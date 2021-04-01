Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Росія має право переміщувати війська в межах території країни на свій розсуд, це не становить загрози для інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він відповів на запитання українського журналіста, з чим пов'язане перекидання російських військ до кордонів з Україною.

"Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не має нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози", - наголосив Пєсков.

За його словами, РФ вживає необхідних заходів для гарантування безпеки своїх кордонів.

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"Ви знаєте, що по периметру кордонів РФ спостерігається підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і т.д. і т.п. Це все зобов'язує бути напоготові", - підкреслив Пєсков.

"А що стосується участі російських військ у збройному конфлікті на території України, то російські війська ніколи не брали в ньому участі і не беруть", - наголосив представник Кремля.

За його словами, "це є виключно внутрішньоукраїнським конфліктом". РФ, країни в Європі та в інших частинах світу не хотіли б, щоб "у результаті провокацій" ЗСУ "громадянська війна в Україні знову запалала", зазначив Пєсков.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з уже наявними на кордоні створює загрозу військовій безпеці держави", - заявив Хомчак.