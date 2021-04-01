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Новини
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Нардепи досі можуть брехати в деклараціях, бо серйозне покарання за це їм не загрожує, - Шабунін

Нардепи досі можуть брехати в деклараціях, бо серйозне покарання за це їм не загрожує, - Шабунін

Нардепи за недостовірне декларування не несуть жодної кримінальної відповідальності.

Про це у Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Антикорупціонер нагадав, що нардепи не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, "хоча божилися, що встигнуть це зробити".

За словами Шабуніна, кримінальна відповідальність за недостовірне декларування може загрожувати нардепам, якщо сума прихованого майна перевищує 9 млн грн.

"Менше коштує, наприклад, трикімнатна квартиру в центрі Києва. Тобто збрехавши про таку еліточку - депутат заплатить смішний штраф (чи відбудеться громадськими роботами). Тож ж чому депутатам (та іншим) тупо не брехати в деклараціях? Від серйозного покарання за це вони себе хороших захистили", - зазначив глава ЦПК.

За словами Шабуніна, треба віддати належне президенту Зеленському.

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"Якраз він виконав свою обіцянку і вніс у Раду законопроєкт #4651 (яким повертає в'язницю за брехню в деклараціях). Навіть невідкладним визначив. Проте депутати на Зеленського забили, в тому числі "Слуги народу". Власне, останні і зробили все можливе, щоб не розглянути цей законопроєкт до закінчення періоду декларування. А значить, і покарати їх в'язницею за брехню у вже поданих деклараціях (за 2020 р.) неможливо", - підкреслив глава ЦПК.

Крім того, Шабунін зазначив, що спікер Ради Разумков "хоче продовжити цю корупційну індульгенцію і на декларації за 2021".

"Для цього він, наприклад, надіслав законопроєкт #4651 до Венеціанської Комісії. Це при тому, що Венеційка вже рекомендувала Україні карати в'язницею за брехню в деклараціях. Найближче засідання Венеційки, до слова, аж в липні. Тож Спікер, таким чином, пробує заблокувати голосування аж до осені", - підкреслив глава ЦПК.

Також читайте: Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки

Автор: 

декларація (1423) Шабунін Віталій (534) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+3
ой, і хто це випадково зробив разом?
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01.04.2021 14:53
+3
і 73/43%зебіл гордо мовчить...
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01.04.2021 15:02
+3
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1377579827201507330 51 мин

В Украине стартовал новый сезон декларирования Слугами Норода награбленного у народа. Пока быдло пытается впихнуть 10 квартир, 240 миллионов и пальто за 620 000 гривен в декларацию, девочка Маша восьми лет отроду отправляет последние 100 гривен солдатам на фронт.
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01.04.2021 15:05
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А кому з наших казнокрадів ворів щось грозить взагалі? Безкарність породжує ще більше зло.
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01.04.2021 14:51 Відповісти
ой, і хто це випадково зробив разом?
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01.04.2021 14:53 Відповісти
і 73/43%зебіл гордо мовчить...
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01.04.2021 15:02 Відповісти
ти дебіл, 30 років так живете тільки в режимі Снігова Куля.
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01.04.2021 15:12 Відповісти
пнх, твої зебільне ндоробло!
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01.04.2021 15:58 Відповісти
на х*ю сидиш ти , дебіл. Тільки от рибку ти їсти довго не будеш....
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01.04.2021 15:59 Відповісти
хорошо бы, если только врали в декларациях, они врут во всем. губошлепы буратинные.
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01.04.2021 14:56 Відповісти
Не то, что не грозит! Наши судьи вообще считают само декларирование наворованного нарушением конституционных прав ворья всех стран мира!
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01.04.2021 14:59 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
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01.04.2021 14:59 Відповісти
Да разве дело только в декларациях? В декларациях они указывают 1-10% того что им принадлежит. Остальное оформлено на дальних родственников и подконтрольных людей. Расследований на эту тему в инете масса. Вот где "подводная часть айсберга", а не в декларациях.
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01.04.2021 15:02 Відповісти
эти уроды могут делать вообще все, без исключения пока представляют в ВР интересы алигархов и правительства. даже неприкосновенность тут не при чем. и как раз вторые дают им эту воможность. акон в Украине для обычных людей и неугодных.
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01.04.2021 15:04 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1377579827201507330 51 мин

В Украине стартовал новый сезон декларирования Слугами Норода награбленного у народа. Пока быдло пытается впихнуть 10 квартир, 240 миллионов и пальто за 620 000 гривен в декларацию, девочка Маша восьми лет отроду отправляет последние 100 гривен солдатам на фронт.
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01.04.2021 15:05 Відповісти
женщина с запада Украины под уголовной статьей за высказивания подозрения к вакцине,ну не верит женщина что она качественная, не верит. но нужно не верить молча иначе тбрьма. а за разграбление стратегичесского запаса индивидуальной защиты никого не привлекают. это как понять? за провал вакцинации никому ничего. кто ,,,УЙЛО, ребята? тот или этот? удорожание строительства дороги на 91%,(в 2 раза) виновних нет, это нормальная практика. отмыть стены и поменять дверь в ВР за пару лямов, это нормально..на президент считает что все это норма. о чем будем говорить?
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01.04.2021 15:18 Відповісти
с шабунина такой антикоррупционер, как с зеленского президент. наказывать надо не за вранье в декларации, а за незаконное обогащение.
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01.04.2021 15:40 Відповісти
Та ти шо, Шлабунін. Ти ж особисто до цього приклав руку і твої писклявки- брехуни Защоку, Найом і Піскарьолєщ. Але ті отримують по пів лімона державних коштів, а ти на нулі, тому і інколи писклявим голосочком випрошуєш і собі коритко. Такі ви борцуни.
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01.04.2021 15:44 Відповісти
Делайте ГЛАСНЫМИ все кражи и поползновения у корыта и слава найдёт "героев даже на том свете". Бог не Ерошка видит немножко. Как пример Гепа и демент снова вместе снова рядом.
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01.04.2021 16:28 Відповісти
 
 