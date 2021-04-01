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Київ направив ноту в російське МЗС через провокації біля посольства України в Москві

Київ направив ноту в російське МЗС через провокації біля посольства України в Москві

30 і 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі посольства України в РФ плакати з фотографіями дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру. Було також пошкоджено службовий автомобіль української дипмісії, який перебував на стоянці в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

МЗС України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента.

Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.

Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв'язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Автор: 

МЗС (4139) посольство (945) росія (65346) нота протесту (99)


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Топ коментарі
+18
потрібно було давно вже забрати звідти наших дипломатів і москальських шпигунів дипломатів вислати з України
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01.04.2021 12:57
+10
ОГО от то ответ так ответ ... непонятно тольо одно ,что в моЦкве делает посольство Украины ...
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01.04.2021 12:54
+10
на хрена вообще там наше посольство?
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01.04.2021 12:55
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ОГО от то ответ так ответ ... непонятно тольо одно ,что в моЦкве делает посольство Украины ...
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01.04.2021 12:54 Відповісти
А що між Україною і Козлостаном офіційно йде війна?Я щось пропустив ?
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01.04.2021 13:24 Відповісти
Ну это к Барыге вопросы ,то он ***** руки жал и подписывал всякие бредни .
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01.04.2021 13:27 Відповісти
Та до нього взагалі багато питань
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01.04.2021 13:29 Відповісти
на хрена вообще там наше посольство?
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01.04.2021 12:55 Відповісти
Київ направив ноту в російське МЗС через провокації біля посольства України в Москві - Цензор.НЕТ 6560
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01.04.2021 13:21 Відповісти
Зараз тебе заклюють тут ) бо Порошенко на Цензорі свящченнаткорова )
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01.04.2021 13:30 Відповісти
потрібно було давно вже забрати звідти наших дипломатів і москальських шпигунів дипломатів вислати з України
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01.04.2021 12:57 Відповісти
Я за повний розрив дипломатичних відносин з кацапами. Петиція є на сайті Президента?
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01.04.2021 13:01 Відповісти
А зачем у этих дикарей наше посольство держать?
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01.04.2021 13:04 Відповісти
А ноты протеста как передавать?
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01.04.2021 13:07 Відповісти
Відосіками. КАККАК? Електронною поштою. Через союзників. З трибуни ООН.
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01.04.2021 14:15 Відповісти
Російське посольство вигнати, а будівлі націоналізувати.
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01.04.2021 14:19 Відповісти
можна через інші посольства - наприклад Литви чи Польщі
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01.04.2021 20:51 Відповісти
Кацапню ковбасить.
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01.04.2021 13:12 Відповісти
пеця і бубочка міліардери мають статки в Криму і бізнес на расії навіщо їм в відкриту сваритися с *********** ******?
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01.04.2021 13:13 Відповісти
Ти свою бубочку до Пороха не тули
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01.04.2021 13:53 Відповісти
нехай тобі ця "бульбочка"на твоїй соєвій сраці вилізе раб!
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01.04.2021 14:23 Відповісти
Зебобіків бубочка розчарував і вони злі на нього, а до Пороха тулять його тому, що й досі не капітулював. Розчарував своєю проукраїнською позицією...
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01.04.2021 14:28 Відповісти
, применяйте вазелин.
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01.04.2021 13:44 Відповісти
Валите оттуда,идиоты.Там живут рашофашистские дикари которые от наклеек скоро перейдут к убийствам.
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01.04.2021 14:25 Відповісти
Може, це перед наступом (((
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01.04.2021 14:36 Відповісти
як це по рузькі........ .
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01.04.2021 14:43 Відповісти
 
 