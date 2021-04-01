Вимагаємо від влади забезпечити безкоштовні ліки від COVID-19, кисень для хворих, доплати лікарям і масову вакцинацію, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"На жаль, на сьогодні ми за це зібрали тільки 79 підписів. Тут ми бачимо всі підписи "ЄС", "Голосу", додали групи "За майбутнє" і "Довіра" не в повному складі, почала додавати голоси "Батьківщина". Ми дякуємо кожному депутату, хто поставив свій підпис. Немає жодного депутата від "Слуг народу", – констатує Геращенко.

За словами Геращенко, "ЄС" і "Голос" зареєстрували постанову, в якій запропонували негайно проаналізувати і заслухати невиконання урядом всіх попередніх рішень парламенту.

"Починаючи з того, що немає ніяких безкоштовних ліків для хворих на коронавірус, кожен, хто зіштовхується з цією бідою і йде на самоізоляцію, лікується вдома, бере це на себе", – наголосила Геращенко.

"Немає сьогодні ніяких доплат 300%. Лікарі звертаються до нас масово і в Києві, і в усіх регіонах України з проханням допомогти пройти оці бюрократичні перепони, щоб отримати страхування, якщо вони захворіли або їхні родини, якщо вони втратили годувальника", – додала нардеп.

"Верховна Рада України спрямувала 12 мільярдів гривень, аби допомогти 1,5 мільйона ФОПів, але отримали ці доплати у 8000 гривень тільки 500 тисяч ФОПів. А де ділися інші гроші? Вони вкатані в асфальт?", – обурюється Геращенко.

Парламентарій нагадала про зрив кампанії з вакцинації: за підрахунками авторитетної агенції Bloomberg Україні знадобиться 10 років для вакцинації, яка забезпечить колективний імунітет.

"За свідченнями не опозиції, не "Європейської Солідарності", а однієї з найбільш відомих інформаційних світових агенцій знадобиться 10 років таким країнам, де ми опинилися завдяки Зеленському і його команді – Бангладеш, Іран, Пакистан – для того, щоб вакцинувати все населення", – обурюється Ірина Геращенко.

У "Європейській Солідарності" наголошують, що зрив вакцинації має стати темою спеціального термінового засідання РНБО.