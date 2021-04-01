Навіть у разі потрапляння і в "червону" зону Харків не буде закривати дитсадки і переводити молодшу школу на "дистанційку", - міськрада
Навчання в закладах загальної середньої освіти Харкова з понеділка, 5 квітня, буде проводитися за змішаною формою.
Про це сьогодні на брифінгу повідомила журналістам директорка Департаменту освіти Ольга Деменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Вона зазначила, що в понеділок учні молодшої школи повернуться до звичайних занять в класах, а учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно.
"Учні 1-4 класів навчатимуться стаціонарно з жорстким дотриманням протиепідеміологічних заходів. Що стосується середньої і старшої школи, то, з огляду на епідеміологічну ситуацію, змушені переводити їх на дистанційне навчання", - повідомила чиновниця.
Вона також зазначила, що якщо епідситуація погіршиться і Харків потрапить в "червону зону", учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.
"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм потрібно працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їхнього здоров'я", - зазначила Деменко.
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Что касается Харькова - люто поддерживаю. Харьковчанам ни маски, ни карантинные меры не нужны вообще. Харьковчанам нужен забор по периметру, а внутри пусть друг друга ипут в любых позах. Хотят подыхать? Пусть подохнут. Мало их гепа ипал.
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За сутки умерли 22 больных
В небольшом количестве случаев возникли серьезные осложнения. Нескольким детям потребовалась реанимация.
В Британии соответствующие симптомы проявились примерно у 100 детей. По данным исследований, аналогичные реакции имели место и в континентальной Европе.
Как предполагают медики, они вызваны запоздалой иммунной реакцией на вирус и напоминают симптомы другого, давно известного заболевания - синдрома Кавасаки.
Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.
вони там у міськраді йо...нулись. ((
у нас така сама ситуація,як в Польщі
Dlaczego trzecia fala COVID-19 tak wysoka? Brytyjski wariant, otwarte żłobki i przedszkola
Чому третя хвиля COVID-19 така сильна? Британський варіант, відкриті ясла та дитячі садки
Już kilka tygodni temu minister Niedzielski wskazywał, że jedną z głównych przyczyn trzeciej fali jest brytyjska mutacja koronawirusa. - Dane pokazują, że staje się on dominującym wariantem SARS-CoV-2 w Polsce. Wiadomo też, że zakaźność tego wirusa jest większa (mniejsza ilość materiału zakaźnego jest konieczna do wywołania choroby ), a przebieg choroby wygląda na to, że cięższy - mówi dr Stopyra.
однією з головних причин Третьої хвилі є мутація британського коронавірусу. - Дані показують, що він стає домінуючим варіантом ГРВІ-CoV-2 в Польщі. Відомо також, що цей вірус є більш інфекційним (для викликання хвороби потрібно менше інфекційного матеріалу) і перебіг хвороби виявляється більш важким
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Jeżeli te cechy patogenu połączymy z niestosowaniem się do zasad reżimu sanitarnego, sytuacja robi się poważna. - Pamiętajmy, żeby wirus zakażał, musi mieć do tego warunki. Stwarzamy mu je, nie przestrzegając reżimu sanitarnego, nie zachowując w tym względzie samodyscypliny - podkreśla Lidia Stopyra.
Zakaźnik dostrzega jeszcze inny czynnik, który przyczynił się do obecnej sytuacji. To otwarte żłobki i przedszkola. - Jestem przeciwna, żeby te placówki, włącznie ze szkołami, zamykać. Wszyscy wiemy, jakie to niesie za sobą szkody edukacyjne, psychiczne i społeczne. Teraz jednak nie mamy wyjścia - w tych grupach bowiem nie jesteśmy w stanie zachować żadnego reżimu sanitarnego.
ще один фактор, який сприяв нинішній ситуації. Це відкриті ясла та садочки. - Я проти закриття цих закладів, зокрема шкіл. Ми всі знаємо, що це спричиняє освітній, психічний та соціальний збиток. Однак зараз у нас немає вибору - у цих групах ми не можемо підтримувати жодного санітарного режиму.
To są przecież małe dzieci. Nie będą nosić maseczek, nie zachowają dystansu. Dlatego na dwa - trzy tygodnie miejsca te powinny zostać zamknięte, aż tempo wzrostu zakażeń spadnie.
трудно написать 17 тыс ? Откуда вы все эти К берёте - у кацапов ?
к - тысячи, м - миллионы, нм - нанометры, мс - миллисекунды, мкс - микросекунды, пс - пикосекунды. кб - килобайт, мб - мегабайт, гб - гигабайт...
Для общего развития, чтобы откровенно не выделяться невежеством, рекомендую изучить "метрическую систему СИ" и, соответственно, "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98 приставки СИ ".
И где там 1000 уе - выглядит как 10К ??
1000 уе = 1к уе.
Также, специально для Вас сообщаю: в общепринятой системе обозачений 10К означает не 10`000, а "десять кельвинов" - 10 градусов от абсолютного нуля, т.е. -263.15 градусов Цельсия. Ещё раз доступно объясняю: К (большая буква, прописная) - это ГРАДУСЫ КЕЛЬИВИНА, а к (маленькая буква, срочная) - это обозначение ТЫСЯЧ. Также, общеупотребительными (популярными, для "выразительности" литературных текстах) стали такие сокращения, как "кк" = "М" или "ккк" = "Г".
Больше книжек читайте, меньше пишите каментов под новостями - не будете невеждой так сильно выглядеть.