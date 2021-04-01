На Євробаченні в Нідерландах дозволять бути присутніми глядачам з негативним тестом на COVID-19

Влада Нідерландів дозволила глядачам бути присутніми в залі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться в травні у Роттердамі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили організатори конкурсу.

"Ми вітаємо рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу Євробачення у травні", - повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал, коментуючи рішення влади Нідерландів.

Як зазначили організатори конкурсу, найближчими тижнями буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.

На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі - одночасно може бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. При цьому в них має бути при собі негативний результат тесту на коронавірус.

Євробачення цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на Євробаченні в 2019 році.

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Як раніше повідомлялося, Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум".

Пізніше музиканти повністю переписали пісню і зняли на неї новий кліп.