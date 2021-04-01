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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина Pfizer показала 91% ефективності впродовж пів року після введення препарату, - заява компанії

Вакцина Pfizer показала 91% ефективності впродовж пів року після введення препарату, - заява компанії

Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech оголосили в четвер, що їхня вакцина від COVID-19 ефективна на 91,3% у період як мінімум до шести місяців після введення другої дози препарату .

Про це сказано в пресрелізі, опублікованому компанією Pfizer, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили оновлені результати аналізу 927 підтверджених симптомів COVID-19, які були під наглядом у ключовій третій фазі дослідження, (...) вони вказують, що вакцина проти COVID-19 Pfizer-BioNTech ефективна на 91,3% проти COVID-19 в період спостереження від семи днів до шести місяців після другої дози", - випливає з пресрелізу.

У документі наголошується, що вакцина також показала стовідсоткову ефективність проти південноафриканського штаму коронавірусу.

"Ці дані підтверджують ефективність і безпеку нашої вакцини і надають нам можливість відправити заявку в FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками США) на отримання біологічної ліцензії", - заявив глава Pfizer Альберт Бурла.

"Висока ефективність вакцини, яка спостерігається до шести місяців після введення другої дози, також і проти штаму, що переважає в Південній Африці, забезпечує подальше зміцнення довіри в загальну безпеку нашої вакцини", - додав Бурла.

Аналіз третьої фази клінічних випробувань проведено відповідно до рекомендацій FDA для всіх компаній, які досліджують препарати від коронавірусу для вивчення проблем, пов'язаних з безпекою та ефективністю. Аналіз ґрунтується на результатах випробувань за участю 46,3 тис. осіб. Упродовж шести місяців після прийому другої дози в учасників випробувань не спостерігалося проблем, пов'язаних із безпекою вакцини.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Хорошая вещь...но не про нас... не с нашим зеленым счастьем...
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01.04.2021 17:06 Відповісти
Куда бежать колоться? 3000 гривен в руках. Не хочу бесплатно!
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01.04.2021 17:10 Відповісти
Героину купи. Пфайзер частникам не продают. Только государственным органам. Т.к. у нас государственных органов нет, куй тебе, а не пфайзер.
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01.04.2021 22:36 Відповісти
Пфайзер это воздействие на РНК, а РНК контролирует биосинтез белка, а нарушения этого процесса ведут к онкологии. Нужно быть внимальными чтоб не наделать большой беды
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02.04.2021 05:54 Відповісти
 
 