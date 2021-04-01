УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11774 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 548 33

Вимагаємо від влади забезпечити безкоштовні ліки від COVID-19, кисень для хворих, доплати лікарям і масову вакцинацію, - Ірина Геращенко

Вимагаємо від влади забезпечити безкоштовні ліки від COVID-19, кисень для хворих, доплати лікарям і масову вакцинацію, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"На жаль, на сьогодні ми за це зібрали тільки 79 підписів. Тут ми бачимо всі підписи "ЄС", "Голосу", додали групи "За майбутнє" і "Довіра" не в повному складі, почала додавати голоси "Батьківщина". Ми дякуємо кожному депутату, хто поставив свій підпис. Немає жодного депутата від "Слуг народу", – констатує Геращенко.

За словами Геращенко, "ЄС" і "Голос" зареєстрували постанову, в якій запропонували негайно проаналізувати і заслухати невиконання урядом всіх попередніх рішень парламенту.

"Починаючи з того, що немає ніяких безкоштовних ліків для хворих на коронавірус, кожен, хто зіштовхується з цією бідою і йде на самоізоляцію, лікується вдома, бере це на себе", – наголосила Геращенко.

"Немає сьогодні ніяких доплат 300%. Лікарі звертаються до нас масово і в Києві, і в усіх регіонах України з проханням допомогти пройти оці бюрократичні перепони, щоб отримати страхування, якщо вони захворіли або їхні родини, якщо вони втратили годувальника", – додала нардеп.

"Верховна Рада України спрямувала 12 мільярдів гривень, аби допомогти 1,5 мільйона ФОПів, але отримали ці доплати у 8000 гривень тільки 500 тисяч ФОПів. А де ділися інші гроші? Вони вкатані в асфальт?", – обурюється Геращенко.

Парламентарій нагадала про зрив кампанії з вакцинації: за підрахунками авторитетної агенції Bloomberg Україні знадобиться 10 років для вакцинації, яка забезпечить колективний імунітет.

"За свідченнями не опозиції, не "Європейської Солідарності", а однієї з найбільш відомих інформаційних світових агенцій знадобиться 10 років таким країнам, де ми опинилися завдяки Зеленському і його команді – Бангладеш, Іран, Пакистан – для того, щоб вакцинувати все населення", – обурюється Ірина Геращенко.

У "Європейській Солідарності" наголошують, що зрив вакцинації має стати темою спеціального термінового засідання РНБО.

Автор: 

