пішов на зниження" Прихожанов, який від гріха десантувався в Дніпро, в обласну прокуратуру", - додає видання.
"Уже працюючи в Дніпрі Прихожанов встряв у новий скандал. ЗМІ повідомляли, що глибокої ночі 13 серпня 2015 року на перетині вулиць Плеханова і Юліуша Словацького в обласному центрі сталася ДТП за участю Валерія Прихожанова. Який імовірно був п'яний. Аварія спричинила тяжкі тілесні ушкодження для потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Примітно, що під час фіксації деталей ДТП поліцією Прихожанов намагався приховати своє місце роботи і назвав себе ... безробітним. А родич Прихожанова, виходець із Кривого Рогу Олексій Чернов, який трудився в той момент прокурором Дніпропетровська, не сповістив про цю ДТП в вищу прокуратуру, в зв'язку з чим проводилася службова перевірка. Думаєте, після п'яної ДТП з тяжким наслідком кар'єра Прихожанова закінчилася, а сам він пішов спокутувати провину? Та де там! Прокурор знову вийшов сухим з води. На час "загубився" і вирушив до Києва, на посаду середнього калібру в Генпрокуратурі. Зате вже у вересні 2017 р. Прихожанов був призначений керівником Запорізької місцевої прокуратури №3 (Дніпровський і Хортицький райони), де і працював до середини 2020 року", - розповідає видання.
"У місті козацької слави, втім, він теж засвітився в скандалі. За даними ЗМІ та активістів, Прихожанов гальмував кримінальну справу про нелегальні автобусні перевезення на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. До речі, підприємцям Запоріжжя не раз надходили наполегливі "прохання" з боку Прихожанова про допомогу місцевій прокуратурі №3 в проведенні ремонту приміщення, і відмовити "шановному прокурору" ділові люди не могли", - додає видання.
"Незабаром після тріумфальних перемог "слуг народу" персона Прихожанова згадується на записах скандальної розмови в ресторані "Околиця", де близькі до Зеленського депутати від СН з Кривбасу обговорювали розстановку "ручних" силовиків на ключових постах в регіоні. Нагадаємо, у вересні 2019 р депутати Юрій Корявченков, обраний в криворізькому окрузі №33, Владлен Неклюдов, який пройшов до ВР за списками СН, а також на той момент прокурор Дніпропетровської області Роман Токар прямо в ресторані "проводити співбесіду" кандидатів на пости в силових структурах. Прихожанова пророкували на посаду керівника прокуратури Кривого Рогу. В ЗМІ і соцмережах з обуренням повідомляли, що експрокурор, обраний "нардеп від СН Владлен Неклюдов лобіює призначення свого товариша по чарці скандального прокурора Валерія Прихожанова на посаду прокурора Дніпропетровської області" і дійсно - вже влітку-восени 2020 р. Прихожанов стає першим заступником облпрокурора - виконуючим обов'язки прокурора Дніпропетровської області", - зазначає видання.
"На високому посту Прихожанов відзначився ... активним переслідуванням свого земляка, ексмера Кривого Рогу Юрія Вілкула напередодні місцевих виборів восени 2020 р. Нагадаємо, в ході драматичної виборчої кампанії "слуги народу" виставили проти заслуженого міського голови Вілкула директора ГЗК, підконтрольного олігархові Ахметову. А Прихожанов, який був зобов'язаний своїм друзям з числа криворізьких "слуг", відкрив давню справу проти мера Юрія Вілкула", - йдеться в статті.
""Слуги", зрозумівши, що не можуть виграти чесно навіть у Кривому Розі, знову відкрили кримінальну справу 2015 року проти мера ... А для цієї афери 29.09.2020 спеціально був призначений першим заступником прокурора області Прихожанов Валерій Олександрович. Прокурор області на лікарняному з коронавірусом уже 2 тижні, тому він виконує обов'язки. У разі вдалого завершення операції з посадки і відсторонення мера йому обіцяні погони прокурора області"- повідомляв про цей інцидент за участю Прихожанова Олександр Вілкул, син Юрія Вілкула.
