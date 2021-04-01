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Новини Агресія Росії проти України
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Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Росія має право переміщувати війська в межах території країни на свій розсуд, це не становить загрози для інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він відповів на запитання українського журналіста, з чим пов'язане перекидання російських військ до кордонів з Україною.

"Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не має нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози", - наголосив Пєсков.

За його словами, РФ вживає необхідних заходів для гарантування безпеки своїх кордонів.

Також читайте: РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

"Ви знаєте, що по периметру кордонів РФ спостерігається підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і т.д. і т.п. Це все зобов'язує бути напоготові", - підкреслив Пєсков.

"А що стосується участі російських військ у збройному конфлікті на території України, то російські війська ніколи не брали в ньому участі і не беруть", - наголосив представник Кремля.

За його словами, "це є виключно внутрішньоукраїнським конфліктом". РФ, країни в Європі та в інших частинах світу не хотіли б, щоб "у результаті провокацій" ЗСУ "громадянська війна в Україні знову запалала", зазначив Пєсков.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з уже наявними на кордоні створює загрозу військовій безпеці держави", - заявив Хомчак.

Автор: 

армія рф (17509) кордон (4773) Пєсков Дмитро (1644) Донбас (22356) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+21
Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так а какого хрена тогда воняет Мордор по поводу Европы что Польша например расширяет американские базы,это ее територия и она может делать что хочет тоже самое у нас,кацапы пугают НАТО,только оно ни одной страны или територии не отжало в отличии от росии
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01.04.2021 14:04
+13
о да, войска куда более мирные чем даже гимназистки
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01.04.2021 14:00
+9
Гитлер тоже до последнего слал Сталину воздушные поцелуи
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01.04.2021 14:13
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Дивно, але головний зенелох вірить...
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01.04.2021 14:00 Відповісти
Это прикрытие вражеского агента.
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01.04.2021 14:08 Відповісти
Дорогие украинцы, это не то, что вы думаете.
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01.04.2021 15:26 Відповісти
кацапы неистребимы - на фото какой-то супер-пупер технологический ратник, а на боку - поаншетка времен Первой мировой с циркулем, курвиметром и проч....
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01.04.2021 14:33 Відповісти
о да, войска куда более мирные чем даже гимназистки
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01.04.2021 14:00 Відповісти
ага) скажи ще, що їх там нєт, педику
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01.04.2021 14:01 Відповісти
Мир в глазу!
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01.04.2021 14:01 Відповісти
накануне путин встречался с Меркель и Макроном, видимо не договорились
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01.04.2021 14:01 Відповісти
А может ровно наоборот... В духе Мюнхена 1938.
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01.04.2021 14:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648 конечно все может быть, но все таки хочется надеяться, что Запад извлекает правильные уроки из прошлого.
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01.04.2021 14:11 Відповісти
Факты показывают что не извлекают.
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01.04.2021 14:13 Відповісти
ЗАПАД СОПЛІ ЖУЄ, А США НЕ ДАСТЬ НАШЙ ВЛАДІ ЗЛИТИ УКРАЇНУ РФ.
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01.04.2021 14:28 Відповісти
Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так а какого хрена тогда воняет Мордор по поводу Европы что Польша например расширяет американские базы,это ее територия и она может делать что хочет тоже самое у нас,кацапы пугают НАТО,только оно ни одной страны или територии не отжало в отличии от росии
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01.04.2021 14:04 Відповісти
Так менталитет такой- нагадить под дверью соседу и убеждать, что не воняет.
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01.04.2021 19:04 Відповісти
Ох воно і дурне... Нас не турбує їх наявність, нас турбує організація оборони таким чином, щоби скоро вони дійсно нікому не несли загрози. Мертві кацапи не є небезпечними.
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01.04.2021 14:04 Відповісти
Само существование РФ уже несет угрозу! Не говоря уже про передислокацию ее войск с помощью которых она творит все непотребства!
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01.04.2021 14:05 Відповісти
***** воює з Байденом.
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01.04.2021 14:05 Відповісти
Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы/ Никто в правящей Украиной мафии Коломойского,гражданина Израиля , военного союзника РФ, и не беспокоится : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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01.04.2021 14:07 Відповісти
Есть пруфы на его слова?
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01.04.2021 14:27 Відповісти
https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8
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01.04.2021 14:46 Відповісти
ДЄбил?
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01.04.2021 21:22 Відповісти
Коломойшу геть ! Екстрадиція у США, націоналізація награбованого майна.
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01.04.2021 15:59 Відповісти
Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы - Цензор.НЕТ 77
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01.04.2021 14:09 Відповісти
Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы - Цензор.НЕТ 9157
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01.04.2021 14:09 Відповісти
на груди у этого ****** должна быть буква Х
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02.04.2021 07:38 Відповісти
Если Песков еще раз Заявил , что российских войск нет и это внутриукраинский конфликт , - То может быть настало то время для освобождения наших территорий . Если Нет , то на то и Суда нет и всех Отпускников в Неоплачиваемый вечный отпуск.
