Пентагон пильно стежить за зростанням агресії з боку РФ і сприймає такі дії як загрозу, - Politico

Європейське командування Збройних сил США підвищило статус своєї бойової готовності до найвищого рівня після загострення ситуації на Донбасі.

Пентагон пильно стежить за діями Москви, оскільки Росія активізує свою військову діяльність у Східній Європі та Арктиці, кидаючи черговий виклик для адміністрації президента США Джо Байдена. Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Російські війська почали збирати військову техніку поблизу українського кордону. Тим часом реактивні літаки НАТО зафіксували надзвичайно велику кількість російських винищувачів та бомбардувальників біля повітряного простору союзників. А минулого тижня три російські "ядерно-озброєні" підводні човни активізувалися в Арктиці - нова демонстрація сили в регіоні.

Глава Північного командування США генерал Глен Ванхерк також повідомив про нещодавнє розширення російської агресії, вказуючи на намагання Москви "відновити свій вплив на світовій арені".

Зокрема, російські повітряні "операції" сьогодні є "складнішими", ніж у минулому, сказав Ванхерк, зазначивши, що в операціях часто задіяні кілька точок доступу і більше одного літака.

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Речник Європейського командування військових сил США капітан Венді Снайдер відмовився надавати деталі про рівень готовності командування, посилаючись на оперативну безпеку, але додав, що вони "дуже уважно спостерігають за ситуацією".

Нещодавнє збільшення російської військової активності представляє новий зовнішньополітичний виклик для адміністрації США, навіть коли Байден пообіцяв реалізувати жорсткий підхід до Росії, на відміну від колишнього президента Дональда Трампа, відносини якого з лідером Росії Володимиром Путіним свідчили про м’яке ставлення Америки до Москви.

Президент Джо Байден вже заявив про зміну політики США відносно Кремля, назвавши Путіна "вбивцею" і пообіцявши притягнути Росію до відповідальності за нещодавні хакерські атаки, включаючи нещодавню кібератаку, яка зачепила щонайменше сто американських компаній і дев'ять федеральних агентств.

Також нещодавно Байден схвалив додаткову допомогу Україні на 125 мільйонів доларів для захисту кордонів поблизу Росії, включаючи два озброєні патрульні човни та протиартилерійські РЛС. З 2014 року США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на понад 2 мільярди доларів.

Лідери Пентагону обговорюють проблеми активізації російської агресії із союзниками НАТО, адже на сході України 26 березня загинули чотири українських солдати та ще двоє були поранені унаслідок ескалації конфлікту. Також Пентагон стурбований накопиченням російських військових сил поблизу кордону України, заявив прес-секретар Джон Кірбі.

"Очевидно, що ми не хочемо бачити подальшого вторгнення Росії на українські території. Ми спостерігаємо за діями Москви і дуже серйозно сприймаємо цю загрозу", - сказав Кірбі.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі обговорив ситуацію зростання російської загрози із українськими колегами окремо. Також у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обговорював "шляхи посилення співпраці у сфері безпеки" з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Я провів продуктивну розмову з Ентоні Блінкеном, наголосивши, що Росія продовжує систематично погіршувати ситуацію на сході України та в Криму", - повідомив Кулеба.