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Автомобіль, що стежив за депутатом Київради "ЄС", раніше "засвітився" на акції проплачених "тітушок", - Погребиський

Автомобіль з номером КА1488ТХ, який стежив за депутатом Київської міськради від "Європейської Солідарності", генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком, був також зафіксований під час проплаченої акції "тітушок" в Козині 20 листопада 2020 р. Тоді кілька автобусів молодих хлопців привезли з метою проведення замовної "акції" біля будинку п'ятого Президента Петра Порошенка.

Про це в Facebook повідомив активіст, депутат Київради, учасник АТО Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він оприлюднив відео, на якому видно цю автівку під час замовного мітингу у Козині.

"От якось не давала нам спокою машина з номерами КА1488ТХ, які так жваво ви обговорювали в коментарях. І не даремно, ця сама машина з цими самими номерами поряд з проплаченими хороводами, які водили в Козині біля магазину", – пише Погребиський.

Автомобіль, що стежив за депутатом Київради ЄС, раніше засвітився на акції проплачених тітушок, - Погребиський 01
Автомобіль, що стежив за депутатом Київради ЄС, раніше засвітився на акції проплачених тітушок, - Погребиський 02

"Якщо запитати: "Що спільного, між хороводом тітушні в Козині, коли йшли пікетувати будинок Петра Порошенка, (але багато хто застряг біля продуктового магазину), та стеженням за генералом СБУ Віктором Кононенком? В обох випадках автомобіль Hyundai Tukson з номерами КА148ТХ знаходиться в гущі подій", – зауважує блогер Олексій Петров.

Автомобіль, що стежив за депутатом Київради ЄС, раніше засвітився на акції проплачених тітушок, - Погребиський 03

30 березня "Європейська Солідарність" заявила про факт незаконного стеження за депутатом Київради, генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком.

Автомобіль, що стежив за депутатом Київради ЄС, раніше засвітився на акції проплачених тітушок, - Погребиський 04

"Віктор Кононенко протягом 2015-2017 років очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні проведення АТО. Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову. І як професіонал Віктор Кононенко бачить більше, ніж бачить неспеціаліст. Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів і з’ясування їхніх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції", – повідомив з трибуни парламенту народний депутат Андрій Парубій.

Автомобіль, що стежив за депутатом Київради ЄС, раніше засвітився на акції проплачених тітушок, - Погребиський 05

"Нагадаю, що Кононенко Віктор Іонасович, генерал-лейтенант СБУ, є охоронюваною персоною, оскільки має доступ до державної таємниці. Як виявилось, незаконне стеження проводили співробітники поліції. Нагадаю, що на теперішній час Віктор Іонасович є депутатом Київради від Європейської Солідарності. Нагадаю, це не перше стеження за представниками нашої партії, минулого року було виявлено стеження за лідером Петро Порошенко та за офісом Європейської Солідарності на Лаврській", – зауважив Олександр Погребиський.

Як відомо, 12 червня 2020 року "Європейська Солідарність" заявила про незаконне стеження за лідером партії Петром Порошенком. Тоді співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого Президента.

Автор: 

Київрада (795) стеження (123) тітушки (189) Кононенко Віктор (38) Європейська Солідарність (1084) Погребиський Олександр (18)


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Топ коментарі
+26
Под домом Порошенко, зачетно, Зеленые официально юзают мусорню и наемных титух, для того чтот бы кошмарить боевых генералов и политических опонентов.

Очередное достижение 73% быдла
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01.04.2021 15:44
+22
73 % сьогодні ваше свято ! Не перепутай -Те Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС", ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский - Цензор.НЕТ 2524
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01.04.2021 15:52
+8
А разве для кого-то секрет, что титушня под крышей ментов была, есть и будет есть?
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01.04.2021 15:56
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Номер - зачет!))
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01.04.2021 15:42 Відповісти
73 % сьогодні ваше свято ! Не перепутай -Те Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС", ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский - Цензор.НЕТ 2524
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01.04.2021 15:52 Відповісти
начальные цены надо показывать. А так это все фуфло
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01.04.2021 16:03 Відповісти
вони ростуть в усіх країнах.
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01.04.2021 16:06 Відповісти
Це улюблений засіб випускників ВПШ прихильників Петра Олексійовича.
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01.04.2021 16:17 Відповісти
ти дебіл?
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02.04.2021 11:08 Відповісти
Гречка.
Азаров 7-8 грн при курсі 8 доларів, тобто гречка дорівнювала десь 1$
Гройсман 17,07 грн при курсі 28, тобто дорівнювала десь 0,60$
Зеленський 40,07 грн при курсі 28, тобто дорівнює десь 1,5$
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01.04.2021 17:04 Відповісти
Не только гречку едят украинцы. А по поводу гречки рекомендую к ознакомлению
https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F&g=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B&w=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F&g=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B&k=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%3D%3D%3D+1%D0%BA%D0%B3