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01.04.2021 14:09 Відповісти
Гитлер тоже до последнего слал Сталину воздушные поцелуи
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01.04.2021 14:13 Відповісти
Немецкое командование имело все данные о размещении у границ советских войск в наступательных порядках. Иного выхода, кроме как напасть первыми у немцев уже не было. Опередили буквально на пару недель.
Иначе красные захватили бы всю Европу вместе с Германией, уже обескрлвленной в войне по всему миру..
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01.04.2021 14:35 Відповісти
Тоді в срср були широко розповсюджені організації парашутного спорту. Готувалися до нападу.
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01.04.2021 16:03 Відповісти
глубокие познания
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01.04.2021 20:04 Відповісти
они не будут представлять угрозы когда превратятся в фарш и пушечное мясо
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01.04.2021 14:13 Відповісти
Вот кому кому , а этому туалетному ёршику я верю , он же ни рапзу не был пойман на брехне , как и его шеф ****@.
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01.04.2021 14:13 Відповісти
Та шо там эту кацапскую обезьяну слушать,эта война с московией-на годы,если не больше, поэтому главное сейчас для Украины-укреплять и укреплять армию
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01.04.2021 14:14 Відповісти
В Югославії теж війна була "на годьі", а американці її закінчили за тиждень.
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01.04.2021 16:07 Відповісти
Головне -- розбомбити маскву і ще пару міст.
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01.04.2021 16:08 Відповісти
Письков просит не обращать внимания на "передвижения своих войск на своей территории" но у него начинаются словесный и натуральный понос когда Украина передвигает свои войска на своей территории.
Двойные стандарты они такие...
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01.04.2021 14:15 Відповісти
Путин и его прихлебаи, то ли во власти, то ли в телевизоре ВРУТ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!
Поэтому и слова писькова следут воспринимать в этом же ключе - раз говорит, что не угрожают, то значит точно задумали какую-то пакость.
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01.04.2021 14:15 Відповісти
Путин и его прихлебаи, то ли во власти, то ли в телевизоре ВРУТ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!
Поэтому и слова писькова следут воспринимать в этом же ключе - раз говорит, что не угрожают, то значит точно задумали какую-то пакость.
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01.04.2021 14:18 Відповісти
Кацапы слишком много внимания уделяют отмазкам, 100% что то задумали!
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01.04.2021 14:20 Відповісти
зібралися щоб воювати з НАТО? недоумки
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01.04.2021 14:25 Відповісти
Говорят , что у пескова глисты!!!!! И не только в жопе а и в мозгу!!
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01.04.2021 14:35 Відповісти
Ось звідки в нашої недовлади впевненість в тому, що вони найрозумніші, а навколо всі лохи! Все як у кремлядів.
Війська НАТО загрожують московії, але іхтамнєтьі концентруються на кордоні з Україною, а не на кордоні з США. Логікою тут і не пахне, але ви вірте, все так і є!
Якщо ще 2 роки тому саме це відрізняло московію та Україну, то тепер заяви московитів нічим не відрізняються від заяв зе-влади. Логіки ніц немає.
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01.04.2021 14:37 Відповісти
В 2014 році в Криму ми вже все це чули. Там також щось переміщувалося в рамках чогось.
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01.04.2021 14:40 Відповісти
Экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию. Скопление войск РФ близ границ Украины - это тест для Байдена.(с)
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01.04.2021 14:42 Відповісти
Таку ж саме заяву Україна нехай зробить
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01.04.2021 14:49 Відповісти
А чего бы роSSии по своему усмотрению не перебросить войска к китайской границе? А-то вдруг Дракон проснется и захочет кушать, а вас там нет? И пойдет искать пропитание до Урала и далее?
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01.04.2021 14:50 Відповісти
По его словам, "это является исключительно внутриукраинским конфликтом". РФ, страны в Европе и в остальных частях мира не хотели бы, чтобы "в результате провокаций" ВСУ "гражданская война в Украине снова воспламенилась", отметил Песков.- тогда почему куйло с фрицами и жабоедами обсуждают "исключительно внутриукраинский конфликт" при том без участия "зе вавочки" ???
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01.04.2021 15:15 Відповісти
что нормально для рашки (скопление войск у територрии соседей) то запрещено другим !!!
а ну-ка если б Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Монголия, Китай, Япония (кого забыл - пардон) сосредотачивали б безобидные войса на кордоне с рашкой ибо имеют на это право (со слов пургоносца)...как бы засмердел песьков ????
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01.04.2021 15:39 Відповісти
Обстрелы ГРАДами через границу, Иловайск, Новоазовск.
28.08.14 г
"На южном направлении в течение вчерашнего дня ситуация развивалась следующим образом: около 11:00 на окраине Новоазовска позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны из установок "Град" с территории России. После этого в 12:30 началась атака двумя колоннами военной техники в составе танков, БМП и БТР, которые зашли в Украину с Весело-Вознесенки и Максимовки Ростовской области РФ. Не имея тяжелого вооружения, пограничники и гвардейцы отступили. С целью сохранения жизни украинских военных и перегруппировки сил и средств приказом командования АТО из Новоазовска были выведены подразделения объединенных сил АТО, МВД и Государственной пограничной службы. Ближе к вечеру обе российские колонны вошли в Новоазовск."
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01.04.2021 16:14 Відповісти
шкода, що хімічну і бактеріологічну зброю заборонили, кацапи не люди, на їх знищення конвенція чи, що там не поширюється.
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01.04.2021 16:55 Відповісти
путлеровцам верить - себя не уважать!!! уже много раз проверено, если письин начинает рассказовать о том что будет мир - то обязательно будет война.... нельзя верить кацапам никогда!
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01.04.2021 19:00 Відповісти
25 БТГ це 800*25 = 20 тис. чол.
Армія в нас 200 тис і ми навіть не зможемо оборонну війну вести?
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01.04.2021 20:47 Відповісти
 
 