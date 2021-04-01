"Слуги народу" хочуть зробити фігуранта "плівок Юзика" й учасника серйозної ДТП Прихожанова прокурором Дніпропетровської області, - ЗМІ

Дніпропетровську обласну прокуратуру може очолити виходець із Кривого Рогу Валерій Прихожанов, який вже зараз працює в.о. керівника облпрокуратури.

Про це пише місцеве видання "Днепр главное", передає Цензор.НЕТ.

"Втім, альтернатива - не краща: за даними обізнаних джерел, свою людину на пост керівника облпрокуратури наполегливо просуває одіозний Святослав Олійник - ставленик олігарха Коломойського, по вуха замазаний у корупції колишній глава обласної ради (і виходець з прокурорських кіл)", - пише видання.

Видання зазначає, що в своїй декларації Валерій Прихожанов, який на сайті обласної прокуратури вказаний як "перший заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури", вказав: земельну ділянку в 1000 кв.м в красивому селі Піщанка під Дніпром, квартиру в Києві вартістю 1 мільйон 973 тисячі 100 гривень, записану на дружину прокурора, Ольгу Сайпуддіновну, квартиру в Запоріжжі в 32 кв.м і квартиру в Дніпрі, площу якої пан Прихожанов не вказав.

У прокурорського сімейства немає офіційно задекларованих машин.

За 2020 р. Валерій Олександрович отримав 320 996 грн зарплати в прокуратурі Запорізької області і 466 698 в Дніпропетровській облпрокуратурі. У його дружини, судячи з усього, немає офіційних доходів - в декларації про це ні слова.

Але при цьому у прокурора і його дружини 600 000 гривен готівкою.

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Ще 189 292 гривень Прихожанов тримає в банку. У його дружини, взагалі не має офіційно задекларованих доходів, є майже півтора десятки банківських рахунків, однак кількість складених там грошей прокурор не вказав.

"До речі, Прихожанов і раніше в порушення Закону України "Про запобігання корупції" двічі не повідомляв про отримання в 2016 р. доходу від відчуження квартири в Кривому Розі, загальною площею 121,60 м² в сумі 2 000 000 грн. Також прокурор в минулих деклараціях промовчав про отримання 26.02.2016 права власності на ту саму квартиру в Києві загальною площею 98,80 м² вартістю 1 млн 973 тис. 100 гривень, яка тепер записана на його дружину. Експерти вважають, що таким чином Прихожанов причетний до скоєння адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 172-6 КУпАП", - пише видання.

На початку 2010-х років Валерій Прихожанов очолював прокуратуру Центрально-Міського району Кривого Рогу. У прокурорській декларації за 2012 р. можна побачити дохід у розмірі всього лише 115 тис. грн на рік, ділянку землі в 1000 м.кв та дві елітні машини, а також прочерки в розділах про банківські вклади та готівкові кошти.

"При цьому в Кривому Розі місті Прихожанова звинувачували в причетності до корупційних схем. Саме тому відразу після перемоги Революції Гідності для нього настали важкі часи. Городяни виступали проти атуру в Києві, щоб не допустити призначення Прихожанова на високий пост. А 5 червня 2014 року активісти з Кривбасу навіть пікетували Генеральну прокуратуру в Києві, щоб не допустити призначення Пріхожанова на високий пост. Під тиском обуреної громадськості Валерій Олександрович написав заяву, що не вступатиме в посаду без згоди громади міста. Однак все-таки покерувати в Кривому Розі встиг, хоч і не надто довго", - йдеться у статті.

"У листопаді 2014 року в Кривому Розі спалахнув "ковбасний скандал": з'ясувалося, що чиновники мерії разом з комерсантами створили монополію на постачання в освітні установи міста фальсифікованої ковбасної продукції (з додаванням хімічних речовин, неприпустимих для дитячого харчування). А зароблені кошти (йшлося мінімум про декілька мільйонів гривень) в т.ч. виводили в "нал". було ясно, що без надійного даху "силовиків" провернути нахабну схему було важко. У результаті скандалу "полетіли голови". в тому числі "пішов на зниження" Прихожанов, який від гріха десантувався в Дніпро, в обласну прокуратуру", - додає видання.

