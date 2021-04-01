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Новини Коронавірус і карантин
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У Великій Британії близько третини колишніх COVID-пацієнтів в наступні місяці знову потрапили до лікарень з ускладненнями, кожен восьмий - помер, - дослідження

У Великій Британії близько третини колишніх COVID-пацієнтів в наступні місяці знову потрапили до лікарень з ускладненнями, кожен восьмий - помер, - дослідження

У Великій Британії майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, повернулися на стаціонарне лікування протягом чотирьох місяців після виписки, а кожен восьмий пацієнт - помер.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з Університетського коледжу Лондона, Лестерського університету і Національною статистичною службою (ONS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, дослідники порівняли медичні записи близько 48 тисяч людей, що лікувалися від коронавірусу в спеціалізованих лікарнях, та були виписані до 31 серпня 2020 року, та контрольною групою пацієнтів зі "звичайних" госпіталів.

За результатами дослідження вчені виявили, що в середньому протягом 140 днів після виписки майже третина пацієнтів з COVID-19 знову потрапили до лікарень, а приблизно кожна восьма людина за цей час померла. Ці показники були значно вищими, ніж у контрольній групі.

"Таким чином ми переконливо показуємо, що це (COVID-19 – ред.) – далеко не легка хвороба. Нам необхідно спостерігати за пацієнтами, які перенесли коронавірус, з метою виявити ураження органів на ранній стадії", - зазначив доктор Амітава Банерджі з Університетського коледжу Лондона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Повідомляється, що окремим "ковідним" пацієнтам з дослідницької групи протягом чотирьох місяців після виписки з лікарні поставили нові респіраторні та серцево-судинні діагнози, діабет, а також виявили випадки поліорганної дисфункції внутрішніх органів.

"Дотепер ми думали, що хвороби серця, нирок та діабет були факторами ризику захворювання на COVID-19, втім, вони також є ускладненнями коронавірусу", - зазначив Банерджі.

У результаті, за словами вчених, довгостроковий вплив захворюваності, пов’язаної з COVID-19, може мати дуже значний вплив як для лікарень окремо, так і для системи охорони здоров’я в цілому.

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Автор: 

Велика Британія (5608) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Та это чушь а не статья.
Умер не каждый восьмой, а один из тысячи.
Всё остальное такая-же чушь
Какой-то безумный редактор всю глупость про ковид сюда тянет, а вы читаете..
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01.04.2021 13:20
+5
Соціалісти вже зовсім втратили почуття реальності видавати подібні глупості. В цей самий час, в Америці все відбувається як я і прогнозував ( побачиш, як тільки прийде до влади Байден-вони моментально забудуть про в і лак дауни). Ак і є: НЙ з 1 травня весь виходить на робочі місця і не іпьот, адже наповнювати бюджет якось треба.
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01.04.2021 13:27
+5
Якось зникли черги в мед частини, впускають всіх і всюди, в ресторанах повно людей і навіть не кидаються на вулицях на людей без масок дикі соціалісти. Чудеса. Все як розсмокталось, а ще недавно «рили екскаваторами ями для померлих»)))
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01.04.2021 13:30
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То бишь иммунитета нет....и все вакцины могут оказаться просто припаркой....
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01.04.2021 13:15 Відповісти
Вакцина має сенс тільки при тотальній вакцинації у короткий термін. Якщо цей процес затягується - то дійсно припарка.
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01.04.2021 13:18 Відповісти
И что если действие вакцины временное, по твоему если всех быстро провакцинировать то на 8 месяцев станет полегче. Или ты думаешь что человечество от ковида полностью избавится разовой вакцинацией?
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01.04.2021 13:37 Відповісти
Причем здесь иммунитет, люди снова попали в больницы из-за усложнений на сердце, почки итд...
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01.04.2021 13:35 Відповісти
Імунітет є. Просто ходять різні віруси, як мінімум 3, а нам втирають про макароновірус. Ніякої вакцини не існує. Є жижа, яка перетворює людей на ГМО організми. Діти вакцинованих можут зовсім не мати своїх дітей.
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01.04.2021 13:50 Відповісти
Куйню не неси. Погугли наукові ресурси інету, розберися з темою імунітету та вакцинами. Не заглядай на ресурси ЗМІ і буде тобі одкровення.

