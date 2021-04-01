Автомобіль, що стежив за депутатом Київради "ЄС", раніше "засвітився" на акції проплачених "тітушок", - Погребиський

Автомобіль з номером КА1488ТХ, який стежив за депутатом Київської міськради від "Європейської Солідарності", генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком, був також зафіксований під час проплаченої акції "тітушок" в Козині 20 листопада 2020 р. Тоді кілька автобусів молодих хлопців привезли з метою проведення замовної "акції" біля будинку п'ятого Президента Петра Порошенка.

Про це в Facebook повідомив активіст, депутат Київради, учасник АТО Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він оприлюднив відео, на якому видно цю автівку під час замовного мітингу у Козині.

"От якось не давала нам спокою машина з номерами КА1488ТХ, які так жваво ви обговорювали в коментарях. І не даремно, ця сама машина з цими самими номерами поряд з проплаченими хороводами, які водили в Козині біля магазину", – пише Погребиський.





"Якщо запитати: "Що спільного, між хороводом тітушні в Козині, коли йшли пікетувати будинок Петра Порошенка, (але багато хто застряг біля продуктового магазину), та стеженням за генералом СБУ Віктором Кононенком? В обох випадках автомобіль Hyundai Tukson з номерами КА148ТХ знаходиться в гущі подій", – зауважує блогер Олексій Петров.

30 березня "Європейська Солідарність" заявила про факт незаконного стеження за депутатом Київради, генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком.

"Віктор Кононенко протягом 2015-2017 років очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні проведення АТО. Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову. І як професіонал Віктор Кононенко бачить більше, ніж бачить неспеціаліст. Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів і з’ясування їхніх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції", – повідомив з трибуни парламенту народний депутат Андрій Парубій.

"Нагадаю, що Кононенко Віктор Іонасович, генерал-лейтенант СБУ, є охоронюваною персоною, оскільки має доступ до державної таємниці. Як виявилось, незаконне стеження проводили співробітники поліції. Нагадаю, що на теперішній час Віктор Іонасович є депутатом Київради від Європейської Солідарності. Нагадаю, це не перше стеження за представниками нашої партії, минулого року було виявлено стеження за лідером Петро Порошенко та за офісом Європейської Солідарності на Лаврській", – зауважив Олександр Погребиський.

Як відомо, 12 червня 2020 року "Європейська Солідарність" заявила про незаконне стеження за лідером партії Петром Порошенком. Тоді співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого Президента.