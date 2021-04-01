Нардеп "Голосу" Железняк про Путіна-вбивцю: У своїй книзі Байден набагато жорсткіше пройшовся по президенту РФ

Джо Байден і раніше не стримувався в оцінках інших політиків. Така вже прямолінійна людина.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, відповідаючи на запитання, чи згоден він з висловлюванням президента США Джо Байдена, що президент Росії Володимир Путін - убивця.

"У Байдена є хороша книга "Promise me, Dad" (2017-го року випуску. - Ред.), в якій сторінок 40 присвячено Україні та Росії. Там він набагато жорсткіше пройшовся по Володимиру Путіну. Тому я навіть не знаю, чому тільки зараз звернули увагу на його слова. У мене вони не викликали жодного подиву. Насправді, Байден і раніше не стримувався в оцінках інших політиків. Згадайте, як він назвав Віктора Шокіна ("сучим сином". - Ред.). Така вже прямолінійна людина. Не завжди підбирає слова, що для України - добре", - заявив Железняк.

З реакцією інших політиків на слова Байдена про Путіна-вбивцю можна ознайомитися тут.

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