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Новини
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Україна заплатила в бюджет Росії 1 млрд грн за імпорт струму, - Наливайченко

Україна заплатила в бюджет Росії 1 млрд грн за імпорт струму, - Наливайченко

За перші три місяці 2021 року Україна добровільно заплатила в бюджет Російської Федерації 1 млрд грн за імпорт електричної енергії, якої в енергосистемі і так профіцит.

Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Мільярд гривень за три місяці. Але тепер кому сплатила Україна завдяки топ-чиновникам з НКРЕКП? Білорусі та Росії. Тобто в бюджет Росії, фінансувати російську армію і російську окупацію", - заявив Наливайченко в ефірі телеканалу "Обозреватель TV".

За його словами імпорт не просто фактично профінансував агресію Росії проти України, він завдав серйозного удару енергетичній системі України.

"Влада зруйнувала ринок електроенергії України, борги державних компаній Україні – мільярди, 5 мільярдів з копійками за три місяці. Вона знищує нашу національну енергетику і сплачує в бюджет Росії", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт. Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Автор: 

Наливайченко Валентин (100) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+23
Очередноя раз благодарю умнейший и честнейший "простий нарiд".
Вы молодцы, каждый день убеждаюсь, что пока у вас не забрать право голоса, Украина развиваться не начнет
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01.04.2021 17:28
+23
Ну и где зебуины со своим праведным,,ТАРГОВЛЯНАКРОВИ,,?
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01.04.2021 17:33
+22
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)
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01.04.2021 17:29
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Не гринпоц отрабатывает вложенные в него рубли
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01.04.2021 17:25 Відповісти
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)
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01.04.2021 17:29 Відповісти
НА соляру для рашистських танків вистачить !!!)))
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01.04.2021 17:26 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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01.04.2021 17:28 Відповісти
Очередноя раз благодарю умнейший и честнейший "простий нарiд".
Вы молодцы, каждый день убеждаюсь, что пока у вас не забрать право голоса, Украина развиваться не начнет
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01.04.2021 17:28 Відповісти
А кто будет решать у кого забирать? Хунвейбины какие-то?
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01.04.2021 18:07 Відповісти
Хай голосують тільки ті, хто може здати незалежний екзамен з української мови та історії.
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01.04.2021 18:38 Відповісти
А историю по Валере Бебику надо будет учить?)))
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01.04.2021 18:51 Відповісти
Звісно, що ні. Декілька книг Сергія Плохія достатнью для пересічного українця, щоб не бути невігласом стосовно власної історії.
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01.04.2021 20:23 Відповісти
Всё бы хорошо если б наливайкин небыл содержанкой ахметова
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01.04.2021 17:29 Відповісти
Это уменьшает миллиард кацапам? Зебилам абы перднуть
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01.04.2021 17:41 Відповісти
Так не перди. Рыжая тварь не меньший враг Украины.
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01.04.2021 21:45 Відповісти
Він теж з тих, хто привів Зе до влади. Він теж активно мочив Порошенка в 19 перед виборами. Хай тепер не п.здить, а бореться з моносбродом.
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01.04.2021 17:44 Відповісти
Бубася отдает инвесторам долги за предвыборную компанию...
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01.04.2021 17:30 Відповісти
Ну и где зебуины со своим праведным,,ТАРГОВЛЯНАКРОВИ,,?
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01.04.2021 17:33 Відповісти
У них сегодня праздник.
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01.04.2021 17:38 Відповісти
Та в Україні, 1 квітня 365 днів на рік !!!)))
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01.04.2021 17:39 Відповісти
А они колаборантов ищут!! Шо все ослепли вдруг?!!
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01.04.2021 18:10 Відповісти
И за импорт нефтепродуктов в 2020 году украинские барыги заплатили россии 160 млрд. грн., почему Налевайченко только импорт электричества мешает...
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01.04.2021 17:33 Відповісти
Потому что это мешает его спонсору дяде Ринату)
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01.04.2021 17:35 Відповісти
У нас есть свой уголь, себестоимость добычи которого около 600 грн тонна., наши шахтеры получают нищенские зарплаты, но е#учий ДЭТЕК Ахметова, хочет впарить украинским потребителям самое дорогое в Европе электричество...
