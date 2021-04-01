У Великій Британії близько третини колишніх COVID-пацієнтів в наступні місяці знову потрапили до лікарень з ускладненнями, кожен восьмий - помер, - дослідження
У Великій Британії майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, повернулися на стаціонарне лікування протягом чотирьох місяців після виписки, а кожен восьмий пацієнт - помер.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з Університетського коледжу Лондона, Лестерського університету і Національною статистичною службою (ONS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, дослідники порівняли медичні записи близько 48 тисяч людей, що лікувалися від коронавірусу в спеціалізованих лікарнях, та були виписані до 31 серпня 2020 року, та контрольною групою пацієнтів зі "звичайних" госпіталів.
За результатами дослідження вчені виявили, що в середньому протягом 140 днів після виписки майже третина пацієнтів з COVID-19 знову потрапили до лікарень, а приблизно кожна восьма людина за цей час померла. Ці показники були значно вищими, ніж у контрольній групі.
"Таким чином ми переконливо показуємо, що це (COVID-19 – ред.) – далеко не легка хвороба. Нам необхідно спостерігати за пацієнтами, які перенесли коронавірус, з метою виявити ураження органів на ранній стадії", - зазначив доктор Амітава Банерджі з Університетського коледжу Лондона.
Повідомляється, що окремим "ковідним" пацієнтам з дослідницької групи протягом чотирьох місяців після виписки з лікарні поставили нові респіраторні та серцево-судинні діагнози, діабет, а також виявили випадки поліорганної дисфункції внутрішніх органів.
"Дотепер ми думали, що хвороби серця, нирок та діабет були факторами ризику захворювання на COVID-19, втім, вони також є ускладненнями коронавірусу", - зазначив Банерджі.
У результаті, за словами вчених, довгостроковий вплив захворюваності, пов’язаної з COVID-19, може мати дуже значний вплив як для лікарень окремо, так і для системи охорони здоров’я в цілому.
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До речі - Людина, котра отримала середню, а тим більше вищу освіту і вважає, що земля пласка, не може рахуватися Homo sapiens. Homo, але ніяк не sapiens.)
Руки є, голова? Почни з елементарного - Вікі. Далі (обов*язково!), ключові фрази з незрозумілими для воно питаннями. *фраза* наукова стаття, таким чином потихеньку вийдеш на наукові ресурси. Годувати з ложки можна маленьку дитину, або тяжко хворого).
Умер не каждый восьмой, а один из тысячи.
Всё остальное такая-же чушь
Какой-то безумный редактор всю глупость про ковид сюда тянет, а вы читаете..
П.С. середня смертність в Великобританії 0,00000935 за рік. Серед тих, хто перехворів на ковід з госпіталізацією - 0,125 за 140 днів. Це дійсно набагато вище.
Бубочка бєз маски ходить і квіточки на ваші могилки покладе.
Поплаче на камеру. Степанов розкаже про нові закупівлі "масок і шуб"...
А діти й онуки померлих за ще раз проголосують за якихось "слуг урода".
Як не голодомором, то дебілізмом доконають Україну...
бали своей псевдопандемией! Пандемия объявляется тогда, когда 10% населения Земли зараженны!