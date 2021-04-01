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Не можна говорити про нову холодну війну: Росія не тих масштабів, щоб бути повноцінним опонентом США, - "слуга народу" Безугла

Не можна говорити про нову холодну війну: Росія не тих масштабів, щоб бути повноцінним опонентом США, -

Росія у світі посідає далеко не перше місце. Відповідно, не є безпосереднім конкурентом для Америки.

Про це Цензор.НЕТ розповіла в коментарі нардепка СН Мар'яна Безугла, відповідаючи на питання, чи згодна вона з висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент Росії Володимир Путін - вбивця.

"Хіба це новина?! Для нас тут немає нічого нового. Добре, що триває сприйняття неадекватної і шкідливої для сусідів політики Російської Федерації. Поведінка Росії на міжнародній арені в останні роки стабільна. Американська політика базується, в першу чергу, на економічній складовій. Останнім часом Байден часто говорить про Китай. Це природно, тому що мова про потужну країну - таку, як і США. А Росія у світі посідає далеко не перше місце. Відповідно, не є безпосереднім конкурентом для Америки. Тому США будуть продовжувати свою колишню роботу із санкцій щодо РФ, бо вона порушує свої зобов'язання і зазіхає на суверенітет інших держав. Допускаю посилення такого підходу. Навряд чи можна буде говорити про нову холодну війну, оскільки  Росія - не тих масштабів, щоб бути повноцінним опонентом Америці в біполярному підході. Світ змінився. Прерогативою зараз виступає економіка. Тому тут суперником може бути хіба що Китай", - заявила Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Потураєв про Путіна-вбивцю: Не знаю, як можна заперечувати цей неодноразово доведений факт

З реакцією інших політиків на слова Байдена про Путіна-вбивцю можна ознайомитися тут.

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23869) росія (65346) США (23032) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+6
для того чтоб сидеть на атомной бомбе и вонять полноценность не нужна
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01.04.2021 16:35
+4
вРашка може дуже накапостити світові, не треба недооцінювати бридких кацапів.
Ніхто ж не може заперечити, що коронавірус, наприклад, синтезували і випустили у світ саме вони.
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01.04.2021 16:36
+2
В Украине забрали атомное оружие и Передали рашке , - Так же самое заберут атомную дубину у рашки и передадут уже США.
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01.04.2021 16:38
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для того чтоб сидеть на атомной бомбе и вонять полноценность не нужна
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01.04.2021 16:35 Відповісти
вРашка може дуже накапостити світові, не треба недооцінювати бридких кацапів.
Ніхто ж не може заперечити, що коронавірус, наприклад, синтезували і випустили у світ саме вони.
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01.04.2021 16:36 Відповісти
Кацапи не подужають. Занадто складно для них.
Це вже, швидше, ханьці спроможуться на складний молекулярний синтез цілої групи білків.
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01.04.2021 18:17 Відповісти
В Украине забрали атомное оружие и Передали рашке , - Так же самое заберут атомную дубину у рашки и передадут уже США.
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01.04.2021 16:38 Відповісти
Хто забере? Хороші москалі у поганих?
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01.04.2021 16:40 Відповісти
А те , що сталось з СССР . раша недієздатна і від імперії осталися тільки ошмотки.
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01.04.2021 16:43 Відповісти
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый ее пропагандой, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А.И. Солженицын)
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01.04.2021 16:51 Відповісти
Не писав цього Солженіцин ніколи і писати не міг,так як сам був російським шовіністом.Він чудовий письменник,я його час від часу перечитую,але він виступав за єдину імперську Росію,і України як незалежної держави не бачив.А ось ці терміни "лютиє,кровожадниє звєрі" він міг вживати до кримінальної злодійської тюремної "еліти",яку він ненавидів,чи не дужче чим гебістську "кумовську" обслугу...
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01.04.2021 17:12 Відповісти
«Русские… народ, который блуждает жадным взглядом по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить хотя бы ради развлечения.» (Федор Достоевский) «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я тут имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
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01.04.2021 17:22 Відповісти
Что то в эти дни вдруг очередная появилась---во все отверстия! Без-круглая. Ну так и сеет разумное и вечное. Таблицу бы умножения зачитала с трибуны---там где на *7*---для двоечников и второгодников что там сидят рядами и стадами но в буфете.
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01.04.2021 16:53 Відповісти
- безухлая ! надо валить !
- в смысле "валить" ?
- вам в паРашу, а паРашу - вообще...
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01.04.2021 16:55 Відповісти
Нельзя говорить о новой холодной войне: Россия не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом США, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6334
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01.04.2021 17:00 Відповісти
"Вряд ли можно будет говорить о новой холодной войне, так как Россия - не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом Америке в биполярном подходе".

Несмотря на "свои масштабы ", серит она везде и всем совсем не по-детски.
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01.04.2021 17:04 Відповісти
Если США и Россия начнут масштабами меряться, от Украины может остаться лишь воспоминание на страницах учебников по истории.
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01.04.2021 17:06 Відповісти
это она РФ защищает??? значит она себя обозначила предателем Украины, а это значит, что она не имеет права быть во власти Украины!
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01.04.2021 17:08 Відповісти
Бужанского и Куницкого,,демагогов высшей пробы ,ждет участь Дубинского.Сн должна самоочиститься от всякого лайна.
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01.04.2021 17:12 Відповісти
Я б на місці "зелених" забрав би в цієї руденької дурочки статус "говорящої голови".Вона хоче говорити про серйозні речі,а її запрошують на ефіри тільки щоб з неї посміятись і зробити з неї круглу дурепу...що в принципі і не важко...Вона дуже старається бути розумною,вивчила до фіга всяких слів,але розум,як кажуть,не набудеш і не проп"єш,він або є,або його нема...
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01.04.2021 17:18 Відповісти
Она слушает В.В.Мальцеа.
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01.04.2021 17:36 Відповісти
Превентивно нужно думать. Собраться мозгами, да закидать парашу атомными бомбами. Да и оставить эту свалку истории как есть. Не успеем мы, успеют они. и тогда не будет важно.
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01.04.2021 17:45 Відповісти
это то и есть главная проблема, ната создавалась для противостояния коммунистическому блоку, был идеологический враг, все для фронта все для победы, коммунист придет - бабушку убьет
а теперь нету коммунистов, одни капиталисты кругом, были враги стали конкуренты, идеологическая накачка не проходит, народ не понимает для чего пояса затягивать
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01.04.2021 19:53 Відповісти
 
 