Пентагон пильно стежить за зростанням агресії з боку РФ і сприймає такі дії як загрозу, - Politico
Європейське командування Збройних сил США підвищило статус своєї бойової готовності до найвищого рівня після загострення ситуації на Донбасі.
Пентагон пильно стежить за діями Москви, оскільки Росія активізує свою військову діяльність у Східній Європі та Арктиці, кидаючи черговий виклик для адміністрації президента США Джо Байдена. Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Російські війська почали збирати військову техніку поблизу українського кордону. Тим часом реактивні літаки НАТО зафіксували надзвичайно велику кількість російських винищувачів та бомбардувальників біля повітряного простору союзників. А минулого тижня три російські "ядерно-озброєні" підводні човни активізувалися в Арктиці - нова демонстрація сили в регіоні.
Глава Північного командування США генерал Глен Ванхерк також повідомив про нещодавнє розширення російської агресії, вказуючи на намагання Москви "відновити свій вплив на світовій арені".
Зокрема, російські повітряні "операції" сьогодні є "складнішими", ніж у минулому, сказав Ванхерк, зазначивши, що в операціях часто задіяні кілька точок доступу і більше одного літака.
Речник Європейського командування військових сил США капітан Венді Снайдер відмовився надавати деталі про рівень готовності командування, посилаючись на оперативну безпеку, але додав, що вони "дуже уважно спостерігають за ситуацією".
Нещодавнє збільшення російської військової активності представляє новий зовнішньополітичний виклик для адміністрації США, навіть коли Байден пообіцяв реалізувати жорсткий підхід до Росії, на відміну від колишнього президента Дональда Трампа, відносини якого з лідером Росії Володимиром Путіним свідчили про м’яке ставлення Америки до Москви.
Президент Джо Байден вже заявив про зміну політики США відносно Кремля, назвавши Путіна "вбивцею" і пообіцявши притягнути Росію до відповідальності за нещодавні хакерські атаки, включаючи нещодавню кібератаку, яка зачепила щонайменше сто американських компаній і дев'ять федеральних агентств.
Також нещодавно Байден схвалив додаткову допомогу Україні на 125 мільйонів доларів для захисту кордонів поблизу Росії, включаючи два озброєні патрульні човни та протиартилерійські РЛС. З 2014 року США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на понад 2 мільярди доларів.
Лідери Пентагону обговорюють проблеми активізації російської агресії із союзниками НАТО, адже на сході України 26 березня загинули чотири українських солдати та ще двоє були поранені унаслідок ескалації конфлікту. Також Пентагон стурбований накопиченням російських військових сил поблизу кордону України, заявив прес-секретар Джон Кірбі.
"Очевидно, що ми не хочемо бачити подальшого вторгнення Росії на українські території. Ми спостерігаємо за діями Москви і дуже серйозно сприймаємо цю загрозу", - сказав Кірбі.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі обговорив ситуацію зростання російської загрози із українськими колегами окремо. Також у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обговорював "шляхи посилення співпраці у сфері безпеки" з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
"Я провів продуктивну розмову з Ентоні Блінкеном, наголосивши, що Росія продовжує систематично погіршувати ситуацію на сході України та в Криму", - повідомив Кулеба.
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Невідомий вже у вашій постелі й гвалтує вашу дружину.
А вони досі слідкують.
Оцінюють ситуацію.
Як піде, не забудьте вийти з шафи і обуритися...
Калька з ватних ресурсів.
Стратеги, бл...!
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно.
Украинский президент Владимир Зеленский столкнется с последствиями в связи с тем, что он принимает неправильные решения и при этом обманывает администрацию Соединенных Штатов.
Как передает https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post , об этом заявил в среду, 31 марта, президент США Джо Байден, информирует https://uainfo.org UAINFO.org .
Он добавил, что это произойдет скоро.
Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.
«Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху.
Но Порошенко тогда все же меня обманул», - заявил президент США.
Журналист попросил уточнить, в чем заключался обман.
«Порошенко не хотел избавляться от генпрокурора Шокина и согласился это сделать, только когда я пригрозил, что Украина не получит от США $1 млрд помощи.
Но потом на место негодяя Шокина он поставил еще большего негодяя Луценко», - пояснил, вздыхая, Байден.
Говоря о Зеленском, американский президент сообщил, что тот тоже пытается его обманывать.
Байден отметил, что «вчера ему поступил доклад от Бернса (Уильям Бернс, новый глава ЦРУ - ред.)».
«Зеленский говорит, что независим от олигарха Коломойского и ничем ему не помогает. Но это не так», - сказал президент США, ссылаясь на материалы доклада ЦРУ.
«Нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил он.
Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: «Я так думаю».
В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.
В этом интервью, опубликованном изданием The Washington Post поздно вечером в среду, 31 марта (уже сегодня, 1 апреля, по киевскому времени, дата имеет значение), президент Джо Байден также рассказал о взаимоотношениях новой администрации США с Германией и вообще с Евросоюзом, а также с Китаем и Россией.