ВР (14994) Геращенко Ірина (1147) карантин (18172) Європейська Солідарність (1084) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Это же насколько нужно быть упоротым, что когда требуют что то для тебя, ты кричишь: «закрой ротяку!» потому что это для тебя требует Геращенко.... я так понимаю если завтра ЕС начнёт требовать поднять минимальную зарплату до 5000 евро, то все упоротые зелохи скажут что им этого не надо???!
показати весь коментар
01.04.2021 17:46
+6
"Нормальниє люді", це свідетелі ВАЗеленского, які ради свого ідола готові "потерпеть еще 100 і больше дней" і добити країну і народ?
Як інші країни отримали вакцину?
Підказка. Літо 2020.
показати весь коментар
01.04.2021 18:17
+5
Ні ну ..як це називається..коза Герашенко...бл..як від вас сук ми требували ви *** ні чого не робили і пальцем не ворушили все списували на війну.. тепер вони требують...Герашенко без вас бл обсвятиться ...Ми требуєм- українці а не ви зажраті...Закрийте ротяку і принімайте нормальні закони а не х..ню всяку
показати весь коментар
01.04.2021 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні ну ..як це називається..коза Герашенко...бл..як від вас сук ми требували ви *** ні чого не робили і пальцем не ворушили все списували на війну.. тепер вони требують...Герашенко без вас бл обсвятиться ...Ми требуєм- українці а не ви зажраті...Закрийте ротяку і принімайте нормальні закони а не х..ню всяку
показати весь коментар
01.04.2021 17:41 Відповісти
По темі є що заперечити?
показати весь коментар
01.04.2021 17:48 Відповісти
Все, кроме массовой вакцинации, есть.
Вакцинация буксует потому, что производители не успевают производить вакцину.
Это все нормальные люди знают, кроме сектантов.
показати весь коментар
01.04.2021 17:52 Відповісти
"Нормальниє люді", це свідетелі ВАЗеленского, які ради свого ідола готові "потерпеть еще 100 і больше дней" і добити країну і народ?
Як інші країни отримали вакцину?
Підказка. Літо 2020.
показати весь коментар
01.04.2021 18:17 Відповісти
А що "все"?
показати весь коментар
01.04.2021 20:26 Відповісти
Это же насколько нужно быть упоротым, что когда требуют что то для тебя, ты кричишь: «закрой ротяку!» потому что это для тебя требует Геращенко.... я так понимаю если завтра ЕС начнёт требовать поднять минимальную зарплату до 5000 евро, то все упоротые зелохи скажут что им этого не надо???!
показати весь коментар
01.04.2021 17:46 Відповісти
Діду ідіть на хе..р... Як що ви вважаєте требування чимось хорошим..то ви просто ідійот ..Можете голосувать і топить як сраний віник за дцібілів які тільки і знають що вимагать.. а робить ваші вимагателі як при владі так і зараз на хера не хотять.. сидять пи...дять та ікорку ідять... Вчора дивився право на владу так цікаву виставу мосійчу організувала... контраст і показовість .Гончаренко фарцовшик сканадальним базіканням заткнувся...Бойко обісрався ))))) третій- лишній ..за рейтенгом )))) Чмо...Рудик так взагалі сурьйозний йолоп.... Так от оці всі ..виглядали як собаки...тільки їм слови зразу гавгавгвгавгагвгг...Саме цікаве що всі вже і не ждуть від сраних опозиціонерів нормальних аргументованих пропозицій ...люди вже не ждуть Один Рохманін сидів сидів слухав слухав і прийняв нормальну позицію в час передачі оргументи і трохи критики і трохи розуміння і ..його слухали і сприймали...не тощо Шавку - Гончаренко. Бувалого 3,14дараса- Бойко, чи Сидячого на Кукані Коломойсько- дубинського(сцуку) Саакашвілі став іншим..коли перестав себе в царі ставить..Клімкин -молодець,,видно що діпломат і розумна людина я завжди казав що він класний спец.. навіть коли він піщов сам на вибори правильно зробив що відійшов від вонючого жиру Порошенка. Так от суть то в чому...Дві речі.Критика і паскудцтво для нормальних людей різні речі для Гончаренка і Бойко це одне і теж. Про Дубоголового кукана вообще казать ні чого -***** вона і Щвейцаріїї *****. А Зеленському скажу так не слухай сцук..роби своє діло і не оглядайся ..як що робите те що потрібно воно себе покаже чуть пізніше..треба лише робити. Тому роби..тільки на користь України.
показати весь коментар
02.04.2021 08:55 Відповісти
Другого ответа от упоротого быдла я и не ожидал.
показати весь коментар
02.04.2021 09:16 Відповісти
Та ну звісно...)))Діду упороте бидло може тобі показати і роз'яснити що таке чесність і справедливість...хочь трохи...А от що таке упоротий довбо..б ти знаєшь ...) в дзеркалі подивись.))))
показати весь коментар
02.04.2021 09:29 Відповісти
Про честность и справедливость как раз и говорят дол...бы, потому что они знают только два цвета белый и чёрный. Более того честность и справедливость это всего лишь их влажные фантазии и они их видели только в фильмах, но продолжают свято верить и вестись на всякую дичь. И что ты мне можешь показать? Что ты можешь в этой жизни кроме того что писать дичь и брызгать слюной. Твой удел делать то что скажут, вернее поступать так как в черепную коробку насрут.
показати весь коментар
02.04.2021 09:35 Відповісти
Діду в тому то і річ що ти робишь лише те що скажуть ..ну а насрав в свою черпну коробку ти собі сам коли вирішив що тільки ти чесний і справедливий. Не треба було діду продавать совість за гроші.... І вивчи Українську.... старий ...А то орать Церква, армія, Мова ти та твої шефи можете.. а мови не знаєте чи не хочете використовувати сводить до нуля ваш ор))) Томуще раз хочу сказати тобі Дід Сказочник...і ди на х.р продажна душонка.
показати весь коментар
02.04.2021 10:00 Відповісти
Как хорошо что сегодня Пятница и у меня хорошее настроение и нет желание ни объяснять что либо лишехромосомным ни уж тем более читать их безграмотный бред. ВСЕ ГО ХО РО ШЕ ГО, жертва анального зачатия.
показати весь коментар
02.04.2021 10:03 Відповісти
))))) Ну все зрозуміло...Логіка проста ...)))) Зроби так начебто ти вище за інших і тобі не має часу на таких мілких людей, та вкрий матом ніби останнім))))) І ще треба заспамити протилежні висловлювання .)))) Принцип брехні))) Молодець Діду.. відмінник . Тільки послать тебе я жавди можу останнім....Але здається досить для тебе.. будь здоровий Діду . Порох паскуда.

