Надходження від ПДВ в Україні за рік виросли в 1,5 раза, - Держподатслужба. ІНФОГРАФІКА
Державна податкова служба відзвітувала про стан надходжень до державного бюджету за минулі три місяці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційній довідці про стан надходжень до державного бюджету в січні-березні 2021 року.
У податковій службі зазначили, що надходження до бюджету перевищують певні індикативи і зберігають позитивну тенденцію зростання у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Так, у період з січня по березень 2021 р. індикатив становив - 121,1 млрд грн, а факт - 128,7 млрд грн. Таким чином перевиконання становило +7,6 млрд грн, а в порівнянні з минулим роком: +17,9 млрд грн.
За рахунок ПДВ протягом січня-березня 2021 року держбюджет отримав 38,8 млрд грн, що в 1,5 раза більше за аналогічний період минулого року (25,9 млрд).
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Всегда бесили такие псевдопатриоты, которые готовы натягивать вышиванки, красиво говорить, но вот положенный государству налог отдать жмутся.
А во-вторых - увеличить стоимость товара ты сможешь только в том случае, если его у тебя кто-то возьмет по увеличенность стоимости.
А на счёт того что не курят так куда вы денетесь. Ворованый лес в стране по 4000 грн/куб, официальный по 5500, а с НДС все 7000. И что, дом будете не с деревянной крышей уже строить??)))
Конечно с деревянной, но уже с НДС. А на дом до 20 кубов леса Нада...
И главное - ник красивый придумать - "типа патриот" и можно считать, что долг стране отдал, дальше - только воровать.