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Новини
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Із 1 квітня на 7 ділянках доріг у Києві можна їздити зі швидкістю до 80 км/год, - МВС. СПИСОК

Із 1 квітня на 7 ділянках доріг у Києві можна їздити зі швидкістю до 80 км/год, - МВС. СПИСОК

Із 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспортних засобів збільшена до 80 км/год.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Telegram, про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Так, згідно з рішенням Київської міської ради від 9 жовтня 2018 N 1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада" були розроблені відповідні схеми організації дорожнього руху.

Із 1 квітня по 1 листопада 2021 р. збільшено дозволену швидкість руху на таких ділянках доріг Києва:

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе, 4 (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), на цій ділянці працює система фотовідеофіксації, обмеження швидкості змінено до 80 км/год;

Столичне шосе (від Південного мосту до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченко до Південного мосту);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Також читайте: Київ не дозволить підвищення швидкості руху до 80 км/год з 1 квітня, - КМДА

Знаки обмеження швидкості 80 км/год встановлено на таких ділянках доріг:

з'їзд з Дніпровського узвозу в напрямку моста Патона;

з'їзд з мосту Кирпи в напрямку Видубичів;

з'їзд з Південного мосту в напрямку вул. Академіка Заболотного;

з'їзд з вул. Академіка Заболотного в напрямку Південного мосту;

з'їзд з мосту Метро в напрямку Поштової площі;

просп. Миколи Бажана в напрямку Харківської площі;

просп. Миколи Бажана від Харківської площі в напрямку Південного мосту;

вул. Саперно-Слобідська в напрямку пл. Деміївської;

вул. Саперно-Слобідська в напрямку Південного мосту.

Також у відомстві нагадали, що за ст. 122 КУпАП штрафи за перевищення дозволеної швидкості зросли, а саме:

- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться сплатити 340 грн;

- більш ніж на 50 км/год - 1700 грн.

Автор: 

МВС (3503) швидкість (120) Білошицький Олексій (116)


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https://censor.net/ru/news/3256804/kiev_ne_razreshit_povyshenie_skorosti_dvijeniya_do_80_kmch_s_1_aprelya_kgga
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01.04.2021 13:22 Відповісти
То було вчора.С 1 апреля на 7 участках дорог в Киеве можно ездить со скоростью до 80 км/ч, - МВД - Цензор.НЕТ 1965
С 1 апреля на 7 участках дорог в Киеве можно ездить со скоростью до 80 км/ч, - МВД - Цензор.НЕТ 4162
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01.04.2021 13:27 Відповісти
Продажный КМДАшник, что по этому поводу говорит?
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01.04.2021 13:24 Відповісти
Можно 80, но некоторые ездят 140.
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01.04.2021 13:50 Відповісти
 
 