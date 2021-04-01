Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав росіян чітко розуміти, що Грузія є небезпечною для російських громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", з таким твердженням він виступив у розмові з журналістами, коментуючи акцію протесту в країні проти візиту журналіста Володимира Познера.
Раніше сьогодні грузинські активісти через висловлювання Познера про Абхазію і Південну Осетію провели демонстрацію біля бутика-готелю Vinotel у Тбілісі, де російський телеведучий і його друзі зібралися напередодні дня його народження.
Готель, де перебував Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася у готель Rooms, однак активісти закидали яйцями і його. Відбулися сутички мітингувальників з поліцією.
"Перше - ми рішуче засуджуємо агресивні дії екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян у Тбілісі. Друге - ми бачили сьогоднішню заяву прем'єр-міністра Грузії, який також засудив ці дії, і ми вітаємо цю заяву. Третє - ми вдячні грузинським поліцейським за те, що вони гарантували безпеку росіян. І нарешті Грузія небезпечна для російських громадян, туди просто небезпечно їздити - це росіяни мають чітко розуміти", - сказав Пєсков.
При цьому представник Кремля привітав Познера з днем народження і порадив зустрічати його вдома.
"Тут спокійніше", - зазначив прессекретар Путіна.
У Грузії Познера, його друзів і готель у Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням запровадженої в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф. Він уже повернувся до Москви.
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Не отравят - так пристрелят
Гореть вам в аду , твари поганые, синем пламенем !
Это все равно что Жириновский бы в отеле Хайят в Киеве свой др праздновал.
Дидеба Сакартвело! დიდება საქართველოს
В США?)
І, взагалі, Україна разом із Грузією та Молдовою повинні були би створити спільний список нев"їздних осіб.
В"їхав в Абхазію, порушуючи законодавство Грузії, в Україні та Молдові - нев"їздний;
в"їхав в Крим, порушуючи законодавство України - нев"іздний в Грузії та Молдові і т.п.
И в прямом и в переносном смысле.