"Слуга народу" Потураєв про Путіна-вбивцю: Не знаю, як можна заперечувати цей неодноразово доведений факт

Слова президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю це проведення жорсткої межі між цивілізованим світом і Росією. Це сигнал іншим країнам: вам потрібно вирішити, з якого боку цього поділу ви будете перебувати.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп СН Микита Потураєв, відповідаючи на запитання, чи згоден він із висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент Росії Володимир Путін - убивця.

"На це запитання не може бути якоїсь іншої відповіді. Звичайно, президентам (особливо керівникам наддержав) на нього відповідати складніше, ніж політикам, оскільки йдеться про дипломатію і серйозніші наслідки. Тому я не знаю, як парламентарії можуть заперечувати цей неодноразово доведений факт. Що я можу сказати з приводу тих, хто не згоден із Байденом? Мозок людини влаштований таким чином, що він може переконати себе в чому завгодно: від того, що Земля - ​​плоска, до того, що Путін - не вбивця. Я такому не дивуюся і ставлюся до цього з розумінням людської природи", - заявив Потураєв.

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"Які наслідки будуть у цієї заяви американського президента? Швидше за все, йдеться про свідоме структурування очевидної і жорсткої межі між цивілізованим світом і Росією. Це такий потужний сигнал іншим країнам: вам потрібно вирішити, з якого боку цього поділу ви будете перебувати. Не хотів би повторювати тезу, що йдеться про початок нової холодної війни. По-перше, ця подія отримала свою назву не відразу після відомої промови Вінстона Черчілля, а значно пізніше. По-друге, найлегше - взяти визначення з минулого і "накласти" на нинішні події. Не варто так чинити хоча б заради наукової коректності. Не потрібно використовувати визначення, які є, скорше, метафоричними, ніж об'єктивно політологічними", - резюмував "слуга народу".

З реакцією інших політиків на слова Байдена про Путіна-вбивцю можна ознайомитися тут.