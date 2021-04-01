УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4321 відвідувач онлайн
Новини
1 876 19

"Слуга народу" Потураєв про Путіна-вбивцю: Не знаю, як можна заперечувати цей неодноразово доведений факт

Слова президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю це проведення жорсткої межі між цивілізованим світом і Росією. Це сигнал іншим країнам: вам потрібно вирішити, з якого боку цього поділу ви будете перебувати.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп СН Микита Потураєв, відповідаючи на запитання, чи згоден він із висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент Росії Володимир Путін - убивця.

"На це запитання не може бути якоїсь іншої відповіді. Звичайно, президентам (особливо керівникам наддержав) на нього відповідати складніше, ніж політикам, оскільки йдеться про дипломатію і серйозніші наслідки. Тому я не знаю, як парламентарії можуть заперечувати цей неодноразово доведений факт. Що я можу сказати з приводу тих, хто не згоден із Байденом? Мозок людини влаштований таким чином, що він може переконати себе в чому завгодно: від того, що Земля - ​​плоска, до того, що Путін - не вбивця. Я такому не дивуюся і ставлюся до цього з розумінням людської природи", - заявив Потураєв.

Читайте також: Повертайте українське військо на позиції: годі зазирати Путіну в очі, - Порошенко

"Які наслідки будуть у цієї заяви американського президента? Швидше за все, йдеться про свідоме структурування очевидної і жорсткої межі між цивілізованим світом і Росією. Це такий потужний сигнал іншим країнам: вам потрібно вирішити, з якого боку цього поділу ви будете перебувати. Не хотів би повторювати тезу, що йдеться про початок нової холодної війни. По-перше, ця подія отримала свою назву не відразу після відомої промови Вінстона Черчілля, а значно пізніше. По-друге, найлегше - взяти визначення з минулого і "накласти" на нинішні події. Не варто так чинити хоча б заради наукової коректності. Не потрібно використовувати визначення, які є, скорше, метафоричними, ніж об'єктивно політологічними", - резюмував "слуга народу".

З реакцією інших політиків на слова Байдена про Путіна-вбивцю можна ознайомитися тут.

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23869) Потураєв Микита (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Совсем забыл.
ТОВАРИСЧИ ИЗБИРАТЕЛИ И ПОКЛОННИКИ С ФАНАТАМИ некоего фигляра без диплома клоуна и мастера иммитации игры пиписькой на рояле, поздравляю ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ! С 1 АПРЕЛЯ ВАС! С ДНЁМ ДУРАКА!
показати весь коментар
01.04.2021 16:21
+6
То такое. А вот когда потерпевший вiслюк это заявит?
показати весь коментар
01.04.2021 16:09
+4
цей цинічний політолог і схематолог виборів - ще не самий гірший урод в тому кагалі.
показати весь коментар
01.04.2021 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То такое. А вот когда потерпевший вiслюк это заявит?
показати весь коментар
01.04.2021 16:09 Відповісти
цей цинічний політолог і схематолог виборів - ще не самий гірший урод в тому кагалі.
показати весь коментар
01.04.2021 16:09 Відповісти
он просто вумый (был изначально) и даже от своего одноклассника и свидетеля на свадьбе Кирилла Вышинского вовремя открестился
показати весь коментар
01.04.2021 16:23 Відповісти
ещё один великий политик, вы за бабки убийцей своих папу с мамой назовёте
показати весь коментар
01.04.2021 16:09 Відповісти
Вам, порхоботам, не угодишь, и так зелёные плохие и эдак тоже плохие )
показати весь коментар
01.04.2021 16:14 Відповісти
Может быть ты еще Гитлера с мамой и папой сравнишь? Урод...
показати весь коментар
01.04.2021 16:14 Відповісти
о жертва фашизма! С детства Гитлером запугали?
показати весь коментар
01.04.2021 16:17 Відповісти
тогда уже Муссоили! или уже жертва нацизма. вобщем или крестик, или трусы
показати весь коментар
01.04.2021 16:24 Відповісти
ні, https://censor.net/ru/user/86503 - це не просто жертва. Це - та сама Люська! (ну, принаймі, тут його інші наші юзери так розшифрували).
показати весь коментар
01.04.2021 16:27 Відповісти


Вы, ботня, так палитесь, что лабаете в команде - один из вашей бригады, который любит избивать женщин, нафантазировал себе какую-то муйню - и вы рады подхватить - как обычно - никаких доказательств ущербным не нужно - хватит любого вброса воспаленного воображения.
показати весь коментар
01.04.2021 17:38 Відповісти
Потураев конечно бесноватый псих, нот тут у него весеннее обострение в правильном направлении. Видать момент прозрения после лекарства.
показати весь коментар
01.04.2021 16:14 Відповісти
это война между цивилизацией и варварами. только теперь это варвары-парашофашисты.
показати весь коментар
01.04.2021 16:15 Відповісти
Отрицать, конечно, нельзя, но засунуть язык в дупу как их воШдь можно.
показати весь коментар
01.04.2021 16:17 Відповісти
ну так в чому справа? за чим затримка. нехай клован то скаже по телебаченню на весь світ? Шо абассамшись? так ото ж. ось кричуща різниця між Порошенком і зе-лупою..
показати весь коментар
01.04.2021 16:18 Відповісти
Совсем забыл.
ТОВАРИСЧИ ИЗБИРАТЕЛИ И ПОКЛОННИКИ С ФАНАТАМИ некоего фигляра без диплома клоуна и мастера иммитации игры пиписькой на рояле, поздравляю ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ! С 1 АПРЕЛЯ ВАС! С ДНЁМ ДУРАКА!
показати весь коментар
01.04.2021 16:21 Відповісти
Подскажу Потураеву как можно отрицать этот факт. Например, иметь бизнес в РФ. Например иметь недвижимость в РФ (особенно в Крыму). Например иметь очень непростых родственников в РФ. Ну и на закуску ... иметь гражданство РФ. Достаточно? Не, не слышал о таком среди своих "коллег"?
показати весь коментар
01.04.2021 16:23 Відповісти
Путин-убийца рвется дальше в Украину убивать, не может без этого.
значит и его кум с его шалавой тоже убийцы.
показати весь коментар
01.04.2021 16:45 Відповісти
Пусть у зеленского спросит, у того как-то получается
показати весь коментар
01.04.2021 16:52 Відповісти
А зе что воды в рот набрал пустил своих шавок погавкать чтоб отвлечь
показати весь коментар
01.04.2021 17:33 Відповісти
 
 