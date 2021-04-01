Київ направив ноту в російське МЗС через провокації біля посольства України в Москві
30 і 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі посольства України в РФ плакати з фотографіями дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру. Було також пошкоджено службовий автомобіль української дипмісії, який перебував на стоянці в місті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
МЗС України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента.
Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.
Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.
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