До речі - Людина, котра отримала середню, а тим більше вищу освіту і вважає, що земля пласка, не може рахуватися Homo sapiens. Homo, але ніяк не sapiens.)
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01.04.2021 14:09 Відповісти
Ну добре, мене ти типу дискредитувало, як вас вчать тролів. Але по суті мого коменту щось є? Можливо даси посилання на науковий ресурс замість пустого бла-бла?
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02.04.2021 08:47 Відповісти
Не типу і не воно. Воно, це Homo без продовження.
Руки є, голова? Почни з елементарного - Вікі. Далі (обов*язково!), ключові фрази з незрозумілими для воно питаннями. *фраза* наукова стаття, таким чином потихеньку вийдеш на наукові ресурси. Годувати з ложки можна маленьку дитину, або тяжко хворого).
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02.04.2021 10:29 Відповісти
Для розуміння, у людей після перенесеної хвороби залишалися ураження і після 4-х місяців вони знову зверталися до лікарів. Часто буває (у моїх знайомих) зовні все добре, лікар не знаходе ніяких відхилень, а пацієнт робе КТ і бац, а там двустороння пневмонія. Дуже підступна зараза
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01.04.2021 16:13 Відповісти
Та это чушь а не статья.
Умер не каждый восьмой, а один из тысячи.
Всё остальное такая-же чушь
Какой-то безумный редактор всю глупость про ковид сюда тянет, а вы читаете..
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01.04.2021 13:20 Відповісти
почитай учебник по математике за 3-ий класс. Умник!
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01.04.2021 13:48 Відповісти
Та зараз усі ЗМІ зомбують народи про ковід.
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01.04.2021 13:51 Відповісти
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/01/almost-third-of-uk-covid-hospital-patients-readmitted-within-four-months After an average follow-up time of 140 days, nearly a third of the Covid patients who had been discharged from hospital had been readmitted and about one in eight had died, rates considerably higher than seen in the control group.
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01.04.2021 13:54 Відповісти
Все вірно, але не зрозуміло, на скільки вища смертність, ніж в контрольній групі! Considerably - значно. Так і повинно бути, ковідна група, це група з заздалегідь нижчим імунітетом! Вона з початку є проблемною!
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01.04.2021 14:16 Відповісти
"Вона з початку є проблемною!" Але до кінця 2019 вона чомусь проблемною не була...
П.С. середня смертність в Великобританії 0,00000935 за рік. Серед тих, хто перехворів на ковід з госпіталізацією - 0,125 за 140 днів. Це дійсно набагато вище.
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01.04.2021 15:09 Відповісти
конечно, тебе интернет-войну без мозгов виднее, чем ученым из Британии.
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01.04.2021 15:37 Відповісти
Або читати не вмієш, або рахувати. Сідай, два
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01.04.2021 16:16 Відповісти
В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями, каждый восьмой - умер, - исследование - Цензор.НЕТ 1286
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01.04.2021 13:24 Відповісти
Соціалісти вже зовсім втратили почуття реальності видавати подібні глупості. В цей самий час, в Америці все відбувається як я і прогнозував ( побачиш, як тільки прийде до влади Байден-вони моментально забудуть про в і лак дауни). Ак і є: НЙ з 1 травня весь виходить на робочі місця і не іпьот, адже наповнювати бюджет якось треба.
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01.04.2021 13:27 Відповісти
Якось зникли черги в мед частини, впускають всіх і всюди, в ресторанах повно людей і навіть не кидаються на вулицях на людей без масок дикі соціалісти. Чудеса. Все як розсмокталось, а ще недавно «рили екскаваторами ями для померлих»)))
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01.04.2021 13:30 Відповісти
А в нас на днях писали, що кожен 10-й помер у віковій групі 70+... Дивно, як вони в нас дожили до такого віку і дивно, бо виходить що наші живучіші за англійців.... Але ж дивіться королеві і її герцогу, який на три роки старший майже сотня скоро стукне, а вони нічого, живуть. Тоді виходить, що таки ні, їхні старички живучіші. Сюр...
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01.04.2021 13:29 Відповісти
Та нічого страшного...
Бубочка бєз маски ходить і квіточки на ваші могилки покладе.
Поплаче на камеру. Степанов розкаже про нові закупівлі "масок і шуб"...
А діти й онуки померлих за ще раз проголосують за якихось "слуг урода".
Як не голодомором, то дебілізмом доконають Україну...
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01.04.2021 13:37 Відповісти
Если верить этой статье, то получается кто принимал лекарства в больницах,во время лечения, опять заболели.А может от лекарств??? Как же они опять попали туда,в отличие от дома переболевших на чаях с кизиловым варением и лимоном( 2 недли по 10стаканов,как при гриппе) и чесноков в обед??? Причем из побывавших в спецбольницах повторно больше туда попало....
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01.04.2021 14:37 Відповісти
Дуже слушне зауваження,чим же їх лікували?
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01.04.2021 14:59 Відповісти
Хаатит херню писать, недожурналюги! Зае
бали своей псевдопандемией! Пандемия объявляется тогда, когда 10% населения Земли зараженны!
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01.04.2021 14:56 Відповісти
Что творит Супрун! Уже и до Великобритании добралась, мало ей США и Украины
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01.04.2021 15:27 Відповісти
 
 