"Слуга народу" Яременко: Слова Байдена про Путіна-вбивцю показали, що відносин між США і РФ на сьогодні немає

Заява Байдена ніяк не вплине на відносини Вашингтона і Москви. Вона просто показала їх реальний стан.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив депутат партії "Слуга народу" Богдан Яременко.

"Ця заява Байдена ніяк не вплине на подальші відносини Росії і США. Насправді, вона просто показала реальний стан справ і дозволила сторонам підбити підсумок: цих відносин на сьогодні немає", - сказав він.

На думку Яременка, США і Росія не хочуть допустити ескалації у вигляді війни. А також змушені разом працювати над контролем за стратегічною зброєю і змінами клімату. Але жодна зі сторін не вірить при цьому у співробітництво з іншою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Потураєв про Путіна-вбивцю: Не знаю, як можна заперечувати цей неодноразово доведений факт

"Чи позначиться це на нас? Тут більше проявляється те, що у Байдена є до України особисте ставлення (не завжди позитивне), яке пов'язане, по-перше, зі звинуваченнями на адресу його сина. По-друге, з тим, що будучи вищою посадовою особою в одній із попередніх адміністрацій США, він займався нашим питанням і був в курсі з самого початку щодо російської агресії проти України", - сказав політик.

"Путін - убивця через те, що відбувається в самій Росії, Україні, Британії (я говорю про замахи на колишніх російських громадян), Сирії. Він відповідальний за дуже багато смертей", - підкреслив Яременко.

Як різні депутати оцінюють висловлювання Байдена, який підтвердив, що вважає Путіна вбивцею, можна прочитати тут.