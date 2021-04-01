Навіть у разі потрапляння і в "червону" зону Харків не буде закривати дитсадки і переводити молодшу школу на "дистанційку", - міськрада

Навчання в закладах загальної середньої освіти Харкова з понеділка, 5 квітня, буде проводитися за змішаною формою.

Про це сьогодні на брифінгу повідомила журналістам директорка Департаменту освіти Ольга Деменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Вона зазначила, що в понеділок учні молодшої школи повернуться до звичайних занять в класах, а учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно.

"Учні 1-4 класів навчатимуться стаціонарно з жорстким дотриманням протиепідеміологічних заходів. Що стосується середньої і старшої школи, то, з огляду на епідеміологічну ситуацію, змушені переводити їх на дистанційне навчання", - повідомила чиновниця.

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Вона також зазначила, що якщо епідситуація погіршиться і Харків потрапить в "червону зону", учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм потрібно працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їхнього здоров'я", - зазначила Деменко.