Там же найдете и остальные цены. Для шоколадных адептов добавлю, цены на продукты растут во всем мире. Увы. Прогнозируют голод во многих странах
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01.04.2021 17:15 Відповісти
Токо наши почему то опережают мировые. Так, что когда срешь, портки снимай
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01.04.2021 17:32 Відповісти
загляни в свои портки. Сначала школу закончи, в вуз поступи и попытайся чему-то научиться, а потом поучай других.http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/ru/
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02.04.2021 10:33 Відповісти
Так по іншим продуктам все так само ) Ні, у всьому світі ціни не зростають, якщо валюта стабільна )
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01.04.2021 17:46 Відповісти
Ты с Луны свалился или с Марса прилетел? http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/ru/
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02.04.2021 10:34 Відповісти
Я не переходжу по посиланням на ліві сайти )
Як я і казав, по всім продуктам аналогічна ситуація. Це факт
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02.04.2021 14:04 Відповісти
Офигенная отмазка.)))) Сайт "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН" назвал левым сайтом.
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02.04.2021 14:27 Відповісти
так ваша ЗЕлена ЗЕлупа обіцяла, що "хуже нє будєт", "КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ"!!!
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01.04.2021 18:09 Відповісти
..а курс доллара "стоит как штык", как при Йевнуховиче.. главный сюрприз для лохтората Зели Наколотыеапельсины ещё впереди
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01.04.2021 16:32 Відповісти
а образование хоть какое-то получить тебе слабо? Сразу со школьной парты в боты подался? При Порохе курс скакал как лошадь на скачках. Это хорошо? В цену на товар закладывается курсовой риск. Чем выше скачки курса тем больший риск.
Сейчас цены растут из-за роста мировых цен + сезонность.
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02.04.2021 10:39 Відповісти
..понятно, университетское образование у фанов Зели Мамкина-Йурыста не котируется..
походу таки главный сюрприз для лохтората Зели Наколотыеапельсины точно впереди
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02.04.2021 10:58 Відповісти
Не похоже чтобы у тебя было хоть какое-то образование, кроме начального. Иначе бы ты ерунду не писал.
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02.04.2021 13:25 Відповісти
..не болтай ерундой.. тем более, если ты на работе
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02.04.2021 19:04 Відповісти
Под домом Порошенко, зачетно, Зеленые официально юзают мусорню и наемных титух, для того чтот бы кошмарить боевых генералов и политических опонентов.

Очередное достижение 73% быдла
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01.04.2021 15:44 Відповісти
Саме паскудне в цій новині не те, що за депутатом слудкували - саме паскудне те, що військовослужбовці, поліцаї та СБУ мають право входити ло політичних партій.
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01.04.2021 15:48 Відповісти
100%.
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01.04.2021 15:50 Відповісти
Для альтернативно обдарованих:

депутатом Киевского горсовета от "Европейской Солидарности", генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
Источник: https://censor.net/ru/n3257020
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01.04.2021 16:18 Відповісти
Дик можна бути депутатом від партії, але при цьому не мати партквитка і не бути її членом...
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01.04.2021 15:59 Відповісти
Це щось змінює? Яке у вас буде ставлення до генерала СБУ-депутата від попоблоку?
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01.04.2021 16:18 Відповісти
Для них це бізнес-партнери.
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01.04.2021 16:19 Відповісти
От усе залежить від того,я ку партію представляє - якщо риг чи комуняка, то ясно, що негативно...
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01.04.2021 16:22 Відповісти
В тому то і справа, що якщо є в СБУ, армії, поліції члени "ЄС", то є й попоблоківці. І от саме тому всі силові структури не повинні бути втягнуті в політичні ігрища з будь-якого боку.
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01.04.2021 16:42 Відповісти
1488? Реально?
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01.04.2021 15:49 Відповісти
та понятно, що № - липовий. Але цифри - прикметні....
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01.04.2021 15:56 Відповісти
Як сказав би Геращенко, це ж неонацистські символи!
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01.04.2021 16:00 Відповісти
керували цим Єрмак, Смірнов, Татаров, можливо, Тимошенко. Можливо за спиною Авакова; не факт, але можливо. Аваков не просто так втримався на посаді міністра; стопроцентів, в нього декілька заступників з вирішальним голосом - з жОПУ.
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01.04.2021 15:53 Відповісти
А разве для кого-то секрет, что титушня под крышей ментов была, есть и будет есть?
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01.04.2021 15:56 Відповісти
ЄС тра заборонити як і ОПЗЖ.. Дєлов то)))
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01.04.2021 16:03 Відповісти
Так ты на бутылке, мамка твоя на окружной - некому запрещать
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01.04.2021 17:37 Відповісти
ну спробуй, дбл
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01.04.2021 18:10 Відповісти
шнырлицы-аниматоры Зели Сталиной уже даже не отстёгивают свой, затёртый до дыр, парашют
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01.04.2021 16:30 Відповісти
..устроил слежку за следящим и увидел слежку за собой...мир дерьма
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01.04.2021 17:19 Відповісти
Єй да баб Жуля, єй да молоток, вирішила знищити Пороха, єй Аваков, єй ЧОРТ - шестірка жулькина, а ГЕрич (Геращенко) озвучка чортова. Та нічого у вас , ЧОРТИ, не вийде, не всі люди недолугі, просто смішно, ДУЖЕ НАЯВНО.
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01.04.2021 18:47 Відповісти
Почему нет коментария из офиса Авакова ?
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01.04.2021 21:35 Відповісти
 
 