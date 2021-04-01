УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4348 відвідувачів онлайн
Новини
964 13

Надходження від ПДВ в Україні за рік виросли в 1,5 раза, - Держподатслужба. ІНФОГРАФІКА

Надходження від ПДВ в Україні за рік виросли в 1,5 раза, - Держподатслужба. ІНФОГРАФІКА

Державна податкова служба відзвітувала про стан надходжень до державного бюджету за минулі три місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційній довідці про стан надходжень до державного бюджету в січні-березні 2021 року.

У податковій службі зазначили, що надходження до бюджету перевищують певні індикативи і зберігають позитивну тенденцію зростання у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Так, у період з січня по березень 2021 р. індикатив становив - 121,1 млрд грн, а факт - 128,7 млрд грн. Таким чином перевиконання становило +7,6 млрд грн, а в порівнянні з минулим роком: +17,9 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко

Надходження від ПДВ в Україні за рік виросли в 1,5 раза, - Держподатслужба 01

За рахунок ПДВ протягом січня-березня 2021 року держбюджет отримав 38,8 млрд грн, що в 1,5 раза більше за аналогічний період минулого року (25,9 млрд).

Надходження від ПДВ в Україні за рік виросли в 1,5 раза, - Держподатслужба 02

Автор: 

звіт (413) Державна податкова служба (433)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Поступление выросли за счет отказов в регистрации налоговых накладных и возмещении того же НДС.
показати весь коментар
01.04.2021 15:43
+1
Зє віддеклерував, що в 2020 році отримав 22, 7 млн прибутків , заплативши 1, 8 МЛН ПОДАТКІВ. А от якби він платив податки з девідентів та рояльті як прибиральниця чи санітарка з своєї зарплати -18%, а не 5 процентів, він заплатив би на 3 млн більше. Уявіть скільки це по всій країні. всього лише прирівняти бізнесменів до прибиральнийць.
показати весь коментар
01.04.2021 15:44
+1
Точно...это ведь так плохо, платить налоги, правда? Главное - поставить себе ник "https://censor.net/ua/user/383461" и уже можно не платить налоги, на которые существует Украина....
показати весь коментар
01.04.2021 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот. А впаяют фопам касовые аппараты и будете вы НДС платить везде. +25-30% к стоимости половины товаров в стране. Вторая половина итак вся с НДС.
показати весь коментар
01.04.2021 15:32 Відповісти
Точно...это ведь так плохо, платить налоги, правда? Главное - поставить себе ник "https://censor.net/ua/user/383461" и уже можно не платить налоги, на которые существует Украина....
показати весь коментар
01.04.2021 16:06 Відповісти
Так переведите с карты в бюджет 20% от зарплаты молча и не застваляйте фирмы нанимать бухгалтеров для администрирования этого ндс
показати весь коментар
01.04.2021 21:10 Відповісти
Я плачу свои налоги. С чего вдруг я еще и твои должен оплачивать? С того, что у тебя якобы "Украина в сердце" и поэтому ты жмешься заплатить налоги, без которых государство Украина не может существовать?
Всегда бесили такие псевдопатриоты, которые готовы натягивать вышиванки, красиво говорить, но вот положенный государству налог отдать жмутся.
показати весь коментар
01.04.2021 22:04 Відповісти
Когда это НДС был налогом продавца? У меня без НДС товар ручной работы стоит 1000 грн. С НДС будет стоить 1300 грн в лучшем случае. Кто эти +300 грн оплатит? Я что ли??)) ахаха
показати весь коментар
02.04.2021 15:11 Відповісти
Во-первых - если ты желаешь увеличить стоимость товара на размер НДС - это будет 1250 грн вместо 1000, а не "1300 в лучшем случае".
А во-вторых - увеличить стоимость товара ты сможешь только в том случае, если его у тебя кто-то возьмет по увеличенность стоимости.
показати весь коментар
02.04.2021 15:33 Відповісти
50-100 грн заложим на бухгалтерию которой при отсутствии НДС фактически нет.
А на счёт того что не курят так куда вы денетесь. Ворованый лес в стране по 4000 грн/куб, официальный по 5500, а с НДС все 7000. И что, дом будете не с деревянной крышей уже строить??)))
Конечно с деревянной, но уже с НДС. А на дом до 20 кубов леса Нада...
показати весь коментар
02.04.2021 18:10 Відповісти
Правильно - давайте все воровать - это же дешевле.
И главное - ник красивый придумать - "типа патриот" и можно считать, что долг стране отдал, дальше - только воровать.
показати весь коментар
02.04.2021 19:23 Відповісти
Поступление выросли за счет отказов в регистрации налоговых накладных и возмещении того же НДС.
показати весь коментар
01.04.2021 15:43 Відповісти
Зє віддеклерував, що в 2020 році отримав 22, 7 млн прибутків , заплативши 1, 8 МЛН ПОДАТКІВ. А от якби він платив податки з девідентів та рояльті як прибиральниця чи санітарка з своєї зарплати -18%, а не 5 процентів, він заплатив би на 3 млн більше. Уявіть скільки це по всій країні. всього лише прирівняти бізнесменів до прибиральнийць.
показати весь коментар
01.04.2021 15:44 Відповісти
1,8 з 22,7 - це 8%, а не 5%.
показати весь коментар
01.04.2021 16:08 Відповісти
Шо,теперь пенсам будут платить реальный прож.минимум или увеличат зарплату кобелеву и витренку или увеличат расходы на офис президента?
показати весь коментар
01.04.2021 16:04 Відповісти
Это чисто математическая эквилибристика. Цены и инфляция сделали своё дело вместе с чиновниками, платежи возросли, возрос и НДС так как он считается в процентах. НО НАШИ вожди по прежнему водят Народ за нос по этим "диаграммам для недоразвитых".
показати весь коментар
01.04.2021 16:23 Відповісти
 
 