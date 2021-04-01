ЄСПЛ задовольнив скаргу журналістки Седлецької до ГПУ через вимогу доступу до даних її телефону: для надмірного втручання не було підстав

1 квітня поточного року Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу журналістки Седлецької до Генпрокуратури України щодо вимоги надати доступ до даних з її телефону. На думку суду, для такого надмірного втручання не було достатніх підстав.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини виніс рішення по суті, яким повністю задовольнив мою скаргу у справі проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої в 2018 році хотіли отримати доступ до даних з мого телефону за півтора року. ЄСПЛ визнав, що дії влади несли загрозу розкриття моїх журналістських джерел. А отже, уряд України порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини (свобода вираження поглядів)", - пише вона.

Судді встановили, що влада України не мала достатніх підстав, які б могли виправдати таке надмірне втручання, і визнали, що "ризик заподіяння шкоди був ще більшим, оскільки фокус роботи журналістки - це розслідування високопосадової корупції, включно з корупцією в самій ГПУ".

Журналістка висловила подяку суддям ЄСПЛ, які одностайно підтримали її скаргу і допомогли відновити справедливість.

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"Сподіваюсь, що сьогоднішнє рішення матиме довготермінові позитивні наслідки для свободи слова, незалежної журналістики, та практики успішного захисту джерел - як в Україні, так і в інших країнах Ради Європи. Адже ця справа вже сформувала новий прецедент. Ще на початку процесу вдалось блискавично домогтись від Суду запровадження невідкладних тимчасових обмежувальних заходів, якими уряду України було заборонено отримувати доступ до будь-яких даних з мого телефону", - нагадує вона.

Вона зауважує, що до цього Європейський суд ще ніколи не застосовував так зване Правило 39 у справах, пов’язаних з загрозою розкриття журналістських джерел. Тепер цей досвід зможе стати в нагоді для захисту свободи слова й у інших справах, впевнена Седлецька.

"Створення цієї практики - це заслуга фахових адвокатів, які представляли мої інтереси у цій справі, за підтримки ІРРП - Інститут розвитку регіональної преси… Сьогоднішнє позитивне рішення ЄСПЛ по суті нашої повної скарги - це важливий сигнал про підтримку усім журналістам, які стоять на сторожі своїх прав та професійних обов’язків. Це важливий сигнал журналістським джерелам, що їхній захист - це важливо для всього суспільства. Адже це гарантія того, що громадяни і надалі отримуватимуть суспільно важливу інформацію, яку хтось волів би приховати. Це свідчення того, що в світі залишилися інституції, здатні впливати на уряди, котрі допускають втручання у роботу журналістів", - підсумувала вона.