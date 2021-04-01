СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна. ФОТОрепортаж

Обшуки проводяться в приміщеннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також у його керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє нардепка "Слуги народу" Галина Янченко.

"В АРМА обшуки. Такі ж обшуки тривають і вдома у в.о.голови АРМА Віталія Сігідіна, його заступника з питань управління активами Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів Вахтанга Бочорішвілі. Обшуки проводять ДБР спільно з СБУ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Янченко, ще кілька епізодів корупційних оборудок АРМА розслідуються Національним антикорупційним бюро України.

"Сподіваюся, що сьогоднішні події стануть чітким сигналом, що зміни в АРМА потрібні вже і зараз, і достатньою мотивацією, щоб підготовлені законопроєкти були нарешті винесені на голосування в зал. Саме законодавчі зміни зможуть стати запобіжником від беззаконня і "митних" історій АРМА в майбутньому", - зазначила парламентарій.

Також дивіться: Залякування, прямі погрози і психологічні атаки, - співробітники АРМА заявляють про систематичний тиск. ФОТО







