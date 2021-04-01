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"Слуга народу" Яременко: Слова Байдена про Путіна-вбивцю показали, що відносин між США і РФ на сьогодні немає

Заява Байдена ніяк не вплине на відносини Вашингтона і Москви. Вона просто показала їх реальний стан.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив депутат партії "Слуга народу" Богдан Яременко.

"Ця заява Байдена ніяк не вплине на подальші відносини Росії і США. Насправді, вона просто показала реальний стан справ і дозволила сторонам підбити підсумок: цих відносин на сьогодні немає", - сказав він.

На думку Яременка, США і Росія не хочуть допустити ескалації у вигляді війни. А також змушені разом працювати над контролем за стратегічною зброєю і змінами клімату. Але жодна зі сторін не вірить при цьому у співробітництво з іншою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Потураєв про Путіна-вбивцю: Не знаю, як можна заперечувати цей неодноразово доведений факт

"Чи позначиться це на нас? Тут більше проявляється те, що у Байдена є до України особисте ставлення (не завжди позитивне), яке пов'язане, по-перше, зі звинуваченнями на адресу його сина. По-друге, з тим, що будучи вищою посадовою особою в одній із попередніх адміністрацій США, він займався нашим питанням і був в курсі з самого початку щодо російської агресії проти України", - сказав політик.

"Путін - убивця через те, що відбувається в самій Росії, Україні, Британії (я говорю про замахи на колишніх російських громадян), Сирії. Він відповідальний за дуже багато смертей", - підкреслив Яременко.

Як різні депутати оцінюють висловлювання Байдена, який підтвердив, що вважає Путіна вбивцею, можна прочитати тут.

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23869) росія (65346) США (23032) Яременко Богдан (148)


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Топ коментарі
+5
Отношения у них - табу
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01.04.2021 16:28
+3
Главное чтобы у этого слуги все хорошо с отношениями было, чтобы ему шлюхи не отказывали во взаимности и их при этом не выворачивало.
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01.04.2021 17:19
+2
это признак того,что США будут из кацапии "делать леди"?
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01.04.2021 16:31
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Отношения у них - табу
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01.04.2021 16:28 Відповісти
это признак того,что США будут из кацапии "делать леди"?
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01.04.2021 16:31 Відповісти
Роль леди, по словам кацапов, делает их сильнее
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01.04.2021 16:38 Відповісти
Там где США выгодно сотрудничать с РФ, - они сотрудничают и будут сотрудничать впредь. Никаких табу - чистейший прагматизм...
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01.04.2021 16:40 Відповісти
не,отношения- полный анал
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01.04.2021 16:31 Відповісти
Це все? Ну нічого іншого від Зе-двбйбів почути і не очікували. Примітивний висновок точніше т примітивна інтерпретація слів Байдена про ****. Українці очікують коли з подібною заявою виступить Зе. такий хід багато б про що сказав світовій спільноті. Але Ваван тут явно абассамшись... Яременка це чомусь не пече..
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01.04.2021 16:32 Відповісти
Долбо-б, как это нет, если позавчера лично Байден Х..ло пригласил на какой то там саммит по климату
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01.04.2021 16:33 Відповісти
Пригласил Х..ло на конференцию
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01.04.2021 16:34 Відповісти
дрочильный дебил
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01.04.2021 16:35 Відповісти
жопу нашел?
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01.04.2021 16:54 Відповісти
морда на женский половой похожа, лохматка
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01.04.2021 16:55 Відповісти
главное чтоб не попутали , а виипут прямо у лохматку
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01.04.2021 19:43 Відповісти
Главное чтобы у этого слуги все хорошо с отношениями было, чтобы ему шлюхи не отказывали во взаимности и их при этом не выворачивало.
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01.04.2021 17:19 Відповісти
 
 