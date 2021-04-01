Війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України, - ГУР Міноборони
Росія готується провокувати Україну на військову відповідь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За інформацією ГУР Міноборони України, Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, метою якого є спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території так званих "ДНР" і "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених "республіках" російських громадян (насправді - громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ).
Крім того в ГУР Міноборони не виключають спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.
"Також відомо, що російські дипломатичні представництва за кордоном і засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації про нібито агресивних діях ЗС України та" миротворчих "заходів РФ у відповідь", - додали в управлінні розвідки.
Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
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Тьху!!!
Юрий Романенко напомнил, что после взрывов на нескольких складах с боеприпасами Украина стала зависима от экспорта данного вида вооружения, поскольку собственных запасов ей уже перестало хватать. Была ли решена эта проблема?
Проблема отрасли боеприпасов должен находится в сфере наиболее контролируемых вопросов. И в данном случае оптимизма достаточно мало. Украина практически не производит боеприпасы для стрельбы. Говоря о производстве крупнокалиберных боеприпасов, мы натыкаемся на комплексную проблему. объяснил Сергей Згурец.
Украина только приступает к решению этой ситуации, и в рамках развития отрасли по производству боеприпасов прогресса практически нет. В этом вопросе Украина полностью зависит от внешних поставок.
Производство боеприпасов Украины заключается в том, что страна до сих пор пытается воспроизвести некоторые советские модели с точки зрения пороха, корпуса и взрывных возможностей. Но даже в этом вопросе есть сложности с точки зрения организации самого производственного процесса, и бюрократии, и безразличия, если не сказать "предательства", - подытожил разговор о проблеме Сергей Згурец. https://hvylya.net/news/228008-*******-ekspert-rasskazal-o-probleme-vsu
за 7 лет войны не нашлось средств, времени, желания да и просто ответственности чтобы заняться строительством завода по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов, а так же патроного завода!
Вот так армия готова к обороне...мда! Это мля дно, если не сказать предательство!
А вот патронного завода, вместо утерянного в Луганске, за ПЯТЬ ЛЕТ при Порошенко - не знаю, нет его!!!
А, еще про взорванные при нём арсеналы знаю.
_Это... Это наше Минобороны такое вякает! Но они не поддадутся на провокации - и не дадут военного ответа! Ни при каких обстоятельствах...
_Нееясно только какой именно страны это Минобороны...
Самый лучшие для Путина, месяц атаковать, это квітень (апрель). И потому сегодня в Чёрном море находится самая большая за семь лет группировка кораблей НАТО.
Правда, совсем не понимая, где потом брать резерв.
https://www.youtube.com/watch?v=W-i3f80Zvm0&t=188s
"Вони воюють кількістю солдат..." но не только, у них дохрена и еще там всякого оружия, хоть и хлам но все же железо.. Поэтому если кацапы полезут, а их однозначно накачают озверином и тогда уже будут пертись озверевшие кацапы то защищаться будет трудно... Но! Есть один существенный фактор. Это если американцы перекрасят свои F-16 в украинские цвета и начнут работать ими по озверевшим путлеровцам, как бы украинская авиация то что то получится. Да еще, если перекрасят и подготовят свои крылатые ракеты типа Tomahawk и начнут работать по штабам гадкого путлера, во, тогда такое охладит пыл невыносимого нациста путите. Это действительно охладит пыл зверей.
Поэтому расчитываю на F-16е и Tomahawkи...
И получится такой расклад сил.
В коалицию с путинской Россией войдут Иран, Армения, Сирия-Асада, Северная-Корея, Венесуэла и может хунта Мянмы, да узурпатор Лукашенко со своими бандитами. Вот и все
А вот на сторон Украины, вместе с ней объявят войну гадкому Путлеру США, Германия, Англия и весь блок НАТО, Япония и Ю.Корея, Австралия. И тогда вопрос,кто пебедит в этой мировой войне?
Поэтому. Смотрите, если путинские звери начнут захватывать Украину... кто помешает американцам оккупировать Якутию, а японцам выйти на Дальний Восток, китайцам захватить Прибайкалье, а например финнам со шведами вернуть себе Карелию, прибалтийским странам вернуть себе Ливонию, а белорусским партизанам возвратить исконные белорусские земли Смоленщины со Смоленском? Кроме того русские партизаны начнут уничтожать путинских убийц, а потом поймают самого главного убийцу? Что помешает этому.
Все це - наше!
Майбутьнє НАШИХ ДІТОЧОК ТА НАШОЇ УКРАЇНИ - ЦЕ ВАЖЛИВО.
Тримаймо в голові спокій та холод.
Вб'ємо їх всіх.
GAM-77/AGM-28 Hound Dog
Ракета совершает полёт от точки пуска до заранее запрограммированной позиции, затем поворачивает и устремляляетс к цели. Последняя модель с ЭПР.