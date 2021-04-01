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Новини Силовики
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У Держгеокадастрі виявлено схему виведення з держвласності 700 тис. га землі, - СБУ. ФОТО

У Держгеокадастрі виявлено схему виведення з держвласності 700 тис. га землі, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправний механізм відчуження сільськогосподарських земель державної власності. Оборудку організували посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру під "прикриттям" центрального керівництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. Зокрема понад 2,5 тисячі земельних ділянок оформлювались у порушення діючого законодавства по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконна схема діяла у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру. Кіберфахівці СБУ зафіксували, що корупційний механізм функціонував через "прогалини" у роботі "Національної кадастрової системи" та системи електронного документообігу "Докпроф", яку використовують у багатьох органах влади.

У Держгеокадастрі виявлено схему виведення з держвласності 700 тис. га землі, - СБУ 01

СБУ вживає заходи для усунення виявлених проблем. Наразі, Служба надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені СБУ у роботі інформаційних систем відомства.

У Держгеокадастрі виявлено схему виведення з держвласності 700 тис. га землі, - СБУ 02

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У Держгеокадастрі виявлено схему виведення з держвласності 700 тис. га землі, - СБУ 03

У ході проведення масштабних обшуків у регіональних підрозділах Держгеокадастру та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Триває досудове розслідування за ст. 362 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Автор: 

земля (1679) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12851) силовики (2514) Держгеокадастр (301)


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"Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". При том что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Теперь СБУ зачищает конкурентов для мародёрства Украины мафией Коломойского.
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01.04.2021 17:30 Відповісти
А до прийняття закону про ринок землі ( в період т.н. мораторію) , вона не розбазарювалася поміж своїми, втихаря, за взятки... ? Цікаво почути вашу "личну" думку.
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01.04.2021 19:40 Відповісти
А до прийняття закону про ринок землі ( в період т.н. мораторію) , вона не розбазарювалася поміж своїми, втихаря, за взятки... ? Цікаво почути вашу "личну" думку./ 1.Земля воровалась. Но это не значит что воровство надо узаконить. 2.Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает мафия Коломойского сейчас,в военное время, называется мародёрством .
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01.04.2021 19:59 Відповісти
А коли на ваш погляд у наших селян стане достатньо грошей, щоб викупити землю? Ви вже навіть вирішили: хто, коли і скільки забере землі. І зовсім не допускаєте, що можна створити абсолютно цивілізований ринок.
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01.04.2021 21:16 Відповісти
І зовсім не допускаєте, що можна створити абсолютно цивілізований ринок./ Иван Петрович Сидоров технарь и где то "трак". Когда начальство спрашивает: поломается или не поломается эта балка под действием страшной силы КУ пополам ответ должен быть однозначным."Чтобы да так нет" не проходит. Тому відповідаю відповідально: створити навіть не абсолютно цивілізований ринок землі при правлячий Україною мафії Коломойского неможливо.
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01.04.2021 22:17 Відповісти
Я розумію до чого ви хилите. Але за 27 років правління "не коломойською мафією" справами в Україні, питання землі ніяк не вирішувалося окрім накладення мораторію, під прикриттям якого дерибанили землю. Хто ж це був? і чим повинно було закінчитися?
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01.04.2021 22:53 Відповісти
До жопы все ваши обыски и аресты!!!! ХОТЯ БЫ ОДНОМУ ЧИНУШЕ ОТРУБИЛИ РУКУ??!! От и вся ваша борьба с коррупцией,пиз...олы!!!!!!
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01.04.2021 18:19 Відповісти
А землю вернут в госсобственность или обысками и взятками все закончится?
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02.04.2021 01:11 Відповісти
 
 