Лідери рейтингу довіри: найбільше довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%), - опитування "Рейтингу"

Рейтинг довіри до політиків очолюють Володимир Зеленський і Віталій Кличко.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-28 березня. Також соціологи з'ясували, як українці ставляться до посилення карантину у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, президенту Зеленському довіряють 46%, а лідеру партії УДАР Кличку – 33% опитаних українців.

Володимиру Гройсману довіряють 32, Дмитру Разумкову – 31, Юлії Тимошенко – 29, Петру Порошенку – 23, Юрію Бойку – 23, Арсенію Яценюку – 22, Арсену Авакову – 22, Денису Шмигалю – 16, Віктору Медведчуку – 15%.

У дослідженні йдеться, що 63% підтримують запровадження "жорсткого" карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 61% очікують, що поширення вірусу зменшиться внаслідок запровадження "жорсткого" карантину. Жорсткий карантин найбільше підтримують респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто стежать за новинами про Covid-19.

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84% вважають що в Україні насамперед не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок наразі знаходиться на найвищому рівні з 2017 року.

Дослідження проведене 26-28 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Соціологи опитали 2500 респондентів старше 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.