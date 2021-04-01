Стрілянина в Броварах: 15 членів банди на чолі з кримінальним авторитетом постануть перед судом
До суду направлено обвинувальний акт щодо 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення в місті Бровари Київської області в травні 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями звернулися до кримінального авторитета, раніше неодноразово судимого за скоєння жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення в будь-який спосіб конкуренції у здійсненні перевезень за маршрутом м. Бровари - метро Лісова м. Київ. Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінничини.
Пятнадцятьох осіб обвинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
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