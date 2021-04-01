РФ не бажає вести діалог і намагається зірвати мирний процес. Керівництво НАТО має відреагувати на такі дії, - Машовець

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, на якій було обговорено ескалацію Російською Федерацією ситуації на сході України, нарощування присутності російських військ біля українського кордону, можливі шляхи спільного реагування та подальший розвиток процесу інтеграції України до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Машовець подякував за підтримку на шляху євроатлантичної інтеграції України та наближення її до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Ми дуже сподіваємося, що в найближчому майбутньому також отримаємо План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)", – наголосив він.

"Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовника про погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Він повідомив, що з початку цього року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші. Щотижня ми отримуємо сумні повідомлення про втрати серед наших воїнів на сході України", - випливає з повідомлення.

"Російська Федерація не дотримується міжнародних домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в Нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року", – зазначив Машовець.

За його словами, наразі спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України. Тож організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

Також заступник керівника Офісу Президента України наголосив на важливості політичної реакції від керівництва НАТО на такі дії Росії.

Зі свого боку голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков висловив співчуття у зв’язку з тими втратами, яких зазнала Україна протягом останніх тижнів у боротьбі з російською агресією на Донбасі. Він наголосив, що вся інформація щодо безпекової ситуації на сході нашої держави та на кордоні з Росією буде передана у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

Він нагадав, що у нещодавній плідній розмові Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом співрозмовники погодилися з необхідністю сфокусуватися на запровадженні реформ, які наблизять Україну до НАТО.

Крім того Вінніков відзначив позитивні зрушення у сфері безпеки та оборони України.

"Хотіли б окремо відзначити прийняття в першому читанні закону про Службу безпеки України і з нетерпінням очікуємо ухвалення закону у другому читанні, що буде історичним кроком на шляху наближення до НАТО", – зауважив він.

Голова Представництва НАТО в Україні також відзначив затвердження Стратегії національної безпеки України у вересні 2020 року та Стратегії воєнної безпеки України в березні цього року, які містять чітке стратегічне бачення оборонної політики країни та створюють платформу для подальшої розробки й ухвалення Стратегічного оборонного бюлетеня та інших стратегічних документів у сфері національної безпеки та оборони України.