"Уже працюючи в Дніпрі Прихожанов встряв у новий скандал. ЗМІ повідомляли, що глибокої ночі 13 серпня 2015 року на перетині вулиць Плеханова і Юліуша Словацького в обласному центрі сталася ДТП за участю Валерія Прихожанова. Який імовірно був п'яний. Аварія спричинила тяжкі тілесні ушкодження для потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Примітно, що під час фіксації деталей ДТП поліцією Прихожанов намагався приховати своє місце роботи і назвав себе ... безробітним. А родич Прихожанова, виходець із Кривого Рогу Олексій Чернов, який трудився в той момент прокурором Дніпропетровська, не сповістив про цю ДТП в вищу прокуратуру, в зв'язку з чим проводилася службова перевірка. Думаєте, після п'яної ДТП з тяжким наслідком кар'єра Прихожанова закінчилася, а сам він пішов спокутувати провину? Та де там! Прокурор знову вийшов сухим з ​​води. На час "загубився" і вирушив до Києва, на посаду середнього калібру в Генпрокуратурі. Зате вже у вересні 2017 р. Прихожанов був призначений керівником Запорізької місцевої прокуратури №3 (Дніпровський і Хортицький райони), де і працював до середини 2020 року", - розповідає видання.

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"У місті козацької слави, втім, він теж засвітився в скандалі. За даними ЗМІ та активістів, Прихожанов гальмував кримінальну справу про нелегальні автобусні перевезення на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. До речі, підприємцям Запоріжжя не раз надходили наполегливі "прохання" з боку Прихожанова про допомогу місцевій прокуратурі №3 в проведенні ремонту приміщення, і відмовити "шановному прокурору" ділові люди не могли", - додає видання.

"Незабаром після тріумфальних перемог "слуг народу" персона Прихожанова згадується на записах скандальної розмови в ресторані "Околиця", де близькі до Зеленського депутати від СН з Кривбасу обговорювали розстановку "ручних" силовиків на ключових постах в регіоні. Нагадаємо, у вересні 2019 р депутати Юрій Корявченков, обраний в криворізькому окрузі №33, Владлен Неклюдов, який пройшов до ВР за списками СН, а також на той момент прокурор Дніпропетровської області Роман Токар прямо в ресторані "проводити співбесіду" кандидатів на пости в силових структурах. Прихожанова пророкували на посаду керівника прокуратури Кривого Рогу. В ЗМІ і соцмережах з обуренням повідомляли, що експрокурор, обраний "нардеп від СН Владлен Неклюдов лобіює призначення свого товариша по чарці скандального прокурора Валерія Прихожанова на посаду прокурора Дніпропетровської області" і дійсно - вже влітку-восени 2020 р. Прихожанов стає першим заступником облпрокурора - виконуючим обов'язки прокурора Дніпропетровської області", - зазначає видання.

"На високому посту Прихожанов відзначився ... активним переслідуванням свого земляка, ексмера Кривого Рогу Юрія Вілкула напередодні місцевих виборів восени 2020 р. Нагадаємо, в ході драматичної виборчої кампанії "слуги народу" виставили проти заслуженого міського голови Вілкула директора ГЗК, підконтрольного олігархові Ахметову. А Прихожанов, який був зобов'язаний своїм друзям з числа криворізьких "слуг", відкрив давню справу проти мера Юрія Вілкула", - йдеться в статті.

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""Слуги", зрозумівши, що не можуть виграти чесно навіть у Кривому Розі, знову відкрили кримінальну справу 2015 року проти мера ... А для цієї афери 29.09.2020 спеціально був призначений першим заступником прокурора області Прихожанов Валерій Олександрович. Прокурор області на лікарняному з коронавірусом уже 2 тижні, тому він виконує обов'язки. У разі вдалого завершення операції з посадки і відсторонення мера йому обіцяні погони прокурора області"- повідомляв про цей інцидент за участю Прихожанова Олександр Вілкул, син Юрія Вілкула.

"Прихожанова, який обіймав керівну посаду в облпрокуратурі, експерти звинувачували в корупції, зокрема - в покриванні багатомільйонних "схем" з випуску контрафактних сигарет в Жовтих Водах. Слідство встановило, що розташоване в ній підприємство ухилилося від сплати 2,47 млн ​​грн акцизного збору. За оцінками силовиків, незаконне виробництво приносило організаторам до $ 3 млн прибутку на місяць. Політолог Віктор Таран заявляв, що відповідальність за масштабний випуск безакцизних контрафактних сигарет несуть керівники правоохоронних органів регіону, зокрема - в.о. прокурора області Валерій Прихожанов", - додає видання.

"У мережі активно обговорюють, що замішаний в корупції протеже олігарха Коломойського, колишній глава облради (і колишній прокурор) Святослав Олійник лобіює на цю посаду свого кандидата - Андрія Любовича. А ось нардеп від слуг народу Владлен Неклюдов (теж колишній прокурор) просуває в крісло облпрокурора Валерія Прихожанова. Дійсно, Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій належить зробити дуже непростий вибір. У будь-якому випадку, ні про яке служіння Закону таких ось "прокурорів" говорити не доводиться", - резюмує видання.