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Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна

Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав росіян чітко розуміти, що Грузія є небезпечною для російських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", з таким твердженням він виступив у розмові з журналістами, коментуючи акцію протесту в країні проти візиту журналіста Володимира Познера.

Раніше сьогодні грузинські активісти через висловлювання Познера про Абхазію і Південну Осетію провели демонстрацію біля бутика-готелю Vinotel у Тбілісі, де російський телеведучий і його друзі зібралися напередодні дня його народження.

Готель, де перебував Познер і його друзі, закидали яйцями. Компанія перебралася у готель Rooms, однак активісти закидали яйцями і його. Відбулися сутички мітингувальників з поліцією.

"Перше - ми рішуче засуджуємо агресивні дії екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян у Тбілісі. Друге - ми бачили сьогоднішню заяву прем'єр-міністра Грузії, який також засудив ці дії, і ми вітаємо цю заяву. Третє - ми вдячні грузинським поліцейським за те, що вони гарантували безпеку росіян. І нарешті Грузія небезпечна для російських громадян, туди просто небезпечно їздити - це росіяни мають чітко розуміти", - сказав Пєсков.

При цьому представник Кремля привітав Познера з днем ​​народження і порадив зустрічати його вдома.

"Тут спокійніше", - зазначив прессекретар Путіна.

Також дивіться: У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями. ВІДЕО+ФОТО

У Грузії Познера, його друзів і готель у Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням запровадженої в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф. Він уже повернувся до Москви.

Автор: 

Грузія (1846) Пєсков Дмитро (1644) Познер (8)


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Топ коментарі
+46
Для вас , кацапов , любая страна опасная , так как вы сами представляете опасность всему миру , хвастаясь ядерным пеплом!
Гореть вам в аду , твари поганые, синем пламенем !
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01.04.2021 14:27
+37
Но варнякал он про Абхазию и Южную Осетию как настоящий имперец. За что и получил заслуженную встречу.
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01.04.2021 14:31
+29
а про УКРАИНУ вообще забыть...
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01.04.2021 14:26
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Ну вообще-то Познер является гражданином США.
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01.04.2021 14:26 Відповісти
Но варнякал он про Абхазию и Южную Осетию как настоящий имперец. За что и получил заслуженную встречу.
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01.04.2021 14:31 Відповісти
тоді не зрозуміло. чого за нього Пєсков очко дере.
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01.04.2021 14:49 Відповісти
Такое же самое. На себя примерил. И у Познера два гражданства осталось -- США и Раши.
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01.04.2021 14:56 Відповісти
та ясен перец, что два. тоже мне омерику открьіл.
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01.04.2021 14:58 Відповісти
и Франции
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01.04.2021 16:56 Відповісти
Да, по праву рождения.
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01.04.2021 22:20 Відповісти
ПОЗНЕР пить "BORJOMI"!!!
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01.04.2021 14:34 Відповісти
И шо с того? Бывшей савецкой агентуры не бывает, под гражданством любой страны
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01.04.2021 14:34 Відповісти
Савка Шустрый то же не гражданин Украины. Но на наших дебилах своим телеговнищем бабло рубит. Как и Познер в Параше. Совпадение?
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01.04.2021 15:51 Відповісти
а про УКРАИНУ вообще забыть...
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01.04.2021 14:26 Відповісти
кацапам опасно везде!

Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 9077
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01.04.2021 15:15 Відповісти
Да и Россия тоже опасна для граждан РФ
Не отравят - так пристрелят
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01.04.2021 14:27 Відповісти
что вы - это их родное, им же как глистам - внешний мир опасен и смертелен
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01.04.2021 15:06 Відповісти
Для вас , кацапов , любая страна опасная , так как вы сами представляете опасность всему миру , хвастаясь ядерным пеплом!
Гореть вам в аду , твари поганые, синем пламенем !
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01.04.2021 14:27 Відповісти
они им пугать пытаются, а не хвастаются)
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01.04.2021 15:17 Відповісти
Возможно и так , согласен !
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01.04.2021 16:05 Відповісти
Шо этим винторогам нужно сделать в Украине, шоб им письков запретил тут шастать?
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01.04.2021 14:28 Відповісти
Для этого нужно было закрыть границы с Мордором еще в марте 2014 года.
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01.04.2021 14:35 Відповісти
Да и сейчас можно было бы. Что мешает?
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01.04.2021 15:55 Відповісти
Проводити опитування: "ху*ло- вбивця"?
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01.04.2021 14:38 Відповісти
В Тулу! В Улан-Удэ! "Широка страна моя родная!"
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01.04.2021 14:30 Відповісти
https://youtu.be/Yi41ZdYyA3A Прівєт чіта.
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01.04.2021 14:46 Відповісти
Так во всём мире расиянам дают под зад.
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01.04.2021 14:30 Відповісти
вдома сидіть, мразота
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01.04.2021 14:31 Відповісти
А вам везде опасно!!!! Потому что опасны ВЫ САМИ!!!!!
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01.04.2021 14:31 Відповісти
Для кацапов везде опасно, везде успели насрать.
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01.04.2021 14:34 Відповісти
учитесь у грузин как нужно гнать из всех щелей кацапские цивилизационно - канализационные отбросы !
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01.04.2021 14:35 Відповісти
юбой человек, гражданином какой бы страны он ни был, отрицающий международно признаные границы какого-либо государства, не имеет морального права приехать в это государство, а уж тем более праздновать там свой день рождения.
Это все равно что Жириновский бы в отеле Хайят в Киеве свой др праздновал.
Дидеба Сакартвело! დიდება საქართველოს
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01.04.2021 14:35 Відповісти
а депутат Волошин, Мертвечук и всё ОПЗЖ спокойно отрицают независимость целого большого государства Украина - и ничего- живут! Интересно в парламенте Грузии есть такие депутаті?
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01.04.2021 16:59 Відповісти
Хай імперці сидять на Московії, так краще для всіх.
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01.04.2021 14:38 Відповісти
Интересно а если бы Вахтанг Кикабидзе приехал на Росию и нарушил тамошние правила. Его бы местные ментозавры не оштрафовали? Скорее наоборот - еще бы сделали из мухи слона. Просто Раша страна двойных и тройных стандартов.
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01.04.2021 14:41 Відповісти
Крыса кремлёвская чужими руками для расеян железный занавес делает.
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01.04.2021 14:42 Відповісти
Путинский сброд пусть едет развлекаться в свою махачкалу,читу,магадан,в Грузии их не ждут.
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01.04.2021 14:43 Відповісти
Ну в Махачкале рузге тоже не очень ждут
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01.04.2021 14:58 Відповісти
Даги подхалимно лижут московитский сапог и бояться пикнуть.
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01.04.2021 15:02 Відповісти
не раSSеяне могут ехай в Грузия, но назад токо нахай или грузам 200
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01.04.2021 14:43 Відповісти
І в Ураїну теж!
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01.04.2021 14:43 Відповісти
Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 9436
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01.04.2021 14:44 Відповісти
я обездил всю Европу...время открыть для себя Сакартвело!
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01.04.2021 14:49 Відповісти
и в Украину тоже не ездите, это тоже опасная для расиян страна
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01.04.2021 14:52 Відповісти
Молодцы, грузины. А наши малороссы готовы любому расейскому "гуру" в рот заглядывать.
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01.04.2021 14:53 Відповісти
"и посоветовал встречать его дома."

