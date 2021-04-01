Не можна говорити про нову холодну війну: Росія не тих масштабів, щоб бути повноцінним опонентом США, - "слуга народу" Безугла
Росія у світі посідає далеко не перше місце. Відповідно, не є безпосереднім конкурентом для Америки.
Про це Цензор.НЕТ розповіла в коментарі нардепка СН Мар'яна Безугла, відповідаючи на питання, чи згодна вона з висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент Росії Володимир Путін - вбивця.
"Хіба це новина?! Для нас тут немає нічого нового. Добре, що триває сприйняття неадекватної і шкідливої для сусідів політики Російської Федерації. Поведінка Росії на міжнародній арені в останні роки стабільна. Американська політика базується, в першу чергу, на економічній складовій. Останнім часом Байден часто говорить про Китай. Це природно, тому що мова про потужну країну - таку, як і США. А Росія у світі посідає далеко не перше місце. Відповідно, не є безпосереднім конкурентом для Америки. Тому США будуть продовжувати свою колишню роботу із санкцій щодо РФ, бо вона порушує свої зобов'язання і зазіхає на суверенітет інших держав. Допускаю посилення такого підходу. Навряд чи можна буде говорити про нову холодну війну, оскільки Росія - не тих масштабів, щоб бути повноцінним опонентом Америці в біполярному підході. Світ змінився. Прерогативою зараз виступає економіка. Тому тут суперником може бути хіба що Китай", - заявила Безугла.
З реакцією інших політиків на слова Байдена про Путіна-вбивцю можна ознайомитися тут.
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Ніхто ж не може заперечити, що коронавірус, наприклад, синтезували і випустили у світ саме вони.
Це вже, швидше, ханьці спроможуться на складний молекулярний синтез цілої групи білків.
- в смысле "валить" ?
- вам в паРашу, а паРашу - вообще...
Несмотря на "свои масштабы ", серит она везде и всем совсем не по-детски.
а теперь нету коммунистов, одни капиталисты кругом, были враги стали конкуренты, идеологическая накачка не проходит, народ не понимает для чего пояса затягивать