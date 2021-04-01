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СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна. ФОТОрепортаж

Обшуки проводяться в приміщеннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також у його керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє нардепка "Слуги народу" Галина Янченко.

"В АРМА обшуки. Такі ж обшуки тривають і вдома у в.о.голови АРМА Віталія Сігідіна, його заступника з питань управління активами Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів Вахтанга Бочорішвілі. Обшуки проводять ДБР спільно з СБУ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Янченко, ще кілька епізодів корупційних оборудок АРМА розслідуються Національним антикорупційним бюро України.

"Сподіваюся, що сьогоднішні події стануть чітким сигналом, що зміни в АРМА потрібні вже і зараз, і достатньою мотивацією, щоб підготовлені законопроєкти були нарешті винесені на голосування в зал. Саме законодавчі зміни зможуть стати запобіжником від беззаконня і "митних" історій АРМА в майбутньому", - зазначила парламентарій.

Також дивіться: Залякування, прямі погрози і психологічні атаки, - співробітники АРМА заявляють про систематичний тиск. ФОТО

СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна 01
СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна 02
СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна 03
СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна 04

Автор: 

обшук (1974) СБУ (12847) ДБР (3504) АРМА (564) Янченко Галина (71)


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Да что Же это Творится , - Да сколько же вас Силовых Блоков. Даже и не знал , что есть такая .Сократить и на Биржу а не кровь Пить и Ужираться.
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01.04.2021 16:35 Відповісти
Это бесконечный процесс. Толку от этого, как от козла молока. Можно все ведомства по два раза в год увольнять и набирать по новой-ничего не поменяется.
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01.04.2021 17:57 Відповісти
эту арму давно надо ликвидировать. это кучка сраных рейдеров
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01.04.2021 19:23 Відповісти
"Полиция надзора над полицией надзора над полицией ..."
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01.04.2021 20:33 Відповісти
На фото, двоє у капцях, такі сумні-сумні ...
Вірніше, один вже без капців - симптоматично.
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01.04.2021 20:58 Відповісти
Чувак из отдела "К" думает, как оприходовать автомобиль AUDI.
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01.04.2021 21:14 Відповісти
плакал с комента, чёткое фото.
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14.07.2021 12:03 Відповісти
 
 