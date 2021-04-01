Нардепи досі можуть брехати в деклараціях, бо серйозне покарання за це їм не загрожує, - Шабунін
Нардепи за недостовірне декларування не несуть жодної кримінальної відповідальності.
Про це у Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Антикорупціонер нагадав, що нардепи не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, "хоча божилися, що встигнуть це зробити".
За словами Шабуніна, кримінальна відповідальність за недостовірне декларування може загрожувати нардепам, якщо сума прихованого майна перевищує 9 млн грн.
"Менше коштує, наприклад, трикімнатна квартиру в центрі Києва. Тобто збрехавши про таку еліточку - депутат заплатить смішний штраф (чи відбудеться громадськими роботами). Тож ж чому депутатам (та іншим) тупо не брехати в деклараціях? Від серйозного покарання за це вони себе хороших захистили", - зазначив глава ЦПК.
За словами Шабуніна, треба віддати належне президенту Зеленському.
"Якраз він виконав свою обіцянку і вніс у Раду законопроєкт #4651 (яким повертає в'язницю за брехню в деклараціях). Навіть невідкладним визначив. Проте депутати на Зеленського забили, в тому числі "Слуги народу". Власне, останні і зробили все можливе, щоб не розглянути цей законопроєкт до закінчення періоду декларування. А значить, і покарати їх в'язницею за брехню у вже поданих деклараціях (за 2020 р.) неможливо", - підкреслив глава ЦПК.
Крім того, Шабунін зазначив, що спікер Ради Разумков "хоче продовжити цю корупційну індульгенцію і на декларації за 2021".
"Для цього він, наприклад, надіслав законопроєкт #4651 до Венеціанської Комісії. Це при тому, що Венеційка вже рекомендувала Україні карати в'язницею за брехню в деклараціях. Найближче засідання Венеційки, до слова, аж в липні. Тож Спікер, таким чином, пробує заблокувати голосування аж до осені", - підкреслив глава ЦПК.
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1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1377579827201507330 51 мин
В Украине стартовал новый сезон декларирования Слугами Норода награбленного у народа. Пока быдло пытается впихнуть 10 квартир, 240 миллионов и пальто за 620 000 гривен в декларацию, девочка Маша восьми лет отроду отправляет последние 100 гривен солдатам на фронт.