На Харківщині зайнято більшість ліжок зі стаціонарним киснем, у реанімації 195 пацієнтів, на апаратах ШВЛ - 156, - ​​ОДА

Станом на сьогодні в Харківській області для лікування хворих на коронавірус виділено 4931 ліжко. На стаціонарному лікуванні в опорних медзакладах Харківщини перебувають 2969 пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"У реанімаційних відділеннях станом на ранок 1 квітня перебувають 195 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легень – 156. Усі ліжка для пацієнтів із СOVID-19 у закладах області забезпечені киснем – стаціонарним або кисневими концентраторами. Стаціонарним киснем на сьогодні забезпечено 1112 місць (1080 з них зайняті хворими) ", - наголошується в повідомленні.

За даними Харківської ОДА, в Харківській області пацієнтів з СOVID-19 приймають 23 медичні заклади. Ще дві лікарні залишаються резервними і в за потреби також почнуть приймати хворих з коронавірусною інфекцією.

Також читайте: Навіть у разі потрапляння і в "червону" зону Харків не буде закривати дитсадки і переводити молодшу школу на "дистанційку", - міськрада