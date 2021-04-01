Україна заплатила в бюджет Росії 1 млрд грн за імпорт струму, - Наливайченко

За перші три місяці 2021 року Україна добровільно заплатила в бюджет Російської Федерації 1 млрд грн за імпорт електричної енергії, якої в енергосистемі і так профіцит.

Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Мільярд гривень за три місяці. Але тепер кому сплатила Україна завдяки топ-чиновникам з НКРЕКП? Білорусі та Росії. Тобто в бюджет Росії, фінансувати російську армію і російську окупацію", - заявив Наливайченко в ефірі телеканалу "Обозреватель TV".

За його словами імпорт не просто фактично профінансував агресію Росії проти України, він завдав серйозного удару енергетичній системі України.

"Влада зруйнувала ринок електроенергії України, борги державних компаній Україні – мільярди, 5 мільярдів з копійками за три місяці. Вона знищує нашу національну енергетику і сплачує в бюджет Росії", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт. Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.