"Прихожанова, який обіймав керівну посаду в облпрокуратурі, експерти звинувачували в корупції, зокрема - в покриванні багатомільйонних "схем" з випуску контрафактних сигарет в Жовтих Водах. Слідство встановило, що розташоване в ній підприємство ухилилося від сплати 2,47 млн грн акцизного збору. За оцінками силовиків, незаконне виробництво приносило організаторам до $ 3 млн прибутку на місяць. Політолог Віктор Таран заявляв, що відповідальність за масштабний випуск безакцизних контрафактних сигарет несуть керівники правоохоронних органів регіону, зокрема - в.о. прокурора області Валерій Прихожанов", - додає видання.
"У мережі активно обговорюють, що замішаний в корупції протеже олігарха Коломойського, колишній глава облради (і колишній прокурор) Святослав Олійник лобіює на цю посаду свого кандидата - Андрія Любовича. А ось нардеп від слуг народу Владлен Неклюдов (теж колишній прокурор) просуває в крісло облпрокурора Валерія Прихожанова. Дійсно, Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій належить зробити дуже непростий вибір. У будь-якому випадку, ні про яке служіння Закону таких ось "прокурорів" говорити не доводиться", - резюмує видання.
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По словам Лероса, конверты раздает заместитель главы фракции. Рядовой депутат сегодня получает 15 тысяч долларов, председатель комитета - 25 тысяч, а заместитель фракции получает 50 тысяч долларов ежемесячно.
Кроме того, руководство «слуг» в парламенте ввело наказания. Если нардеп не голосует за определенный законопроект или человека на пост министра, то он не получает ежемесячную зарплату.
Лерос отметил, что такая постановка вопроса заставляет «слуг народа» во всем поддерживать позицию Офиса президента и Кабмина. Достаточно мало людей во фракции «Слуга народа» способны критиковать действия правительства и ОП.
Ах ти ж такі погані слуги з таким поганим прокурором! При Пеппі такого не було! Поверніть Пеппу!
ТЕРПЕЦЬ НЕ ВІЧНИЙ
Ветерану российской пропаганды Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию после стихийных акций протеста из-за его приезда
Пропагандист, который начал обманывать своих слушателей еще в советское время и благополучно продолжает лгать в путинскую эпоху, был пропущен на территорию страны, но отметить собственный день рождения ему помешали люди, которые собрались у его гостиницы. После чего Познер собрал манатки и вернулся в Россию. Грузины не могут - и не должны - прощать ему поддержку российской оккупации грузинских территорий.
Уже не раз приходилось объяснять, что Познер - куда более опасный пропагандист, чем Киселев или Соловьев. То, что эти люди лгут, большими буквами написано на их раскормленных физиономиях. Доверять словам таких людей может только тот, кто сам исповедует зло и хочет быть частью человеконенавистнического путинского режима.
Познер с его западным опытом старается придать этому режиму человеческий вид, имитировать многоголосицу и дискуссию. Он придает лжи видимость правды, черному - сотни оттенков серого. Тем он и опасен. Опасен и тот рабский восторг, который испытывают многие украинцы при виде таких, как Познер - придыхание провинциальной неполноценности и второсортности, тот самый комплекс крепостнической неполноценности, который позволяет им голосовать за цирк.
Грузины показали, что самоуважение можно не терять даже тогда, когда твое государство открывает свои границы перед проходимцами. Это хороший урок для нас.
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ
А моя цьоця жиє у Занзібарі
Розводть цьоця на фермі кенгуру...
А У ВОВИ ПІДТРИМКА 45 ВІДСОТКІВ!!! як наопитував РЕЙТИНГ
Виявилось що під Соєвим дном, ще не одно - дніще...