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Новини Коронавірус і карантин
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На Харківщині зайнято більшість ліжок зі стаціонарним киснем, у реанімації 195 пацієнтів, на апаратах ШВЛ - 156, - ​​ОДА

На Харківщині зайнято більшість ліжок зі стаціонарним киснем, у реанімації 195 пацієнтів, на апаратах ШВЛ - 156, - ​​ОДА

Станом на сьогодні в Харківській області для лікування хворих на коронавірус виділено 4931 ліжко. На стаціонарному лікуванні в опорних медзакладах Харківщини перебувають 2969 пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"У реанімаційних відділеннях станом на ранок 1 квітня перебувають 195 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легень – 156. Усі ліжка для пацієнтів із СOVID-19 у закладах області забезпечені киснем – стаціонарним або кисневими концентраторами. Стаціонарним киснем на сьогодні забезпечено 1112 місць (1080 з них зайняті хворими) ", - наголошується в повідомленні.

За даними Харківської ОДА, в Харківській області пацієнтів з СOVID-19 приймають 23 медичні заклади. Ще дві лікарні залишаються резервними і в за потреби також почнуть приймати хворих з коронавірусною інфекцією.

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карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Привет с поминок Гепы, чуваки!)))
На Харьковщине заняты большинство коек со стационарным кислородом, в реанимации 195 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 156, - ОГА - Цензор.НЕТ 5553
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01.04.2021 15:29 Відповісти
На поминках пожрать на шару хотели, ан нет. Не тут-то было.
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01.04.2021 15:40 Відповісти
интересно, сколько ковид-диссидентов умерло?Как в мире так и в отдельно взятой Украине.
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01.04.2021 15:43 Відповісти
Цветы посаженные Гепой и его командой наконец то дали свои плоды. А что вы хотели, если ему надо было оформлять на подставных на 1,5 млрд гривен имущества города. Вот теперь и расхлёбуйте эту баланду.
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01.04.2021 16:16 Відповісти
 
 