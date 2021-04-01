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Новини Агресія Росії проти України
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РФ не бажає вести діалог і намагається зірвати мирний процес. Керівництво НАТО має відреагувати на такі дії, - Машовець

РФ не бажає вести діалог і намагається зірвати мирний процес. Керівництво НАТО має відреагувати на такі дії, - Машовець

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, на якій було обговорено ескалацію Російською Федерацією ситуації на сході України, нарощування присутності російських військ біля українського кордону, можливі шляхи спільного реагування та подальший розвиток процесу інтеграції України до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Машовець подякував за підтримку на шляху євроатлантичної інтеграції України та наближення її до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Ми дуже сподіваємося, що в найближчому майбутньому також отримаємо План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)", – наголосив він.

"Заступник керівника Офісу Президента поінформував співрозмовника про погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Він повідомив, що з початку цього року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші. Щотижня ми отримуємо сумні повідомлення про втрати серед наших воїнів на сході України", - випливає з повідомлення.

"Російська Федерація не дотримується міжнародних домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в Нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року", – зазначив Машовець.

За його словами, наразі спостерігається скупчення російських військ біля державного кордону України. Тож організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО, зокрема можливість спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України, сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

Також заступник керівника Офісу Президента України наголосив на важливості політичної реакції від керівництва НАТО на такі дії Росії.

Зі свого боку голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков висловив співчуття у зв’язку з тими втратами, яких зазнала Україна протягом останніх тижнів у боротьбі з російською агресією на Донбасі. Він наголосив, що вся інформація щодо безпекової ситуації на сході нашої держави та на кордоні з Росією буде передана у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

Він нагадав, що у нещодавній плідній розмові Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом співрозмовники погодилися з необхідністю сфокусуватися на запровадженні реформ, які наблизять Україну до НАТО.

Крім того Вінніков відзначив позитивні зрушення у сфері безпеки та оборони України.

"Хотіли б окремо відзначити прийняття в першому читанні закону про Службу безпеки України і з нетерпінням очікуємо ухвалення закону у другому читанні, що буде історичним кроком на шляху наближення до НАТО", – зауважив він.

Голова Представництва НАТО в Україні також відзначив затвердження Стратегії національної безпеки України у вересні 2020 року та Стратегії воєнної безпеки України в березні цього року, які містять чітке стратегічне бачення оборонної політики країни та створюють платформу для подальшої розробки й ухвалення Стратегічного оборонного бюлетеня та інших стратегічних документів у сфері національної безпеки та оборони України.

Автор: 

НАТО (6460) росія (65346) Вінніков Олександр (27) Офіс Президента (2025) Машовець Роман (16)


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Топ коментарі
+8
По моему,
в ПЕРВУЮ очередь "должен прореагировать" Мастер Спорта по Перемирию ЯнеЛОХ!
Разве не так?
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01.04.2021 16:30
+7
НАТО должно /Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. 17.01.21 и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. А Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.04.2021 16:32
+6
а НАТО тут причем?
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01.04.2021 16:27
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а НАТО тут причем?
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01.04.2021 16:27 Відповісти
По моему,
в ПЕРВУЮ очередь "должен прореагировать" Мастер Спорта по Перемирию ЯнеЛОХ!
Разве не так?
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01.04.2021 16:30 Відповісти
А що ще "должно" НАТО Зєлжнскому, його ОПі і Машовцю зокрема?
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01.04.2021 16:30 Відповісти
а зачем НАТО реагировать, если нелох собственных бойцов в тюрьму кидает по фиктивным мотивам?
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01.04.2021 18:00 Відповісти
НАТО должно /Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. 17.01.21 и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. А Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.04.2021 16:32 Відповісти
смотрю на кацапию и сожалею... что Гитлер на взял мацквы и не разрушил это гнилое и опасное для всего Мира осиное гнездо... а все виноваты Штаты, со своим Ленд-Лизом...
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01.04.2021 16:49 Відповісти
Україна член НАТО? І потім, всі дії направленні на зближення або майбутнє членство України в НАТО були зроблені завдяки і під час правління Порошенко. При Зеленському, навпаки відбувається відкат від зближення із альянсом.
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01.04.2021 16:59 Відповісти
заступник завгоспа по закупці канцтоварів...
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01.04.2021 17:07 Відповісти
@лять, чувак, ти наче там (серед клоунів) більш-менш адекватний, а твоє керівництво - наприклад, зе-лупа, який типу гівнокомандувач, буде реагувати? чи далі чухатиме свою вбогу головешку й думати про розфарбовані двері? може ви, чуваки, військо хоча б у стан підвищеної боєготовности приведете? при чім, @лять, тут нато!? прокиньтеся, це - все ще і не дивлячись ні на що україна!!!
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01.04.2021 17:09 Відповісти
Да звідки: хомчак як під іловайськом «заснув» так досі прокинутися не в змозі
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01.04.2021 17:27 Відповісти
Зеля полуваттный импотент-капитулянт во всех смыслах, какой реакции от него ожидать ?
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01.04.2021 17:19 Відповісти
Быстрее Байден по этому поводу нахлобучит, чем ссыкливое зе. Жду не дождусь, когда параше в "морду" кинут мокрыми грязными трусами.
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01.04.2021 17:59 Відповісти
Опа! Какой то Машовец руководству НАТО предъяву кинул. Видать очень крут этот Машовец
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01.04.2021 20:13 Відповісти
 
 