У Великій Британії близько третини колишніх COVID-пацієнтів в наступні місяці знову потрапили до лікарень з ускладненнями, кожен восьмий - помер, - дослідження

У Великій Британії майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, повернулися на стаціонарне лікування протягом чотирьох місяців після виписки, а кожен восьмий пацієнт - помер.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з Університетського коледжу Лондона, Лестерського університету і Національною статистичною службою (ONS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, дослідники порівняли медичні записи близько 48 тисяч людей, що лікувалися від коронавірусу в спеціалізованих лікарнях, та були виписані до 31 серпня 2020 року, та контрольною групою пацієнтів зі "звичайних" госпіталів.

За результатами дослідження вчені виявили, що в середньому протягом 140 днів після виписки майже третина пацієнтів з COVID-19 знову потрапили до лікарень, а приблизно кожна восьма людина за цей час померла. Ці показники були значно вищими, ніж у контрольній групі.

"Таким чином ми переконливо показуємо, що це (COVID-19 – ред.) – далеко не легка хвороба. Нам необхідно спостерігати за пацієнтами, які перенесли коронавірус, з метою виявити ураження органів на ранній стадії", - зазначив доктор Амітава Банерджі з Університетського коледжу Лондона.

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Повідомляється, що окремим "ковідним" пацієнтам з дослідницької групи протягом чотирьох місяців після виписки з лікарні поставили нові респіраторні та серцево-судинні діагнози, діабет, а також виявили випадки поліорганної дисфункції внутрішніх органів.

"Дотепер ми думали, що хвороби серця, нирок та діабет були факторами ризику захворювання на COVID-19, втім, вони також є ускладненнями коронавірусу", - зазначив Банерджі.

У результаті, за словами вчених, довгостроковий вплив захворюваності, пов’язаної з COVID-19, може мати дуже значний вплив як для лікарень окремо, так і для системи охорони здоров’я в цілому.

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