Слава Україні!!!!!
показати весь коментар
02.04.2021 10:13 Відповісти
Направьте Авакова в Китай - учиться контролировать карантинные ограничения. В Китае давно нет уже коронавируса.А лучше всего - в отставку.
показати весь коментар
01.04.2021 17:46 Відповісти
Ладно еще первое. Второе-третье норм. Но четвертое зачем кому, короноверующим идиотам?
показати весь коментар
01.04.2021 17:54 Відповісти
Депутати від ЄС як завжди єдиний голос розуму та раціональності в Україні
показати весь коментар
01.04.2021 17:59 Відповісти
никаких бесплатных лекарств для больных коронавирус Источник: https://censor.net/ru/n3257063

Очень страно, что вы это только через год увидели.
В нашей "бесплатной" медицине тяжелый случай ковида лечат за 100 тыщ, средний до 30 и легкий до 10.
Предлагаю всем переболевшим выставить Степанову счет за "бесплатное" лечение ковида
показати весь коментар
01.04.2021 18:07 Відповісти
У нас в гривнях дешевле.
показати весь коментар
01.04.2021 18:13 Відповісти
Болела мама и подруга.Лежали в больнице , не заплатили ни копейки. Все лекарства были бесплатно. Запорожье
показати весь коментар
01.04.2021 19:29 Відповісти
Дивний випадок... Але ДОБРЕ!
показати весь коментар
01.04.2021 20:28 Відповісти
как говорил Жванецкий - лечится даром- даром лечится...
показати весь коментар
01.04.2021 20:51 Відповісти
Эта власть способна только нюхать... https://www.youtube.com/watch?v=6Zo5-0PXXm0 Доказательство
показати весь коментар
01.04.2021 18:20 Відповісти
Для этой цели изъять в фон борьбы с ковидом, противодействии агрессии РФ, нищетой в стране, восстановление бесплатной медицины и образования и т.д. в казну государства средства которые превышают, суммарно движимое и недвижимое имущество и финансовые средства, для одного человека скажем 100 тыс долларов ( сумма по нашим меркам баснословная). Пример в этом могут показать депутаты ( в том числе и из ЕС, ОПЗЖ, Батькивщины, Слуг).., наш посткриминальный бизнес и т.д. ( ШУТКА).
показати весь коментар
01.04.2021 18:26 Відповісти
А как же они тогда пилить бабло будут?
показати весь коментар
01.04.2021 18:30 Відповісти
Требуем от власти

допустить нас к дерибану бюджета под прикрытием Ковид 19!...
показати весь коментар
01.04.2021 20:49 Відповісти
Ірка сумує за Ющарою - зрадником? Чи вже забула його.
показати весь коментар
02.04.2021 00:33 Відповісти
 
 