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01.04.2021 17:44 Відповісти
А як щодо ціни на російську електроенергію і власного виробництва?
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01.04.2021 17:36 Відповісти
Вас цікавить яка ціна -народна чи та що для олігархів ???)))
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01.04.2021 17:38 Відповісти
Похоронки?
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01.04.2021 18:12 Відповісти
Название статьи безграмотное : нельзя покупать ток ! Это все равно , что покупать не газ , а запах газа ... . Тем более , что в тексте самой статьи речь идет об импорте не тока , а электроэнергии ... Раз 50 уже делали замечание , но ничего не меняется ...
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01.04.2021 17:42 Відповісти
Это специально для тех кто 73%, чтобы осилили.
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01.04.2021 17:57 Відповісти
При зеленском можно.Какаяразница!
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01.04.2021 17:59 Відповісти
этот текст писали в Киеве
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01.04.2021 19:54 Відповісти
В Украине 15 работающих, ядерных, энергоблоков, два из них РАБОТАЮТ в Чернобыле. Практически все они выработали свой ресурс, и их эксплуатацию продлевают автоматом, без обслуживания. Я еще три года назад, имел "счастье" наблюдать в окно квартиры, ЗАЭС. Она в 6-ти км, через водохранилище. В последние годы, там постоянные отключения, все говорят, что из-за американских ТВЭЛов, на которые советские АЭС не рассчитаны. Наверно уже многие забыли, что было 26 апреля 1986 года. А я помню, я, проездом, в Фастове был, и видел как народ из Чернобыля ломился, и я ломился, сказали, что уходит последний состав. Шутить с АЭС нельзя, и обойтись без этого, увы, уже хлама, Украина тоже не может. Разве что каганцямы запасаться.
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01.04.2021 18:28 Відповісти
не звезди до ЗАЭС с ближайшего населеного пункта Ильинка через водохранилище 10,1 км , с Никополя 11,6 км
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01.04.2021 18:52 Відповісти
В Никополе я возле дамбы и жил, чуть выше ГАИ. Ул. В. Усова. Шагами до Камянки, расстояние не мерил, все говорили, что 6 км по прямой. На кораблике из порта, пол-часа, пару раз ездил. А в чем недоверие?))))
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01.04.2021 19:00 Відповісти
так ЗАЭС не в Каменке, написал бы что 11 км
топливо Westinghous намного качественее срузького, позволяет получить 105% электрической мощности и имеет большую степень выгорания
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01.04.2021 19:29 Відповісти
А отключения регулярные. Испытывают только на ЗАЭС (Слава Богу), может Westinghous и золотые, и с каемочкой, но не подходят они.
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01.04.2021 20:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/316264 У моего друга детства, телескоп был, мы на колоколе бойницы в Камянке - Днепровской (Энергодар рядом), надпись читали)))
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01.04.2021 19:06 Відповісти
эти аэс работают только пока ес окончательно в штаны не наложит и не заставит выключить все, как выключили игналинскую
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01.04.2021 19:47 Відповісти
ферросплавні банди пенчука-колошмойского
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01.04.2021 18:29 Відповісти
Какая разница (с)
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01.04.2021 18:36 Відповісти
а чо патриоты еще не подорвали лэп на границе ?
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01.04.2021 19:45 Відповісти
Отак Зеленський профінансував випуск російських танків.Тих,що заправляються дружиною Медведчука.
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01.04.2021 19:52 Відповісти
А где наша энергия? Дофига энергоблоков, дофига ГЭС и ТЭС. Все вроде работает? Где энергия? Наливайченко, почему ты этот вопрос не задаешь? Или ты предлагаешь населению к керосинкам вернуться?
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01.04.2021 19:58 Відповісти
В Украни є все ,крім української влади !!!)))
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01.04.2021 20:27 Відповісти
До 2019 Україна продавала надлишок електроенергії, а тепер навпаки."Дякувати" цій владі,яка поповнює бюджет агресора. Навіть у ВР президент Литви просив не купляти -їм як горохом об стінку.Щоб ви випарувались , як роса на сонці
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01.04.2021 20:15 Відповісти
Хватит сопли жевать, РНБО должно привлечь виновных диверсантов к суду, такие деньги без ведома Зе не тратят, значит его под суд, за предательство Украины.
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01.04.2021 20:26 Відповісти
ТА КОЛИ Ж ЦЯ ЗРАДА ЗАКІНЧИТЬСЯ
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01.04.2021 20:42 Відповісти
Когда Шмаркля с Дерьмаком без откатов останутся.
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01.04.2021 21:07 Відповісти
вот вам настоящие зрадники
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01.04.2021 21:37 Відповісти
 
 