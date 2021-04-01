Із 1 квітня на 7 ділянках доріг у Києві можна їздити зі швидкістю до 80 км/год, - МВС. СПИСОК

Із 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспортних засобів збільшена до 80 км/год.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Telegram, про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Так, згідно з рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 N 1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада" були розроблені відповідні схеми організації дорожнього руху.

Із 1 квітня по 1 листопада 2021 р. збільшено дозволену швидкість руху на таких ділянках доріг Києва:

- просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);



- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);



- Наддніпрянське шосе;



- Набережне шосе, 4 (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), на цій ділянці працює система фотовідеофіксації, обмеження швидкості змінено до 80 км/год;



- Столичне шосе (від Південного мосту до вул. Академіка Заболотного);



- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченко до Південного мосту);



- просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Знаки обмеження швидкості 80 км/год встановлено на таких ділянках доріг:

- з'їзд з Дніпровського узвозу в напрямку моста Патона;



- з'їзд з мосту Кирпи в напрямку Видубичів;



- з'їзд з Південного мосту в напрямку вул. Академіка Заболотного;



- з'їзд з вул. Академіка Заболотного в напрямку Південного мосту;



- з'їзд з мосту Метро в напрямку Поштової площі;



- просп. Миколи Бажана в напрямку Харківської площі;



- просп. Миколи Бажана від Харківської площі в напрямку Південного мосту;



- вул. Саперно-Слобідська в напрямку пл. Деміївської;



- вул. Саперно-Слобідська в напрямку Південного мосту.

Також у відомстві нагадали, що за ст. 122 КУпАП штрафи за перевищення дозволеної швидкості зросли, а саме:

- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться сплатити 340 грн;



- більш ніж на 50 км/год - 1700 грн.