В США?)
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01.04.2021 14:55 Відповісти
Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 63"
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01.04.2021 14:57 Відповісти
Москалі підтверджують вашу правоту своїм прислів'ям :харашо там гдє нас нєт.
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01.04.2021 17:38 Відповісти
саме так! це як раз із прислів"я, воно вже давно мутувало у цей гибрид.
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01.04.2021 18:15 Відповісти
По поводу Грузии я бы сильно не умилялся. Там при власти наш аналог зелени. Остальных понемногу переводят в разряд маргиналов.
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01.04.2021 14:58 Відповісти
Російських шовіністів повинні гнати звідусюди!
І, взагалі, Україна разом із Грузією та Молдовою повинні були би створити спільний список нев"їздних осіб.
В"їхав в Абхазію, порушуючи законодавство Грузії, в Україні та Молдові - нев"їздний;
в"їхав в Крим, порушуючи законодавство України - нев"іздний в Грузії та Молдові і т.п.
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01.04.2021 15:00 Відповісти
Тройные имена надо давать политикам Кремля захваченного .Познер=Опознер=Опозорился( ругал страну,а приехал отдыхать???).Например Затулин=Затулян=Затылок - все видет через попу.В Ватикане= Бэй Ата Гане((Бек Отец(Батя) Кровей на одэри)) якобы увидел антиодэрскую карту.Человек смотрит сзади,тем более неуч не знает ,что у др.историков 12в. Атам(Отец Горящий) спустился в ИНДИЮ Атропатену=АтроБахия(половина Одэрбэйджана) со ст.ГанаУдж=Константинополь.Чем дальше тем больше Россия превращается в страну дуриков(ей помогают внутри). Жириновский-Жирик=Жиртрест.
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01.04.2021 15:03 Відповісти
Жирик иногда ширится(колется)Никак иначе не обьяснить его приходит к Скабеевой с фальшивыми картами Кавказа-это когда слово Арарат(Эр яра Ата-муж рана Отца пер с азэри) читают наоборот и получают -урарту(???).Только наркоман способен. На старости лет опозорился......
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01.04.2021 15:27 Відповісти
Имя им одно: ****** - людоеды.
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01.04.2021 16:04 Відповісти
нужно помнить и знать, Кацапия, опасная страна дл всего Мира.
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01.04.2021 15:12 Відповісти
Ага опасная, потому-что ни кого не избили, не убили, не ограбили, по фейковым делам не засадили. Не то что Рашка.
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01.04.2021 15:12 Відповісти
хуже войны с Кацапией есть только дружба с Кацапией.
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01.04.2021 15:13 Відповісти
Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 5278"
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01.04.2021 15:17 Відповісти
Российское отродье это не люди это свиньи!!! Свиней из хлева выпускать нельзя, а лучше хлев под названием Россия изолировать от мира и обнести колючей проволкой!!!
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01.04.2021 15:25 Відповісти
Было бы отлично, если бы вы все сидели в своем свинарнике и никуда не ездили.
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01.04.2021 15:40 Відповісти
Грузія небезпечна, як і інша демократична країна до окупантів, терористив і вбивць, а для нормального громадянина, звичайно ні.
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01.04.2021 15:47 Відповісти
Для вас уродов теперь каждая страна будет опасной. Везде, где вы были, там и насрали.
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01.04.2021 15:47 Відповісти
В Грузии с яйцами нормально.
И в прямом и в переносном смысле.
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01.04.2021 15:54 Відповісти
а чегой-то Саак не поддержал - молчит...
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01.04.2021 16:53 Відповісти
Яйца ищет???
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02.04.2021 01:19 Відповісти
Песков считает, что отобрав у Грузии кусок территории, россияне должны получить любовь грузин? Оригинально как.
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01.04.2021 15:54 Відповісти
они так и украинцев в себя "влюбляют".
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01.04.2021 16:04 Відповісти
а Макаревич и сін Ефремова говорил: "Украина должна відохнуть1" - то есть отряхнуться от пролитой крови и забіть?
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01.04.2021 16:52 Відповісти
* а Макаревич и сын Ефремова говорил: "Украина должна выдохнуть1" - то есть отряхнуться от пролитой крови и забыть?
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01.04.2021 17:00 Відповісти
знакомый бюргер собирался, не в одиночку даже, а в составе конвоя из жиломобилей в проекте Joyride team, петлю от питера до норвегов в район киркинеса сделать. говорил отменили. никаких гарантий безопасности для путешествий по раше сегодня никто не даёт.
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01.04.2021 15:56 Відповісти
этот недобитый жид Познер , ещё та **** пророссийская!!так ему и надо!!
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01.04.2021 16:00 Відповісти
это правильно, нехер ездить в Грузию и Украину, пусть ездют в Забайкалье
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01.04.2021 16:04 Відповісти
ПЕСКОВ! ЭТО ТВОЯ СТРАНА-УБИЙЦА ОПАСНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА!!!!!
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01.04.2021 17:22 Відповісти
Ще трохи і майже всі країни стануть для росіян небезпечними
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01.04.2021 17:36 Відповісти
Нехай земля горить під москалями за межами московії
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01.04.2021 17:46 Відповісти
ქართველები ჩვენი ძმები არიან! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს
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01.04.2021 18:12 Відповісти
Все правильно, всіх кацапів вернути додому, обнести територію 10-метровим муром і неха там сидять, нічого гадити по всьому світу...
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01.04.2021 18:20 Відповісти
 
 