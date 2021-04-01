Надходження від ПДВ в Україні за рік виросли в 1,5 раза, - Держподатслужба. ІНФОГРАФІКА

Державна податкова служба відзвітувала про стан надходжень до державного бюджету за минулі три місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційній довідці про стан надходжень до державного бюджету в січні-березні 2021 року.

У податковій службі зазначили, що надходження до бюджету перевищують певні індикативи і зберігають позитивну тенденцію зростання у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Так, у період з січня по березень 2021 р. індикатив становив - 121,1 млрд грн, а факт - 128,7 млрд грн. Таким чином перевиконання становило +7,6 млрд грн, а в порівнянні з минулим роком: +17,9 млрд грн.

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За рахунок ПДВ протягом січня-березня 2021 року держбюджет отримав 38,8 млрд грн, що в 1,5 раза більше за аналогічний період минулого року (25,9 млрд).