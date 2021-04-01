Війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України, - ГУР Міноборони

Росія готується провокувати Україну на військову відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За інформацією ГУР Міноборони України, Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, метою якого є спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території так званих "ДНР" і "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених "республіках" російських громадян (насправді - громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ).

Крім того в ГУР Міноборони не виключають спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.

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"Також відомо, що російські дипломатичні представництва за кордоном і засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації про нібито агресивних діях ЗС України та" миротворчих "заходів РФ у відповідь", - додали в управлінні розвідки.

Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.