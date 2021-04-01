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Новини Коронавірус і карантин
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Жорсткий карантин у Києві можуть продовжити і після 16 квітня, - заступник голови КМДА Мондрієвський

Жорсткий карантин у Києві можуть продовжити і після 16 квітня, - заступник голови КМДА Мондрієвський

Жорсткий карантин у Києві після 16 квітня можуть продовжити, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 буде далі погіршуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на "Факти",  про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський в ефірі одного з українських радіо.

За його словами, локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже не можна спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю.

"Сподіваємося, що ці три тижні карантину дадуть результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант послаблення обмежень", - повідомив Мондрієвський.

Водночас він пояснив, що столична влада розуміє, як негативно обмеження впливають на економіку і бізнес, однак карантин зараз необхідний, адже ситуація в лікарнях складна.

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Крім того, він зазначив, що подібні рішення щодо посилення карантину зараз приймають у багатьох країнах, щоб знизити кількість захворювань і навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, в Києві з 5 квітня вводять жорсткий карантин. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

Тому закривають всі школи і дитячі сади. А громадський транспорт буде працювати тільки за спеціальними перепустками.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2372) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский - Цензор.НЕТ 6380
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01.04.2021 13:46 Відповісти
Правильно - до 5 мая!
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01.04.2021 13:48 Відповісти
Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский - Цензор.НЕТ 8823
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01.04.2021 13:48 Відповісти
Может это первоапрельская шутка?
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01.04.2021 14:03 Відповісти
Опять тейтмнг,,необосравшегосявовсем,, поднимется чудесным образом. Нариду же так нравтся сидеть без денег вжопе..
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01.04.2021 15:21 Відповісти
жесткий карантин в Киеве невозможен в принципе, как и по всей Украине. Всем пофиг.
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01.04.2021 15:46 Відповісти
После карантина, который скоро выдохнется, будут пугать климатической катастрофой. Масоны и Ко раньше продвигали тему глобального потепления. Но после сибирских морозов в Техасе чешут репу - неубедительно как-то с потеплением этиммм...
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01.04.2021 16:14 Відповісти
 
 