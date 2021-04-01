Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав росіян чітко розуміти, що Грузія є небезпечною для російських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", з таким твердженням він виступив у розмові з журналістами, коментуючи акцію протесту в країні проти візиту журналіста Володимира Познера.

Раніше сьогодні грузинські активісти через висловлювання Познера про Абхазію і Південну Осетію провели демонстрацію біля бутика-готелю Vinotel у Тбілісі, де російський телеведучий і його друзі зібралися напередодні дня його народження.

Готель, де перебував Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася у готель Rooms, однак активісти закидали яйцями і його. Відбулися сутички мітингувальників з поліцією.

"Перше - ми рішуче засуджуємо агресивні дії екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян у Тбілісі. Друге - ми бачили сьогоднішню заяву прем'єр-міністра Грузії, який також засудив ці дії, і ми вітаємо цю заяву. Третє - ми вдячні грузинським поліцейським за те, що вони гарантували безпеку росіян. І нарешті Грузія небезпечна для російських громадян, туди просто небезпечно їздити - це росіяни мають чітко розуміти", - сказав Пєсков.

При цьому представник Кремля привітав Познера з днем ​​народження і порадив зустрічати його вдома.

"Тут спокійніше", - зазначив прессекретар Путіна.

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У Грузії Познера, його друзів і готель у Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням запровадженої в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф. Він уже повернувся до Москви.